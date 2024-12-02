https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/resmi-gazetede-yayinlandi-yemek-karti-icin-milyonlarca-calisana-buyuk-degisiklik-asgari-ucret-1091044255.html

Resmi Gazete'de yayınlandı, yemek kartı için milyonlarca çalışana büyük değişiklik: Asgari ücret formülü bitti

Resmi Gazete'de yayınlandı, yemek kartı için milyonlarca çalışana büyük değişiklik: Asgari ücret formülü bitti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, milyonlarca çalışanın yemek ücreti alımında önemli değişiklikler getiriyor. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenlemeyle... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T07:34+0300

2024-12-02T07:34+0300

2024-12-02T07:34+0300

ekonomi

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, işyerlerinde yemek hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanlara yapılan ödemelerde önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek karar ile artık yemek bedeli ödemeleri yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak. Yemek kartları, çekler ve kuponlar da bu kapsama alındı.Asgari ücret şartı kaldırıldıDaha önce yemek ücreti hesaplamalarında kullanılan asgari ücret formülasyonu da kaldırıldı. Yeni düzenleme ile günlük yemek bedeli esas alınacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek bir şekilde belirlenmesine imkan tanıyor.Eski ve yeni düzenleme arasındaki farklarKimler etkilenecek?Bu düzenleme, yemek hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek.Neden önemli?Bu düzenleme, çalışanların yemek ücreti alımında daha fazla esneklik sağlıyor. Yemek kartlarının kapsama alınması, çalışanların yemek ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına olanak tanıyor. Ayrıca, işverenlerin ödeme yöntemlerini çeşitlendirmesi, iş süreçlerini kolaylaştıracak.

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