https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prensipte-anlasildi--havali-silahlar-avrupa-sampiyonlar-ligi-turkiyede-yapilacak-1091040018.html

Prensipte anlaşıldı: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Türkiye'de yapılacak

Prensipte anlaşıldı: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Türkiye'de yapılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması için prensip anlaşması sağlandı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T00:39+0300

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spor

atıcılık

havalı silah

yusuf dikeç

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Türkiye Atıcılık Federasyonu, 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması için Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) genel kurulunda önemli görüşmeler yaptığı belirtildi.Açıklamada, Roma'daki görüşmeler sonucunda 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

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atıcılık, havalı silah, yusuf dikeç