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Yusuf Dikeç altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı
Yusuf Dikeç altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı
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Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'yı 16-2 yenerek altın madalya maçına yükseldi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına katılma hakkı elde etti. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, yarı finalde 2-2 berabere kaldı. Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz'ın Almanya ile gerçekleştirdiği düello maçında elde ettikleri 16-2'lik galibiyet sonucunda milliler, yarın TSİ 16.00'da yapılacak altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı.
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yusuf dikeç, altın madalya, maç, atıcılık
yusuf dikeç, altın madalya, maç, atıcılık

Yusuf Dikeç altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı

00:08 26.10.2024
Yusuf Dikeç
Yusuf Dikeç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
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Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'yı 16-2 yenerek altın madalya maçına yükseldi.
Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına katılma hakkı elde etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, yarı finalde 2-2 berabere kaldı.
Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz'ın Almanya ile gerçekleştirdiği düello maçında elde ettikleri 16-2'lik galibiyet sonucunda milliler, yarın TSİ 16.00'da yapılacak altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı.
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