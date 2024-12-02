https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prensipte-anlasildi--havali-silahlar-avrupa-sampiyonlar-ligi-turkiyede-yapilacak-1091040018.html
Prensipte anlaşıldı: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Türkiye'de yapılacak
Prensipte anlaşıldı: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Türkiye'de yapılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması için prensip anlaşması sağlandı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T00:39+0300
2024-12-02T00:39+0300
2024-12-02T00:39+0300
spor
atıcılık
havalı silah
yusuf dikeç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086721926_0:29:750:451_1920x0_80_0_0_8cb4c410e4bebacf8285d264dc219b2b.jpg
Türkiye Atıcılık Federasyonu, 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması için Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) genel kurulunda önemli görüşmeler yaptığı belirtildi.Açıklamada, Roma'daki görüşmeler sonucunda 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yusuf-dikec-altin-madalya-macina-cikma-hakki-kazandi-1089692318.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086721926_57:0:694:478_1920x0_80_0_0_52c26677cf986a747182b743d62ea5f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atıcılık, havalı silah, yusuf dikeç
atıcılık, havalı silah, yusuf dikeç
Prensipte anlaşıldı: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Türkiye'de yapılacak
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması için prensip anlaşması sağlandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu, 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması için Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.
Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya'nın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) genel kurulunda önemli görüşmeler yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Roma'daki görüşmeler sonucunda 2025 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de yapılması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.