https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/turkiyenin-en-aci-biberi-zayiflamanin-yeni-yontemi-oldu-yogun-talep-var-1091059946.html
Türkiye'nin en acı biberi, zayıflamanın yeni yöntemi oldu: Yoğun talep var
Türkiye'nin en acı biberi, zayıflamanın yeni yöntemi oldu: Yoğun talep var
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" unvanını taşıyan Samandağ biberi, olgunlaşma dönemine... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T12:35+0300
2024-12-02T12:35+0300
2024-12-02T12:35+0300
sağlik
biber
samandağ
güneydoğu
acı biber
samandağ biberi
metabolizma
c vitamini
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" unvanını taşıyan Samandağ biberi, olgunlaşma dönemine girdi. Üreticilere göre, hasat dönemi şubat ve mart aylarına yayılacak. Üreticiler hasat için gerekli tüm hazırlıkları tamamlarken, biberin faydaları ve özellikle kilo vermeye etkisi yoğun talep yaratıyor.Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberi yetiştirmenin şu inceliklerine dikkat çekiyor: "Hastalık ve zararlılara karşı toprağımızı dezenfekte ediyoruz. Damla sulama yöntemiyle bitkiye ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlıyoruz. Seralarımızı ince sinekliklerle çevreleyerek zararlı böceklere karşı önlem alıyoruz. Ürünleri hasat zamanı kırmızı ve yeşil olarak ayırıp ambalajlıyor ve tüccarlara teslim ediyoruz. Önceleri bu biberler sadece Güneydoğu’ya gönderiliyordu. Ancak son yıllarda büyükşehirlerden, özellikle İstanbul ve Ankara’dan ciddi bir talep var. Bunun sebebi de biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisinin popülerlik kazanması."Samandağ biberinin fayları neler? Kilo verdirir mi?Samandağ biberinin özellikle içeriğindeki kapsaisin maddesiyle öne çıktığını belirten Diyetisyen Lale Nesil, biberin bilimsel olarak kanıtlanmış birçok faydasına vurgu yapıyor:"Kapsaisin, bibere acılığını veren maddedir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını destekler. Ayrıca tokluk hissi sağlayarak yağ doku oluşumunu engeller. Bu madde, aynı zamanda endorfin hormonu salınımını artırarak vücutta doğal bir ağrı kesici etkisi yaratır."Diyetisyen Nesil, kapsaisinin diğer sağlık etkilerini de sıralıyor:Samandağ biberini kimler tüketmemeli?Her ne kadar faydaları saymakla bitmese de Samandağ biberi her bünyeye uygun değil. Diyetisyen Nesil şu uyarılarda bulunuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyenin-afet-haritasini-cikartti-deprem-basi-cekti-riskli-ve-guvenli-iller-1091050931.html
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samandağ biberi, türkiye'nin en acı biberi, kapsaisin faydaları, kilo verdiren biber, metabolizmayı hızlandıran biber, zayıflamaya yardımcı biber, bağışıklık güçlendirici biber, samandağ acı biberin faydaları, hatay biberi, samandağ biberi, c vitamini zengini biber, antioksidan içeriği yüksek biber, diyet için acı biber, samandağ biberi zayıflama, samandağ biberi özellikleri, samandağ biberi zararları, samandağ biberi kilo verdirir mi, samandağ biberi acı değeri
samandağ biberi, türkiye'nin en acı biberi, kapsaisin faydaları, kilo verdiren biber, metabolizmayı hızlandıran biber, zayıflamaya yardımcı biber, bağışıklık güçlendirici biber, samandağ acı biberin faydaları, hatay biberi, samandağ biberi, c vitamini zengini biber, antioksidan içeriği yüksek biber, diyet için acı biber, samandağ biberi zayıflama, samandağ biberi özellikleri, samandağ biberi zararları, samandağ biberi kilo verdirir mi, samandağ biberi acı değeri
Türkiye'nin en acı biberi, zayıflamanın yeni yöntemi oldu: Yoğun talep var
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" unvanını taşıyan Samandağ biberi, olgunlaşma dönemine girdi. Biberin faydaları ve özellikle kilo vermeye etkisi yoğun talep yaratıyor. Peki, Samandağ biberinin faydaları neler, kilo verdirir mi?
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" unvanını taşıyan Samandağ biberi, olgunlaşma dönemine girdi. Üreticilere göre, hasat dönemi şubat ve mart aylarına yayılacak. Üreticiler hasat için gerekli tüm hazırlıkları tamamlarken, biberin faydaları ve özellikle kilo vermeye etkisi yoğun talep yaratıyor.
Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberi yetiştirmenin şu inceliklerine dikkat çekiyor: "Hastalık ve zararlılara karşı toprağımızı dezenfekte ediyoruz. Damla sulama yöntemiyle bitkiye ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlıyoruz. Seralarımızı ince sinekliklerle çevreleyerek zararlı böceklere karşı önlem alıyoruz. Ürünleri hasat zamanı kırmızı ve yeşil olarak ayırıp ambalajlıyor ve tüccarlara teslim ediyoruz. Önceleri bu biberler sadece Güneydoğu’ya gönderiliyordu. Ancak son yıllarda büyükşehirlerden, özellikle İstanbul ve Ankara’dan ciddi bir talep var. Bunun sebebi de biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisinin popülerlik kazanması."
Samandağ biberinin fayları neler? Kilo verdirir mi?
Samandağ biberinin özellikle içeriğindeki kapsaisin maddesiyle öne çıktığını belirten Diyetisyen Lale Nesil, biberin bilimsel olarak kanıtlanmış birçok faydasına vurgu yapıyor:
"Kapsaisin, bibere acılığını veren maddedir ve metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını destekler. Ayrıca tokluk hissi sağlayarak yağ doku oluşumunu engeller. Bu madde, aynı zamanda endorfin hormonu salınımını artırarak vücutta doğal bir ağrı kesici etkisi yaratır."
Diyetisyen Nesil, kapsaisinin diğer sağlık etkilerini de sıralıyor:
Romatizmal ağrılara iyi gelir:
Kapsaisinin ağrı kesici etkisi, romatizma gibi kronik hastalıklar üzerinde fayda sağlayabilir.
Kanserle mücadelede etkili:
Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği’ne göre kapsaisin, prostat kanseri başta olmak üzere kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir:
Yüksek C vitamini
içeriği sayesinde Samandağ biberi, bağışıklığı destekler ve grip, nezle gibi kış hastalıklarından korur.
Antioksidan deposu:
Kalp hastalıkları ve diğer kanser türlerine karşı koruyucu bir etkisi vardır.
Samandağ biberini kimler tüketmemeli?
Her ne kadar faydaları saymakla bitmese de Samandağ biberi her bünyeye uygun değil. Diyetisyen Nesil şu uyarılarda bulunuyor:
Mide ve bağırsak sorunları olanlar dikkat:
Reflü, gastrit, ülser gibi rahatsızlıkları olan bireylerin acı biber
tüketmemesi gerekiyor.
Aşırı tüketimden kaçının:
Günde 2-3 adet Samandağ biberinden fazlasını tüketmek sağlık sorunlarına yol açabilir.