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Survivor 2025 için sürpriz teklif: Her sene yılmadan çağılan isim için Demet Akalın'dan itiraf
Survivor 2025 için sürpriz teklif: Her sene yılmadan çağılan isim için Demet Akalın'dan itiraf
Sputnik Türkiye
Survivor 2025 için hazırlıklar hızla sürerken, Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akalın, eşi Okan Kurt’a Acun Ilıcalı tarafından yeniden... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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Survivor’un 2025 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadroda yer alacak isimler merak konusu oldu. Demet Akalın, eşi Okan Kurt’a Acun Ilıcalı tarafından yeniden yarışma teklifi yapıldığını açıkladı. Akalın, esprili bir dille teklifi şu sözlerle duyurdu:“Geçen hafta yine Survivor’dan çağırdı patron onu! Her sene yılmadan... Acun diyor ki ‘koy çocuğu televizyonun önüne, ‘baba baba’ diye bağırsın. Ama Hira mümkün değil bırakmaz,” dedi.Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler Okan Kurt’un Survivor’a katılıp katılmayacağını merak ediyor.Survivor 2025 kadrosunda kimler olacak?Her sezon büyük bir heyecana sahne olan Survivor’da bu yıl yarışacak isimler henüz netleşmiş değil. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın, hem sürpriz isimleri hem de güçlü yarışmacıları bir araya getireceği tahmin ediliyor. Survivor 2025 kadrosu, programın yayın tarihi yaklaştıkça açıklanacak.Survivor 2025 yayın tarihi henüz açıklanmadıYarışmanın başlaması için geri sayım sürerken, Survivor 2025’in ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak, programın geçmiş yıllardaki gibi ocak ayının sonlarında veya şubat ayında başlaması bekleniyor.Okan Kurt Survivor’da yer alacak mı?Okan Kurt’a yapılan teklif sosyal medyada hem ilgi hem de espri konusu oldu. Demet Akalın’ın sözleri sonrası gözler Kurt’a çevrildi. Daha önce Survivor tekliflerini geri çeviren Kurt’un bu yılki teklife nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/masterchef-turkiyede-elenen-isim-belli-oldu-2-yarismaci-somer-seften-uyari-aldi-1091041428.html
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Survivor 2025 için sürpriz teklif: Her sene yılmadan çağılan isim için Demet Akalın'dan itiraf

06:39 02.12.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© İHA
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Survivor 2025 için hazırlıklar hızla sürerken, Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akalın, eşi Okan Kurt’a Acun Ilıcalı tarafından yeniden Survivor teklifi yapıldığını duyurdu. Yarışmanın ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, kadroda kimlerin yer alacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Survivor’un 2025 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadroda yer alacak isimler merak konusu oldu. Demet Akalın, eşi Okan Kurt’a Acun Ilıcalı tarafından yeniden yarışma teklifi yapıldığını açıkladı. Akalın, esprili bir dille teklifi şu sözlerle duyurdu:
“Geçen hafta yine Survivor’dan çağırdı patron onu! Her sene yılmadan... Acun diyor ki ‘koy çocuğu televizyonun önüne, ‘baba baba’ diye bağırsın. Ama Hira mümkün değil bırakmaz,” dedi.
Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler Okan Kurt’un Survivor’a katılıp katılmayacağını merak ediyor.

Survivor 2025 kadrosunda kimler olacak?

Her sezon büyük bir heyecana sahne olan Survivor’da bu yıl yarışacak isimler henüz netleşmiş değil. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın, hem sürpriz isimleri hem de güçlü yarışmacıları bir araya getireceği tahmin ediliyor. Survivor 2025 kadrosu, programın yayın tarihi yaklaştıkça açıklanacak.

Survivor 2025 yayın tarihi henüz açıklanmadı

Yarışmanın başlaması için geri sayım sürerken, Survivor 2025’in ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak, programın geçmiş yıllardaki gibi ocak ayının sonlarında veya şubat ayında başlaması bekleniyor.

Okan Kurt Survivor’da yer alacak mı?

Okan Kurt’a yapılan teklif sosyal medyada hem ilgi hem de espri konusu oldu. Demet Akalın’ın sözleri sonrası gözler Kurt’a çevrildi. Daha önce Survivor tekliflerini geri çeviren Kurt’un bu yılki teklife nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.
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