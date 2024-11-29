https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istanbulda-kar-maskeli-saldiri-4-kisi-profesoru-darp-etti-aracini-caldi-1090983238.html
İstanbul'da kar maskeli saldırı: 4 kişi profesörü darp etti, aracını çaldı
İstanbul'da kar maskeli saldırı: 4 kişi profesörü darp etti, aracını çaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 4 saldırgan kar maskeleriyle profesör Halit Çavuşoğlu'na saldırdı. Profesörü darp eden saldırganlar aracını da çalarak olay yerinden uzaklaştı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:40+0300
2024-11-29T16:40+0300
2024-11-29T16:40+0300
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profesör
saldırı
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İstanbul Küçükçekmece’de kar maskeli 4 kişi, takip ettikleri profesörü darp ederek aracını çaldı.Profesöre kar maskeli saldırıOlay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan Profesör Dr. Halit Çavuşoğlu işe giderken evinin hemen yan sokağında aracının önü kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından kesildi. Aracı da çalındıÇavuşoğlu’nu indirerek darp eden saldırganlar daha sonra aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, olayı polis ekiplerine bildirerek saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar aranıyorÇavuşoğlu’nun ifadesini alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarında faydalanarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/izmir-seferihisarda-3-polise-yonelik-saldirinin-6-faili-tutuklandi-1090723142.html
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doktor saldırı, profesöre saldırı, istanbul kar maskeli saldırı
doktor saldırı, profesöre saldırı, istanbul kar maskeli saldırı
İstanbul'da kar maskeli saldırı: 4 kişi profesörü darp etti, aracını çaldı
İstanbul'da 4 saldırgan kar maskeleriyle profesör Halit Çavuşoğlu'na saldırdı. Profesörü darp eden saldırganlar aracını da çalarak olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul Küçükçekmece’de kar maskeli 4 kişi, takip ettikleri profesörü darp ederek aracını çaldı.
Profesöre kar maskeli saldırı
Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkan Profesör Dr. Halit Çavuşoğlu işe giderken evinin hemen yan sokağında aracının önü kar maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından kesildi.
Çavuşoğlu’nu indirerek darp eden saldırganlar daha sonra aracı gasp ederek olay yerinden ayrıldı. Ardından Halkalı merkez karakoluna giden Çavuşoğlu, olayı polis ekiplerine bildirerek saldırganlardan şikayetçi oldu.
Çavuşoğlu’nun ifadesini alan ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra çevredeki güvenlik kameralarında faydalanarak saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.