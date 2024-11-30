https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/trumpin-dis-politika-onceliklerini-acikladi-goreve-gelmeden-once-gazzede-ateskes-istiyor-1090997034.html

Trump'ın dış politika önceliklerini açıkladı: 'Göreve gelmeden önce Gazze'de ateşkes istiyor'

Trump'ın dış politika önceliklerini açıkladı: 'Göreve gelmeden önce Gazze'de ateşkes istiyor'

Sputnik Türkiye

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham. Trump'ın 'dış politika önceliklerini' açıkladı... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T02:29+0300

2024-11-30T02:29+0300

2024-11-30T02:29+0300

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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretinden dönüşünde Amerikan Axios haber sitesine verdiği röportajda, 20 Ocakta resmen görevine başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dış politika önceliklerinden bahsetti.Graham açıklamalarında, Trump'ın göreve başlamadan önce Gazze'de esir anlaşmasını da içeren bir ateşkes sağlanmasını istediğini belirtti. Graham, "Trump, esirlerin serbest bırakılması konusunda her zamankinden daha kararlı ve esir anlaşmasını da içeren ateşkesi destekliyor. Bu anlaşmanın gerçekleştiğini şimdi görmek istiyor" ifadelerinde bulundu.'Özellikle esirlerin serbest bırakılmasına odaklandı' Trump'ın göreve gelmeden önce istediği Gazze'de esir anlaşmasının da dahil olduğu ateşkes hakkında bilgi veren Graham, Trump'ın özellikle 'esirlerin serbest bırakılmasına' odaklandığını belirtti.Açıklamalarının devamında Graham, "O, ölümlerin durmasını ve savaşın sona ermesini istiyor"​​​​​​​ dedi.'Bunu da sadece Arap ülkeleri yapabilir'Trump'ın geçiş sürecinde Gazze'de ateşkes konusuyla ilgili Biden yönetimiyle de çalışacağını aktaran Graham, ateşkes sağlanmasının ardından odaklanacakları konulardan bahsetti.Ateşkes sağlanmasının ardından odaklanacakları konulardan bahseden Graham, 'Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşme süreci' ve 'İran'la mücadele' konularının kendileri için ana başlıklar olacağını bildirdi. Graham, "Hamas'a karşı en iyi sigorta poliçesi, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi değil, Filistin toplumunda reform yapılmasıdır. Bunu da sadece Arap ülkeleri yapabilir" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-en-buyuk-uc-ticari-ortagina-yeni-vergiler-acikladi-kanada-meksika-ve-cinden-bu-savasin-1090825442.html

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abd, donald trump, gazze, hamas, israil, israil-filistin, ateşkes, esir, esir takası