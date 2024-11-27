https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/mehmet-ali-erbilin-de-ev-hapsi-kaldirildi-1090882805.html

Mehmet Ali Erbil'in de 'ev hapsi' kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil'in de 'ev hapsi' kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in cezası kaldırıldı. Erbil her hafta bir gün karakola giderek... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T13:21+0300

2024-11-27T13:21+0300

2024-11-27T13:21+0300

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mehmet ali erbil

serdar ortaç

ev hapsi

yasadışı bahis

iddianame

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Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında hakkında 'ev hapsi cezası' verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil'in avukatının itirazı değerlendiren mahkeme, ünlü ismin haftada bir gün karakola giderek imza atmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında 'ev hapsi'ne çarptırılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın cezası da kaldırılmıştı. Üç yıla kadar hapsi istendiÜnlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.Ev hapsi kaldırıldı, her hafta 1 gün imza atacakYapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/serdar-ortacin-ev-hapsi-kaldirildi-1090857299.html

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