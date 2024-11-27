https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/mehmet-ali-erbilin-de-ev-hapsi-kaldirildi-1090882805.html
Mehmet Ali Erbil'in de 'ev hapsi' kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil'in de 'ev hapsi' kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in cezası kaldırıldı. Erbil her hafta bir gün karakola giderek... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:21+0300
2024-11-27T13:21+0300
2024-11-27T13:21+0300
türkiye
türkiye
haberler
mehmet ali erbil
serdar ortaç
ev hapsi
yasadışı bahis
iddianame
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090270576_0:107:3024:1808_1920x0_80_0_0_2dca1e67339bac698644001f8f3443a4.jpg
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında hakkında 'ev hapsi cezası' verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil'in avukatının itirazı değerlendiren mahkeme, ünlü ismin haftada bir gün karakola giderek imza atmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında 'ev hapsi'ne çarptırılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın cezası da kaldırılmıştı. Üç yıla kadar hapsi istendiÜnlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.Ev hapsi kaldırıldı, her hafta 1 gün imza atacakYapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/serdar-ortacin-ev-hapsi-kaldirildi-1090857299.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090270576_237:0:2789:1914_1920x0_80_0_0_4e4e39d434c351f1ebd967ae1e27c315.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet ali erbil tutuklandı mı, mehmet ali erbil ev hapsi, mehmet ali erbil yasadışı bahis operasyonu, mehmet ali erbil avukatı, mehmet ali erbil yargılama
mehmet ali erbil tutuklandı mı, mehmet ali erbil ev hapsi, mehmet ali erbil yasadışı bahis operasyonu, mehmet ali erbil avukatı, mehmet ali erbil yargılama
Mehmet Ali Erbil'in de 'ev hapsi' kaldırıldı
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 'ev hapsi' cezası verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in cezası kaldırıldı. Erbil her hafta bir gün karakola giderek imza atacak.
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında hakkında 'ev hapsi cezası' verilen ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil'in avukatının itirazı değerlendiren mahkeme, ünlü ismin haftada bir gün karakola giderek imza atmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında 'ev hapsi'ne çarptırılan şarkıcı Serdar Ortaç'ın cezası da kaldırılmıştı.
Üç yıla kadar hapsi istendi
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.
Ev hapsi kaldırıldı, her hafta 1 gün imza atacak
Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.