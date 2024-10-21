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Vural Çelik'in vefatı sonrası paylaşımı tepki çekmişti: Gülse Birsel'den ikinci açıklama
Vural Çelik'in vefatı sonrası paylaşımı tepki çekmişti: Gülse Birsel'den ikinci açıklama
Sputnik Türkiye
Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakteri ile milyonlarca kişi tarafından sevilen oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetmişti. Vefat sonrası dizide rol aldığı... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
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oyuncu
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tartışma
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ölüm nedeni
açıklama
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Vural Çelik'in ölümü sonrası yayınladığı mesaj ile tepkilerin odağı haline gelen Gülse Birsel ikinci bir açıklama yaptı.Avrupa Yakası dizisi ile tanınan Vural Çelik geçen günlerde hayatını kaybetmişti. Ölüm haberi sonrası 16 yıldır küs oldukları bilinen Gülse Birsel paylaşım yaparak tepkilerin odağı halinde gelmişti. Ünlü oyuncu ikinci kez Birsel Altuntaş'a açıklama yaptı. Gülse Birsel "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer" dedi.Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımıAvrupa Yakası'nda beraber rol aldığı Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki çekmişti. Oyuncu aralarındaki küslüğü şu ifadeler ile dile getirmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/avrupa-yakasinin-kubilayi-vural-celik-hayatini-kaybetti-1089357905.html
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vural çelik ölüm nedeni, vural çelik kimdir, gürse birsel kimdir
vural çelik ölüm nedeni, vural çelik kimdir, gürse birsel kimdir

Vural Çelik'in vefatı sonrası paylaşımı tepki çekmişti: Gülse Birsel'den ikinci açıklama

22:16 21.10.2024
© FlickrGülse Birsel
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© Flickr
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Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakteri ile milyonlarca kişi tarafından sevilen oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetmişti. Vefat sonrası dizide rol aldığı arkadaşı Gülse Birsel tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti. Oyuncu yeni bir açıklama daha yayınlayarak durumun çarpıtıldığını açıkladı.
Vural Çelik'in ölümü sonrası yayınladığı mesaj ile tepkilerin odağı haline gelen Gülse Birsel ikinci bir açıklama yaptı.
Avrupa Yakası dizisi ile tanınan Vural Çelik geçen günlerde hayatını kaybetmişti. Ölüm haberi sonrası 16 yıldır küs oldukları bilinen Gülse Birsel paylaşım yaparak tepkilerin odağı halinde gelmişti. Ünlü oyuncu ikinci kez Birsel Altuntaş'a açıklama yaptı. Gülse Birsel "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer" dedi.

Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı

Avrupa Yakası'nda beraber rol aldığı Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki çekmişti. Oyuncu aralarındaki küslüğü şu ifadeler ile dile getirmişti:

Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı. Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten “Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay”ı yazdım. Vural nefis oynadı. “Birinin bizi durduramadığı” günlerdi. Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin yoluyla cevap verme sevmem. Konuşup çözmeye çalışırım. Çok kırgınsam uzak kalır, iletişimi keserim. Öyle yaptım.

Avrupa Yakası, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti
17 Ekim, 20:37
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