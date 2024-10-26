https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yusuf-dikec-altin-madalya-macina-cikma-hakki-kazandi-1089692318.html
Yusuf Dikeç altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı
Yusuf Dikeç altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'yı 16-2 yenerek altın madalya maçına yükseldi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T00:08+0300
2024-10-26T00:08+0300
2024-10-26T00:08+0300
türkiye
yusuf dikeç
altın madalya
maç
atıcılık
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Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına katılma hakkı elde etti. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, yarı finalde 2-2 berabere kaldı. Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz'ın Almanya ile gerçekleştirdiği düello maçında elde ettikleri 16-2'lik galibiyet sonucunda milliler, yarın TSİ 16.00'da yapılacak altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı.
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yusuf dikeç, altın madalya, maç, atıcılık
yusuf dikeç, altın madalya, maç, atıcılık
Yusuf Dikeç altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı
Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'yı 16-2 yenerek altın madalya maçına yükseldi.
Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya maçına katılma hakkı elde etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, yarı finalde 2-2 berabere kaldı.
Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz'ın Almanya ile gerçekleştirdiği düello maçında elde ettikleri 16-2'lik galibiyet sonucunda milliler, yarın TSİ 16.00'da yapılacak altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı.