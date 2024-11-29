https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yeni-tac-giyen-danimarkali-kainat-guzeli-victoria-theilvige-irkci-soylemde-bulundu-iddiasi-1090967154.html
Yeni taç giyen Danimarkalı Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e 'ırkçı söylemde bulundu' iddiası
Yeni taç giyen Danimarkalı Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e 'ırkçı söylemde bulundu' iddiası
Sputnik Türkiye
16 Kasım'da düzenlenen Miss Universe Güzellik Yarışması'nda birincilik ünvanını alan Danimarkalı güzel Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya üzerinden yaptığı... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T11:53+0300
2024-11-29T11:53+0300
2024-11-29T11:53+0300
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2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Danimarkalı güzel Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya üzerinden paylaştığı video gündem oldu. New York'taki Empire State binasına çıkan güzel, videoda 'ırkçı' kabul edilen sözcükler içeren bir şarkının sözlerini söylemesiyle büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, güzelin ünvanının geri alınmasını istedi.16 Kasım'da düzenlenen Miss Universe Güzellik Yarışmasını kazanarak ülkesine ilk kez yarışmada birincilik ünvanı getiren Theilvig, Alicia Keys ve Jay Z'nin 'Empire State of Mind' şarkısının sözlerini söylerken paylaştığı videoyla dikkat çekti. Şarkıda 'ırkçı' bir kelime olarak bilinen sözcüğü söyleyen güzel, sosyal medya kullanıcıları tarafından suçlandı.Güzellik yarışmasının Danimarka kolu, güzelin videoda hakaret içeren bir sözcük kullanmadığını belirtti. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya üzerinden 'Biyolojik ve nesnel olarak çekici kadınların güzellik yarışmalarını tekrardan kazanmaya başlamasına izin verildi' diyerek Danimarka güzelini övmüştü.Victoria Kjaer Theilvig, 16 Kasım'da Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen yarışmada 120 kişinin arasından sıyrılarak 73'üncü Kainat Güzeli seçilmişti.
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Yeni taç giyen Danimarkalı Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e 'ırkçı söylemde bulundu' iddiası
16 Kasım'da düzenlenen Miss Universe Güzellik Yarışması'nda birincilik ünvanını alan Danimarkalı güzel Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'ırkçı söylemlerde' bulunduğu iddia edildi. Güzellik yarışmasının Danimarka kolu, iddiaları reddetti.
2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Danimarkalı güzel Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya üzerinden paylaştığı video gündem oldu. New York'taki Empire State binasına çıkan güzel, videoda 'ırkçı' kabul edilen sözcükler içeren bir şarkının sözlerini söylemesiyle büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, güzelin ünvanının geri alınmasını istedi.
16 Kasım'da düzenlenen Miss Universe Güzellik Yarışmasını kazanarak ülkesine ilk kez yarışmada birincilik ünvanı getiren Theilvig, Alicia Keys ve Jay Z'nin 'Empire State of Mind' şarkısının sözlerini söylerken paylaştığı videoyla dikkat çekti. Şarkıda 'ırkçı' bir kelime olarak bilinen sözcüğü söyleyen güzel, sosyal medya kullanıcıları tarafından suçlandı.
Güzellik yarışmasının Danimarka kolu, güzelin videoda hakaret içeren bir sözcük kullanmadığını belirtti.
ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya üzerinden 'Biyolojik ve nesnel olarak çekici kadınların güzellik yarışmalarını tekrardan kazanmaya başlamasına izin verildi' diyerek Danimarka güzelini övmüştü.
Victoria Kjaer Theilvig, 16 Kasım'da Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen yarışmada 120 kişinin arasından sıyrılarak 73'üncü Kainat Güzeli seçilmişti.