https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-asgari-ucrete-zam-icin-konusulan-rakamlar-ortaya-1091047273.html

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete zam için konuşulan rakamlar ortaya çıktı

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Asgari ücrete zam için konuşulan rakamlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak herkesi ilgilendiren asgari ücret için kritik toplantıya sadece 8 gün kaldı. 2025 asgari ücret toplantısına sayılı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T09:56+0300

2024-12-02T09:56+0300

2024-12-02T10:41+0300

ekonomi

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

asgari ücret tespit komisyonu

vedat ışıkhan

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirmesine 8 gün kaldı. 10 Aralık'ta yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklamasıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ekonomi'ye yaptığı açıklamalarda, asgari ücret görüşmelerinde hem işçi hem de işveren tarafının dikkate alındığını vurguladı. “Vatandaşı enflasyona ezdirmeme” yönündeki yaklaşımlarına işaret eden Işıkhan, “2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 10 Aralıkta topluyoruz. Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.Halen yürürlükte olan 1 Ocak’ta yürürlüğe giren 2024 asgari ücretinin, 2023’e göre yüzde 49 net artışla belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, “2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için uygulanacak asgari ücret net 17.002,12 TL olarak belirlemiştik. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücrette yüzde 49 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılında 184,25 TL olan net asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL oldu. Bu sürede, net asgari ücret, 2002 yılına göre 2024 yılında nominal olarak 92 kata kadar yükseltildi. Bu kapsamda, net asgari ücrette, 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi” yorumunu yaptı.“Özellikle son 3 yıldır asgari ücreti enflasyon oranının hayli üzerinde artırarak vatandaşımızın yanında olduk” diyen Işıkhan, istihdam ve sosyal güvenlik prim destekleriyle işçilerin desteklendiğini, sonuçlarına göre değişiklikler yapılarak etkinliğinin artırıldığını vurguladı.2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?Asgari ücreti enflasyon belirlemiyor ama en önemli referans enflasyon. Bunun yanında gelecek yıl beklenen enflasyon ile bu yılki enflasyonun her ikisinin de dikkate alınacağı ve ortalama bir artış yapılacağı da konuşuluyor. Asgari ücret artış oranı konusunda farklı senaryolar masada. İşte 2025 yılı için asgari ücret tahminleri...

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/asgari-ucrette-ilk-toplanti-tarihi-kulisleri-hareketlendirdi-asgari-ucret-zammi-icin-masadaki-3-1090999475.html

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