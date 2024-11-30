https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/altin-fiyatlari-aralik-ayinda-ne-olur-islam-memis-kritik-tarihi-verip-uyardi-1091000260.html

Altın fiyatları aralık ayında ne olur? İslam Memiş kritik tarihi verip uyardı

Altın fiyatları aralık ayında ne olur? İslam Memiş kritik tarihi verip uyardı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere, piyasalardaki... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T08:38+0300

2024-11-30T08:38+0300

2024-11-30T08:38+0300

ekonomi

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.17 azalışla 2 bin 965 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.15 düşüşle 20 bin 115 liraya indi. Altın yatırımcıları kısa süreli de olsa düşüş trendinin ardından yeniden rekorlar bekliyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda 2 bin 655 dolar seviyesinde seyrediyor. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altının aralık ayında nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, güvenli limanın son aylardaki performansına dair öngörülerini paylaştı.İslam Memiş, piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Kasım ayının son haftasındayız. Aralık ayı itibarıyla çoğu büyük yatırımcılar küresel piyasalarda Noel tatiline çıkacaklar ve dolayısıyla Aralık ayının ortasına kadar önümüzdeki 3-4 hafta boyunca genelde iyimser haber akışlarının geldiği, genelde barış haberlerinin geldiği bir dönem olabilir. Çünkü iyimser bir şekilde kapanış yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.Aralık ayının piyasalarda manipülatif fiyatlamaların görülebileceği bir dönem olacağını belirten Memiş, "Her gelen haber akışını bir manipülasyon fiyatlaması yapabilirler. O yüzden Aralık ayında geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz. 3 haftalık süreç içerisinde ons altın tarafında aşağıda 2580 yukarıda 2680 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim teknik olarak. Ama yılı muhtemelen 2.700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlarız diye tahmin ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.Aralık ayının piyasalarda manipülatif fiyatlamaların görülebileceği bir dönem olacağını belirten Memiş, "Her gelen haber akışını bir manipülasyon fiyatlaması yapabilirler. O yüzden Aralık ayında geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz. 3 haftalık süreç içerisinde ons altın tarafında aşağıda 2580 yukarıda 2680 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim teknik olarak. Ama yılı muhtemelen 2.700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlarız diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/asgari-ucrette-ilk-toplanti-tarihi-kulisleri-hareketlendirdi-asgari-ucret-zammi-icin-masadaki-3-1090999475.html

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