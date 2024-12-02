https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/putin-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ile-gorustu-suriyede-tirmanan-gerilim-ele-alindi-1091072859.html
Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü: Suriye’de tırmanan gerilim ele alındı
Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü: Suriye’de tırmanan gerilim ele alındı
Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin Suriye’de ağırlaşan durumu... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T16:50+0300
2024-12-02T16:50+0300
2024-12-02T17:13+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
iran
mesud pezeşkiyan
telefon görüşmesi
ortadoğu
suriye
gerilim
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, İran tarafının girişimi ile yapılan görüşmede Suriye’de ağırlaşan durum değerlendirildi.Açıklamada, “Taraflar özellikle Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki ağırlaşan duruma yoğunlaştı. Terörist grupların ve çetelerin geniş çaplı saldırganlığının Suriye devletinin egemenliğini, siyasi ve sosyoekonomik istikrarını baltalamayı amaçladığı değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.Putin ve İranlı mevkidaşının ayrıca Suriye'deki durumun çözümü için Astana formatındaki çabaların Türkiye'nin katılımıyla koordine edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.Açıklamaya göre liderler, Rusya ve İran’ın çeşitli alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin güncel konuları da ele aldı:Görüşme sırasında iki lider arasında ve farklı düzeylerde temasların sürdürülmesine ilişkin planın ana hatları da çizildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-rusya-iran-iliskileri-yukseliste-1089575067.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, ortadoğu, suriye, gerilim
rusya, kremlin, vladimir putin, iran, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, ortadoğu, suriye, gerilim
Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü: Suriye’de tırmanan gerilim ele alındı
16:50 02.12.2024 (güncellendi: 17:13 02.12.2024)
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin Suriye’de ağırlaşan durumu ele aldıkları bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, İran tarafının girişimi ile yapılan görüşmede Suriye’de ağırlaşan durum değerlendirildi.
Açıklamada, “Taraflar özellikle Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki ağırlaşan duruma yoğunlaştı. Terörist grupların ve çetelerin geniş çaplı saldırganlığının Suriye devletinin egemenliğini, siyasi ve sosyoekonomik istikrarını baltalamayı amaçladığı değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.
Putin ve İranlı mevkidaşının ayrıca Suriye'deki durumun çözümü için Astana formatındaki çabaların Türkiye'nin katılımıyla koordine edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamaya göre liderler, Rusya ve İran’ın çeşitli alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin güncel konuları da ele aldı:
23 Ekim’de Kazan’da yapılan görüşmenin ardından Vladimir Putin ile Mesud Pezeşkiyan arasında varılan anlaşmalar da dikkate alınarak, Rusya ve İran’ın çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin güncel konular tartışıldı.
Görüşme sırasında iki lider arasında ve farklı düzeylerde temasların sürdürülmesine ilişkin planın ana hatları da çizildi.