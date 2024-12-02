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Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete zam için konuşulan rakamlar ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete zam için konuşulan rakamlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak herkesi ilgilendiren asgari ücret için kritik toplantıya sadece 8 gün kaldı. 2025 asgari ücret toplantısına sayılı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T09:56+0300
2024-12-02T10:41+0300
ekonomi
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
asgari ücret tespit komisyonu
vedat ışıkhan
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirmesine 8 gün kaldı. 10 Aralık'ta yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ekonomi'ye yaptığı açıklamalarda, asgari ücret görüşmelerinde hem işçi hem de işveren tarafının dikkate alındığını vurguladı. “Vatandaşı enflasyona ezdirmeme” yönündeki yaklaşımlarına işaret eden Işıkhan, “2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 10 Aralıkta topluyoruz. Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.Halen yürürlükte olan 1 Ocak’ta yürürlüğe giren 2024 asgari ücretinin, 2023’e göre yüzde 49 net artışla belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, “2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için uygulanacak asgari ücret net 17.002,12 TL olarak belirlemiştik. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücrette yüzde 49 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılında 184,25 TL olan net asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL oldu. Bu sürede, net asgari ücret, 2002 yılına göre 2024 yılında nominal olarak 92 kata kadar yükseltildi. Bu kapsamda, net asgari ücrette, 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi” yorumunu yaptı.“Özellikle son 3 yıldır asgari ücreti enflasyon oranının hayli üzerinde artırarak vatandaşımızın yanında olduk” diyen Işıkhan, istihdam ve sosyal güvenlik prim destekleriyle işçilerin desteklendiğini, sonuçlarına göre değişiklikler yapılarak etkinliğinin artırıldığını vurguladı.2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücreti enflasyon belirlemiyor ama en önemli referans enflasyon. Bunun yanında gelecek yıl beklenen enflasyon ile bu yılki enflasyonun her ikisinin de dikkate alınacağı ve ortalama bir artış yapılacağı da konuşuluyor. Asgari ücret artış oranı konusunda farklı senaryolar masada. İşte 2025 yılı için asgari ücret tahminleri...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/asgari-ucrette-ilk-toplanti-tarihi-kulisleri-hareketlendirdi-asgari-ucret-zammi-icin-masadaki-3-1090999475.html
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2025 asgari ücret, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 tahmini, 2025 net asgari ücret, brüt asgari ücret 2025, işçiye düşen net ücret, işverene maliyet 2025, asgari ücret oranları, 2025 asgari ücret hesaplama, enflasyon ve asgari ücret, yeni asgari ücret açıklaması, asgari ücret tespit komisyonu, işçi maaş zammı, 2025 asgari ücret artırımı, vedat işıkhan asgari ücret açıklaması, işveren maliyeti 2025, asgari ücret artış oranları, hükümet ve asgari ücret, asgari ücret beklentileri, 2025 ücret görüşmeleri, 2025 brüt ve net maaş, zam oranları tahminleri, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı ne zaman
2025 asgari ücret, asgari ücret zammı, asgari ücret 2025 tahmini, 2025 net asgari ücret, brüt asgari ücret 2025, işçiye düşen net ücret, işverene maliyet 2025, asgari ücret oranları, 2025 asgari ücret hesaplama, enflasyon ve asgari ücret, yeni asgari ücret açıklaması, asgari ücret tespit komisyonu, işçi maaş zammı, 2025 asgari ücret artırımı, vedat işıkhan asgari ücret açıklaması, işveren maliyeti 2025, asgari ücret artış oranları, hükümet ve asgari ücret, asgari ücret beklentileri, 2025 ücret görüşmeleri, 2025 brüt ve net maaş, zam oranları tahminleri, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı ne zaman

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete zam için konuşulan rakamlar ortaya çıktı

09:56 02.12.2024 (güncellendi: 10:41 02.12.2024)
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Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© İHA
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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak herkesi ilgilendiren asgari ücret için kritik toplantıya sadece 8 gün kaldı. 2025 asgari ücret toplantısına sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklamalar geldi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katkılarıyla, koşulları iyileştiren bir ücret bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirmesine 8 gün kaldı. 10 Aralık'ta yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ekonomi'ye yaptığı açıklamalarda, asgari ücret görüşmelerinde hem işçi hem de işveren tarafının dikkate alındığını vurguladı. “Vatandaşı enflasyona ezdirmeme” yönündeki yaklaşımlarına işaret eden Işıkhan, “2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 10 Aralıkta topluyoruz. Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.
Halen yürürlükte olan 1 Ocak’ta yürürlüğe giren 2024 asgari ücretinin, 2023’e göre yüzde 49 net artışla belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, “2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için uygulanacak asgari ücret net 17.002,12 TL olarak belirlemiştik. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücrette yüzde 49 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılında 184,25 TL olan net asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL oldu. Bu sürede, net asgari ücret, 2002 yılına göre 2024 yılında nominal olarak 92 kata kadar yükseltildi. Bu kapsamda, net asgari ücrette, 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi” yorumunu yaptı.
“Özellikle son 3 yıldır asgari ücreti enflasyon oranının hayli üzerinde artırarak vatandaşımızın yanında olduk” diyen Işıkhan, istihdam ve sosyal güvenlik prim destekleriyle işçilerin desteklendiğini, sonuçlarına göre değişiklikler yapılarak etkinliğinin artırıldığını vurguladı.

2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücreti enflasyon belirlemiyor ama en önemli referans enflasyon. Bunun yanında gelecek yıl beklenen enflasyon ile bu yılki enflasyonun her ikisinin de dikkate alınacağı ve ortalama bir artış yapılacağı da konuşuluyor. Asgari ücret artış oranı konusunda farklı senaryolar masada. İşte 2025 yılı için asgari ücret tahminleri...

Artış Oranı

Brüt Ücret

Net Ücret

İşverene Maliyet

%25

25.003 TL

21.253 TL

29.379 TL

%30

26.003 TL

22.103 TL

30.554 TL

%35

27.003 TL

22.953 TL

31.730 TL

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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Asgari ücrette ilk toplantı tarihi kulisleri hareketlendirdi: Asgari ücret zammı için masadaki 3 rakam ortaya çıktı
30 Kasım, 07:52
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