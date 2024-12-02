https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/turkiyenin-en-aci-biberi-zayiflamanin-yeni-yontemi-oldu-yogun-talep-var-1091059946.html

Türkiye'nin en acı biberi, zayıflamanın yeni yöntemi oldu: Yoğun talep var

Türkiye'nin en acı biberi, zayıflamanın yeni yöntemi oldu: Yoğun talep var

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" unvanını taşıyan Samandağ biberi, olgunlaşma dönemine... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T12:35+0300

2024-12-02T12:35+0300

2024-12-02T12:35+0300

sağlik

biber

samandağ

güneydoğu

acı biber

samandağ biberi

metabolizma

c vitamini

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" unvanını taşıyan Samandağ biberi, olgunlaşma dönemine girdi. Üreticilere göre, hasat dönemi şubat ve mart aylarına yayılacak. Üreticiler hasat için gerekli tüm hazırlıkları tamamlarken, biberin faydaları ve özellikle kilo vermeye etkisi yoğun talep yaratıyor.Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberi yetiştirmenin şu inceliklerine dikkat çekiyor: "Hastalık ve zararlılara karşı toprağımızı dezenfekte ediyoruz. Damla sulama yöntemiyle bitkiye ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlıyoruz. Seralarımızı ince sinekliklerle çevreleyerek zararlı böceklere karşı önlem alıyoruz. Ürünleri hasat zamanı kırmızı ve yeşil olarak ayırıp ambalajlıyor ve tüccarlara teslim ediyoruz. Önceleri bu biberler sadece Güneydoğu’ya gönderiliyordu. Ancak son yıllarda büyükşehirlerden, özellikle İstanbul ve Ankara’dan ciddi bir talep var. Bunun sebebi de biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisinin popülerlik kazanması."Samandağ biberinin fayları neler? Kilo verdirir mi?Samandağ biberinin özellikle içeriğindeki kapsaisin maddesiyle öne çıktığını belirten Diyetisyen Lale Nesil, biberin bilimsel olarak kanıtlanmış birçok faydasına vurgu yapıyor:"Kapsaisin, bibere acılığını veren maddedir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını destekler. Ayrıca tokluk hissi sağlayarak yağ doku oluşumunu engeller. Bu madde, aynı zamanda endorfin hormonu salınımını artırarak vücutta doğal bir ağrı kesici etkisi yaratır."Diyetisyen Nesil, kapsaisinin diğer sağlık etkilerini de sıralıyor:Samandağ biberini kimler tüketmemeli?Her ne kadar faydaları saymakla bitmese de Samandağ biberi her bünyeye uygun değil. Diyetisyen Nesil şu uyarılarda bulunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyenin-afet-haritasini-cikartti-deprem-basi-cekti-riskli-ve-guvenli-iller-1091050931.html

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