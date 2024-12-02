https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/resmi-gazetede-yayinlandi-yemek-karti-icin-milyonlarca-calisana-buyuk-degisiklik-asgari-ucret-1091044255.html
Resmi Gazete'de yayınlandı, yemek kartı için milyonlarca çalışana büyük değişiklik: Asgari ücret formülü bitti
Resmi Gazete'de yayınlandı, yemek kartı için milyonlarca çalışana büyük değişiklik: Asgari ücret formülü bitti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan karar, milyonlarca çalışanın yemek ücreti alımında önemli değişiklikler getiriyor. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenlemeyle... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T07:34+0300
2024-12-02T07:34+0300
2024-12-02T07:34+0300
ekonomi
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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, işyerlerinde yemek hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanlara yapılan ödemelerde önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek karar ile artık yemek bedeli ödemeleri yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak. Yemek kartları, çekler ve kuponlar da bu kapsama alındı.Asgari ücret şartı kaldırıldıDaha önce yemek ücreti hesaplamalarında kullanılan asgari ücret formülasyonu da kaldırıldı. Yeni düzenleme ile günlük yemek bedeli esas alınacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek bir şekilde belirlenmesine imkan tanıyor.Eski ve yeni düzenleme arasındaki farklarKimler etkilenecek?Bu düzenleme, yemek hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek.Neden önemli?Bu düzenleme, çalışanların yemek ücreti alımında daha fazla esneklik sağlıyor. Yemek kartlarının kapsama alınması, çalışanların yemek ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına olanak tanıyor. Ayrıca, işverenlerin ödeme yöntemlerini çeşitlendirmesi, iş süreçlerini kolaylaştıracak.
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Resmi Gazete'de yayınlandı, yemek kartı için milyonlarca çalışana büyük değişiklik: Asgari ücret formülü bitti
Resmi Gazete’de yayımlanan karar, milyonlarca çalışanın yemek ücreti alımında önemli değişiklikler getiriyor. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenlemeyle yemek ücretlerinde asgari ücret formülasyonu kaldırıldı, yemek kartları da kapsama alındı. İşte yeni düzenlemenin detayları...
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, işyerlerinde yemek hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanlara yapılan ödemelerde önemli değişiklikler yapıldı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek karar ile artık yemek bedeli ödemeleri yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak. Yemek kartları, çekler ve kuponlar da bu kapsama alındı.
Asgari ücret şartı kaldırıldı
Daha önce yemek ücreti hesaplamalarında kullanılan asgari ücret formülasyonu da kaldırıldı. Yeni düzenleme ile günlük yemek bedeli esas alınacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek bir şekilde belirlenmesine imkan tanıyor.
Eski ve yeni düzenleme arasındaki farklar
Eski Düzenleme:
Yemek ücreti hesaplamaları, günlük asgari ücretin belirli bir oranına göre yapılıyordu. İşyerinde yemek hizmeti sağlanmayan durumlarda bu formül esas alınıyordu.
Yeni Düzenleme:
Çalışanlara sağlanan yemek ücretleri, günlük yemek bedeli
baz alınarak hesaplanacak. Yemek ödemeleri, nakit veya yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla yapılabilecek.
Bu düzenleme, yemek hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek.
Bu düzenleme, çalışanların yemek ücreti alımında daha fazla esneklik sağlıyor. Yemek kartlarının kapsama alınması, çalışanların yemek ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına olanak tanıyor. Ayrıca, işverenlerin ödeme yöntemlerini çeşitlendirmesi, iş süreçlerini kolaylaştıracak.