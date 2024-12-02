https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/icardinin-ardindan-galatasaraydan-bir-sakatlik-soku-daha-abdulkerim-bardakcidan-kotu-haber-geldi-1091041024.html

Icardi'nin ardından Galatasaray'dan bir sakatlık şoku daha: Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber geldi

Icardi'nin ardından Galatasaray'dan bir sakatlık şoku daha: Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray-Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu taraftarları üzdü. Kulüp doktoru Yener İnce, tecrübeli futbolcunun sakatlığı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T05:56+0300

2024-12-02T05:56+0300

2024-12-02T05:56+0300

spor

abdülkerim bardakcı

galatasaray

sakatlık

sakatlık

futbol

açıklama

açıklama

açıklama

açıklama

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor’u ağırladığı karşılaşmada önemli bir kayıp yaşadı. Maça ilk 11’de başlayan başarılı savunmacı Abdülkerim Bardakcı, 37. dakikada yaşadığı sakatlıkla oyundan çıkmak zorunda kaldı.Sahada korkutan anlarKarşılaşmanın ilk yarısında talihsiz bir an yaşayan Bardakcı, bileğini tutarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuncunun acı içinde kenara geldiği gözlendi. Sedyeyle soyunma odasına taşınan futbolcunun yerini Berkan Kutlu aldı.Koltuk değnekleriyle stat dışına çıktıMaçın ardından Bardakcı'nın durumunun ciddiyeti daha da belirginleşti. Koltuk değnekleri yardımıyla stattan ayrılan milli futbolcunun yüzündeki endişe, taraftarları üzdü.Kulüp doktorundan i̇lk açıklamaKarşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hiç iyi değil. Detaylı kontroller yapılacak ancak ilk bulgular ciddi bir sakatlık olduğunu gösteriyor" dedi.Savunmada kritik eksiklikBu sakatlık, Galatasaray savunmasında önemli bir boşluk yaratabilir. Bardakcı’nın sezonun kritik bir döneminde sahalardan uzak kalma ihtimali, hem teknik heyeti hem de taraftarları düşündürüyor.Taraftarlar endişeliSosyal medyada Bardakcı’nın sakatlığıyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Taraftarlar, oyuncunun sağlık durumuna dair gelecek açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle devre arası transfer dönemi öncesi bu gelişme, yönetimin savunmaya takviye yapma ihtimalini artırabilir.Gözler detaylı tetkiklerdeBardakcı'nın sağlık durumu hakkındaki kesin bilgiler, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek. Kulüp yetkilileri, oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesi için gerekli tüm tedavilerin uygulanacağını belirtti.

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