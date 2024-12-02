https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prim-borclanmalari-icin-kritik-tarih-basvuru-yapan-daha-az-odeyecek-31-aralika-dikkat-1091051981.html
Prim borçlanmaları için kritik tarih, başvuru yapan daha az ödeyecek: 31 Aralık'a dikkat
Prim borçlanmaları için kritik tarih, başvuru yapan daha az ödeyecek: 31 Aralık'a dikkat
Sputnik Türkiye
2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Zam için yüzde 30-45 arasında oranlar konuşulurken bu artış prim borçlanmaları üzerinde büyük etki... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:05+0300
2024-12-02T11:05+0300
2024-12-02T11:05+0300
ekonomi
askerlik borçlanması
doğum borçlanması
asgari ücret
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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2025 yılı asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık’ta başlayacak. Mevcut brüt asgari ücret 20 bin 002 TL, net ücret ise 17 bin 002 TL olarak belirlenmişti. Yeni zam oranının yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, prim borçlanmaları da önemli ölçüde etkileyecek. Prim borçlanması maliyetler önemli ölçüde artacak. 31 Aralık’a kadar yapılan borçlanmalar, mevcut 2024 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplanacak. Şu an bir aylık prim borçlanması ücreti, brüt asgari ücretin yüzde 32’sine denk geliyor ve 6 bin 400 TL seviyesinde. Yurtdışı borçlanmaları için bu oran yüzde 45’e kadar çıkabiliyor. Ancak, 2025 zammıyla birlikte bu tutar ciddi oranda artacak. 2025 askerlik ve doğum borçlanması ücretleriTGRT'nin aktardığına göre, 12 aylık askerlik veya doğum borçlanması 76 bin 807 TL civarındayken, yurtdışı borçlanması 108 bin 010 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak, 2025’te yapılacak asgari ücret artışıyla birlikte bu tutarlar sırasıyla 99 bin 849 TL - 107 bin 530 TL ve 140 bin 413 TL - 156 bin 615 TL’ye yükselebilir.Son gün 31 Aralık31 Aralık’a kadar başvuru yapanlar, mevcut ücret üzerinden borçlanma avantajından faydalanabilir. Başvurular, e-devlet üzerinden ya da SGK müdürlüklerinden yapılabiliyor. Başvurular sırasında hemen ödeme yapmanız gerekmiyor; hesaplama 2024 yılı ücretiyle yapılacak ve ödeme iki ay içinde yapılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-asgari-ucrete-zam-icin-konusulan-rakamlar-ortaya-1091047273.html
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askerlik borçlanması, doğum borçlanması, asgari ücret, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
askerlik borçlanması, doğum borçlanması, asgari ücret, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Prim borçlanmaları için kritik tarih, başvuru yapan daha az ödeyecek: 31 Aralık'a dikkat
2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Zam için yüzde 30-45 arasında oranlar konuşulurken bu artış prim borçlanmaları üzerinde büyük etki yaratacak. Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları için 2024 yılı ücret avantajından faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık’a kadar başvuru yapması öneriliyor.
2025 yılı asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık’ta başlayacak. Mevcut brüt asgari ücret 20 bin 002 TL, net ücret ise 17 bin 002 TL olarak belirlenmişti. Yeni zam oranının yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, prim borçlanmaları da önemli ölçüde etkileyecek. Prim borçlanması maliyetler önemli ölçüde artacak.
31 Aralık’a kadar yapılan borçlanmalar, mevcut 2024 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplanacak. Şu an bir aylık prim borçlanması ücreti, brüt asgari ücretin yüzde 32’sine denk geliyor ve 6 bin 400 TL seviyesinde. Yurtdışı borçlanmaları için bu oran yüzde 45’e kadar çıkabiliyor. Ancak, 2025 zammıyla birlikte bu tutar ciddi oranda artacak.
2025 askerlik ve doğum borçlanması ücretleri
TGRT'nin aktardığına göre, 12 aylık askerlik veya doğum borçlanması 76 bin 807 TL civarındayken, yurtdışı borçlanması 108 bin 010 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak, 2025’te yapılacak asgari ücret artışıyla birlikte bu tutarlar sırasıyla 99 bin 849 TL - 107 bin 530 TL ve 140 bin 413 TL - 156 bin 615 TL’ye yükselebilir.
31 Aralık’a kadar başvuru yapanlar, mevcut ücret üzerinden borçlanma avantajından faydalanabilir. Başvurular, e-devlet üzerinden ya da SGK müdürlüklerinden yapılabiliyor. Başvurular sırasında hemen ödeme yapmanız gerekmiyor; hesaplama 2024 yılı ücretiyle yapılacak ve ödeme iki ay içinde yapılabilir.