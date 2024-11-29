https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yeni-tac-giyen-danimarkali-kainat-guzeli-victoria-theilvige-irkci-soylemde-bulundu-iddiasi-1090967154.html

Yeni taç giyen Danimarkalı Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e 'ırkçı söylemde bulundu' iddiası

Yeni taç giyen Danimarkalı Kainat Güzeli Victoria Theilvig'e 'ırkçı söylemde bulundu' iddiası

Sputnik Türkiye

16 Kasım'da düzenlenen Miss Universe Güzellik Yarışması'nda birincilik ünvanını alan Danimarkalı güzel Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya üzerinden yaptığı... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T11:53+0300

2024-11-29T11:53+0300

2024-11-29T11:53+0300

yaşam

miss universe

miss universe

danimarka

kainat güzeli yarışması

kainat güzeli

kainat güzellik yarışması

victoria kjær theilvigo

donald trump jr

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090965573_0:53:1536:917_1920x0_80_0_0_c9ad0e9faf5774dbe7096c90dba9599a.jpg

2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Danimarkalı güzel Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya üzerinden paylaştığı video gündem oldu. New York'taki Empire State binasına çıkan güzel, videoda 'ırkçı' kabul edilen sözcükler içeren bir şarkının sözlerini söylemesiyle büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, güzelin ünvanının geri alınmasını istedi.16 Kasım'da düzenlenen Miss Universe Güzellik Yarışmasını kazanarak ülkesine ilk kez yarışmada birincilik ünvanı getiren Theilvig, Alicia Keys ve Jay Z'nin 'Empire State of Mind' şarkısının sözlerini söylerken paylaştığı videoyla dikkat çekti. Şarkıda 'ırkçı' bir kelime olarak bilinen sözcüğü söyleyen güzel, sosyal medya kullanıcıları tarafından suçlandı.Güzellik yarışmasının Danimarka kolu, güzelin videoda hakaret içeren bir sözcük kullanmadığını belirtti. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya üzerinden 'Biyolojik ve nesnel olarak çekici kadınların güzellik yarışmalarını tekrardan kazanmaya başlamasına izin verildi' diyerek Danimarka güzelini övmüştü.Victoria Kjaer Theilvig, 16 Kasım'da Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen yarışmada 120 kişinin arasından sıyrılarak 73'üncü Kainat Güzeli seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/2024-kainat-guzeli-belli-oldu-1090493654.html

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kainat güzeli 2024, kainat güzeli, kainat güzeli kim, kainat güzeli kim seçildi, miss universe 2024 birincisi,