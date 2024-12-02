https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/sergen-yalcindan-besiktasa-kaos-yaniti-beni-malzeme-yapmayin-resti--1091045089.html

Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a 'kaos' yanıtı: 'Beni malzeme yapmayın' resti

Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a 'kaos' yanıtı: 'Beni malzeme yapmayın' resti

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel’in teknik direktörlük teklifine Sergen Yalçın’dan olumsuz yanıt geldi. Kulüpteki kaos ortamını gerekçe gösteren Yalçın... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T08:18+0300

2024-12-02T08:18+0300

2024-12-02T08:18+0300

spor

sergen yalçın

hüseyin yücel

başkan

beşiktaş

görüşme

toplantı

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Beşiktaş’ta sezon sonuna kadar teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın, Başkan Hüseyin Yücel’in teklifini geri çevirdi. Yalçın, kulüpte yaşanan kaosun futbolun ötesine geçtiğini belirterek, bu şartlar altında görev almasının mümkün olmadığını ifade etti.'Beşiktaş’ta sorun teknik direktör değil'Başkan Hüseyin Yücel ile birkaç kez telefonda görüştüğünü belirten Sergen Yalçın, şunları söyledi:Yalçın, hedeflerin net olmadığı ve sağlıklı bir çalışma ortamının bulunmadığı şartlarda teknik direktör olarak görev almayı düşünmediğini dile getirdi.'Yeni yönetim geldiğinde ne yapacağım?'Yalçın, kulüpte 6 ay sonra seçim yapılacağını hatırlatarak, bu belirsizliğin kararını etkilediğini söyledi:Bu şartlar altında göreve gelmesinin kendisi ve takım için sağlıklı olmayacağını belirten Yalçın, Hüseyin Yücel’e teşekkür ederek konuyu kapattıklarını açıkladı.'Taraftarlar bana kızmasın'Beşiktaş taraftarına da seslenen Yalçın, her zaman başarılı ve mutlu olabileceği bir yerde çalışmayı tercih ettiğini söyledi:Teknik direktör arayışı sürüyorBeşiktaş’ta yaşanan bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Yönetim, sezon sonuna kadar takımı teslim edebilecek ve taraftarları memnun edecek bir isim arayışını hızlandırdı.

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