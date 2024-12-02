https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/sergen-yalcindan-besiktasa-kaos-yaniti-beni-malzeme-yapmayin-resti--1091045089.html
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a 'kaos' yanıtı: 'Beni malzeme yapmayın' resti
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a 'kaos' yanıtı: 'Beni malzeme yapmayın' resti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel’in teknik direktörlük teklifine Sergen Yalçın’dan olumsuz yanıt geldi. Kulüpteki kaos ortamını gerekçe gösteren Yalçın... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T08:18+0300
2024-12-02T08:18+0300
2024-12-02T08:18+0300
spor
sergen yalçın
hüseyin yücel
başkan
beşiktaş
görüşme
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Beşiktaş’ta sezon sonuna kadar teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın, Başkan Hüseyin Yücel’in teklifini geri çevirdi. Yalçın, kulüpte yaşanan kaosun futbolun ötesine geçtiğini belirterek, bu şartlar altında görev almasının mümkün olmadığını ifade etti.'Beşiktaş’ta sorun teknik direktör değil'Başkan Hüseyin Yücel ile birkaç kez telefonda görüştüğünü belirten Sergen Yalçın, şunları söyledi:Yalçın, hedeflerin net olmadığı ve sağlıklı bir çalışma ortamının bulunmadığı şartlarda teknik direktör olarak görev almayı düşünmediğini dile getirdi.'Yeni yönetim geldiğinde ne yapacağım?'Yalçın, kulüpte 6 ay sonra seçim yapılacağını hatırlatarak, bu belirsizliğin kararını etkilediğini söyledi:Bu şartlar altında göreve gelmesinin kendisi ve takım için sağlıklı olmayacağını belirten Yalçın, Hüseyin Yücel’e teşekkür ederek konuyu kapattıklarını açıkladı.'Taraftarlar bana kızmasın'Beşiktaş taraftarına da seslenen Yalçın, her zaman başarılı ve mutlu olabileceği bir yerde çalışmayı tercih ettiğini söyledi:Teknik direktör arayışı sürüyorBeşiktaş’ta yaşanan bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Yönetim, sezon sonuna kadar takımı teslim edebilecek ve taraftarları memnun edecek bir isim arayışını hızlandırdı.
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Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a 'kaos' yanıtı: 'Beni malzeme yapmayın' resti
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel’in teknik direktörlük teklifine Sergen Yalçın’dan olumsuz yanıt geldi. Kulüpteki kaos ortamını gerekçe gösteren Yalçın, “Beşiktaş’taki sorun teknik direktör değil. Sağlıklı bir ortam oluşursa yeniden konuşabiliriz” dedi. İşte Yalçın’ın açıklamaları ve sürecin detayları…
Beşiktaş’ta sezon sonuna kadar teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın, Başkan Hüseyin Yücel’in teklifini geri çevirdi. Yalçın, kulüpte yaşanan kaosun futbolun ötesine geçtiğini belirterek, bu şartlar altında görev almasının mümkün olmadığını ifade etti.
'Beşiktaş’ta sorun teknik direktör değil'
Başkan Hüseyin Yücel ile birkaç kez telefonda görüştüğünü belirten Sergen Yalçın, şunları söyledi:
“Bugüne kadar Beşiktaş’ta böyle bir kaos ortamı görmedim. Daha önce göreve geldiğimde sorun futboldu. Şu an ise konu futbol değil. Hüseyin Yücel’e, ‘Beni bu işlerde malzeme olarak kullanmayın’ dedim.”
Yalçın, hedeflerin net olmadığı ve sağlıklı bir çalışma ortamının bulunmadığı şartlarda teknik direktör olarak görev almayı düşünmediğini dile getirdi.
'Yeni yönetim geldiğinde ne yapacağım?'
Yalçın, kulüpte 6 ay sonra seçim yapılacağını hatırlatarak, bu belirsizliğin kararını etkilediğini söyledi:
“Şu an genel kurulun seçtiği bir başkan yok. Üç gün sonra ne olacağı belli değil. Yeni yönetim gelince ben ne yapacağım? Bu yönetimin 6 ay daha devam edeceğinin garantisi var mı?”
Bu şartlar altında göreve gelmesinin kendisi ve takım için sağlıklı olmayacağını belirten Yalçın, Hüseyin Yücel’e teşekkür ederek konuyu kapattıklarını açıkladı.
'Taraftarlar bana kızmasın'
Beşiktaş taraftarına da seslenen Yalçın, her zaman başarılı ve mutlu olabileceği bir yerde çalışmayı tercih ettiğini söyledi:
“Taraftarlar bana hiç kızmasın. Beşiktaş’a olan sevgim her zaman baki, ancak başarılı olacağım bir ortamda çalışmak isterim.”
Teknik direktör arayışı sürüyor
Beşiktaş’ta yaşanan bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Yönetim, sezon sonuna kadar takımı teslim edebilecek ve taraftarları memnun edecek bir isim arayışını hızlandırdı.