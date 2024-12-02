https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/putin-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ile-gorustu-suriyede-tirmanan-gerilim-ele-alindi-1091072859.html

Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü: Suriye’de tırmanan gerilim ele alındı

Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü: Suriye’de tırmanan gerilim ele alındı

Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin Suriye’de ağırlaşan durumu... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T16:50+0300

2024-12-02T16:50+0300

2024-12-02T17:13+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

iran

mesud pezeşkiyan

telefon görüşmesi

ortadoğu

suriye

gerilim

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, İran tarafının girişimi ile yapılan görüşmede Suriye’de ağırlaşan durum değerlendirildi.Açıklamada, “Taraflar özellikle Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki ağırlaşan duruma yoğunlaştı. Terörist grupların ve çetelerin geniş çaplı saldırganlığının Suriye devletinin egemenliğini, siyasi ve sosyoekonomik istikrarını baltalamayı amaçladığı değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.Putin ve İranlı mevkidaşının ayrıca Suriye'deki durumun çözümü için Astana formatındaki çabaların Türkiye'nin katılımıyla koordine edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.Açıklamaya göre liderler, Rusya ve İran’ın çeşitli alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin güncel konuları da ele aldı:Görüşme sırasında iki lider arasında ve farklı düzeylerde temasların sürdürülmesine ilişkin planın ana hatları da çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-rusya-iran-iliskileri-yukseliste-1089575067.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, ortadoğu, suriye, gerilim