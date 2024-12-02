https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ev-temizliginde-dogru-bilinen-yanlislar-uzmanlar-3-asamali-mikrop-yok-etme-yontemini-acikladi-1091047068.html

Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar: Uzmanlar 3 aşamalı mikrop yok etme yöntemini açıkladı

Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar: Uzmanlar 3 aşamalı mikrop yok etme yöntemini açıkladı

Sputnik Türkiye

Mutfak ve banyonuzun pırıl pırıl görünmesi yeterli değil; mikroplardan gerçekten arınmak için doğru adımları bilmek şart. Temizlik, dezenfeksiyon ve... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T09:13+0300

2024-12-02T09:13+0300

2024-12-02T09:14+0300

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Evinizi temizlerken genellikle sabun, su ve deterjan kullanırsınız. Bu adım, yüzeydeki kir, yağ ve tozu temizler ancak mikropları tamamen öldürmez. Uzmanlar, temizliği tezgah silmek, yerleri süpürmek veya yüzeyleri düzenlemek gibi işler olarak tanımlıyor.Temizlik, daha derin dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerine hazırlık aşamasıdır. Görünür kirlerden kurtulmanızı sağlarken, mikropları ortadan kaldırmak için yeterli değildir.Dezenfeksiyon: Mikrop Sayısını AzaltınTemizlik sonrası bir üst seviyeye geçmek için dezenfekte etme işlemine ihtiyaç duyulur. Bu yöntem, mikropları tamamen yok etmese de, sayılarını güvenli kabul edilen bir seviyeye düşürür. Özellikle mutfak tezgahları, kapı kolları ve ışık anahtarları gibi yüksek temaslı alanlarda uygulanması önerilir.Dezenfeksiyon, ağır sterilizasyonun gerekli olmadığı, ancak mikropların azaltılması gereken durumlar için idealdir.Sterilizasyon: Tüm mikropları yok etmek i̇çin son aşamaMikrop öldürmenin en ileri seviyesi olan sterilizasyon, bakteriler, virüsler ve diğer patojenlerin neredeyse tamamını yok eder. Sterilizasyon ürünleri, yüksek risk taşıyan yüzeylerin tamamen mikropsuz olduğundan emin olmak istediğinizde kullanılır.Bu yöntem, genellikle banyo lavabosu, tuvalet veya yemek hazırlama alanları gibi tamamen sterilize edilmesi gereken yerlerde uygulanır.Hangi aşama ne zaman uygulanmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/icinde-milyonlarca-minik-katil-oldugu-ortaya-cikti-cayi-boyle-icerseniz-olumunuz-yakin-1091045549.html

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