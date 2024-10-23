Putin: Rusya-İran ilişkileri yükselişte
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина с президентом Ирана М. Пезешкианом
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Putin, Pezeşkiyan'la görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştiğine dikkat çekerek yakında imzalayacakları stratejik ortaklık anlaşmasına da vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Tahran arasındaki ilişkilerin yükselişte olduğunu söyledi.
Putin, 16. BRICS Zirvesi kapsamında Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi.
Rusya lideri, görüşmenin basına açık kısmında, "Kısa süre önce Aşkabat'ta son derece kapsamlı ve faydalı bir sohbet gerçekleştirip ikili işbirliğinin temel unsurlarını ve en güncel bölgesel konuları gözden geçirdik. En önemlisi, bağlarımızın tamamen güçlendirilmesine yönelik ortak görüşümüzü teyit ettik" dedi.
Rusya-İran ilişkilerinin yükselişte, gerçekten dostane ve yapıcı bir niteliğe sahip olduğunu kaydeden Putin, "Yakında, elde ettiğimiz sonuçlar, yeni ve büyük devletlerarası 'Rusya-İran Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması' ile yazılı hale getirilecek" ifadelerini kullandı.
Putin, 16. BRICS Zirvesi kapsamında Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi.
Rusya lideri, görüşmenin basına açık kısmında, "Kısa süre önce Aşkabat'ta son derece kapsamlı ve faydalı bir sohbet gerçekleştirip ikili işbirliğinin temel unsurlarını ve en güncel bölgesel konuları gözden geçirdik. En önemlisi, bağlarımızın tamamen güçlendirilmesine yönelik ortak görüşümüzü teyit ettik" dedi.
Rusya-İran ilişkilerinin yükselişte, gerçekten dostane ve yapıcı bir niteliğe sahip olduğunu kaydeden Putin, "Yakında, elde ettiğimiz sonuçlar, yeni ve büyük devletlerarası 'Rusya-İran Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması' ile yazılı hale getirilecek" ifadelerini kullandı.
'Rusya ve İran, ABD'nin uygulayabileceği tüm yaptırımları aşabilir'
İran lideri Pezeşkiyan da, Rusya ve İran'ın ABD tarafından iki ülkeye uygulanabilecek tüm yaptırımların üstesinden gelebileceğini vurguladı.