https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbulda-kar-maskeli-saldiri-4-kisi-profesoru-darp-etti-aracini-caldi-1090983238.html

İstanbul'da kar maskeli saldırı: 4 kişi profesörü darp etti, aracını çaldı

İstanbul'da kar maskeli saldırı: 4 kişi profesörü darp etti, aracını çaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 4 saldırgan kar maskeleriyle profesör Halit Çavuşoğlu'na saldırdı. Profesörü darp eden saldırganlar aracını da çalarak olay yerinden uzaklaştı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T16:40+0300

2024-11-29T16:40+0300

2024-11-29T16:40+0300

türkiye

istanbul

profesör

saldırı

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İstanbul Küçükçekmece’de kar maskeli 4 kişi, takip ettikleri profesörü darp ederek aracını çaldı.Profesöre kar maskeli saldırıOlay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan Profesör Dr. Halit Çavuşoğlu işe giderken evinin hemen yan sokağında aracının önü kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından kesildi. Aracı da çalındıÇavuşoğlu’nu indirerek darp eden saldırganlar daha sonra aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, olayı polis ekiplerine bildirerek saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar aranıyorÇavuşoğlu’nun ifadesini alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarında faydalanarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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doktor saldırı, profesöre saldırı, istanbul kar maskeli saldırı