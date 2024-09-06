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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hunter-biden-kendisine-yoneltilen-tum-suclamalari-kabul-etti-1087706751.html
Hunter Biden kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti
Hunter Biden kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, vergi kaçırmakla suçlandığı davada kendisine yöneltilen suçlamaların hepsini kabul etti. Biden hakkında karar 16... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T02:16+0300
2024-09-06T02:16+0300
dünya
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vergi kaçırma
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Hunter Biden 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlandığı federal vergi davasında, dava kapsamında kendisine yönetilen 9 suçlamanın tamamını kabul etti.Los Angeles Federal Mahkemesi Yargıcı Mark Scarsi, Hunter Biden'ın 17 yıla kadar hapis ve 450 bin dolara kadar para cezası alabileceğini söyleyerek kararın 16 Aralıkta verileceğini açıkladı.Suçlamalar, Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma ile yaptığı işlere de odaklanıyorHunter Biden hakkındaki suçlamaların, babası Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma ile gerçekleştirilen ticari ilişkiler ve diğer benzer bağlantıları da içerdiği iddia ediliyor.Yöneltilen suçlamaları duruşmaya çıkmamak için kabullendiABD’de ceza davalarında suçunu kabul eden sanıklar, savcılarla anlaşarak daha düşük cezalar alabiliyor. Bu yöntemi hakim karşısına çıkmak istemeyen kişiler tercih ediyor. Hunter Biden’ın, 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde babasına ve Demokrat Parti'ye karşı siyasi koz olarak kullanılabilecek detayların haftalar sürecek duruşmalarda ortaya çıkmasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyorAlkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olduğu bilinen Hunter Biden, 2016'dan 2019'a kadar uyuşturucu maddeler, hayat kadınları, lüks oteller ve pahalı kişisel eşyalara büyük meblağlar harcadığı halde, 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyor.
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joe biden, hunter biden, vergi kaçırma, dava, suçlama
joe biden, hunter biden, vergi kaçırma, dava, suçlama

Hunter Biden kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti

02:16 06.09.2024
© AP Photo / Matt SlocumHunter Biden
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Matt Slocum
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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, vergi kaçırmakla suçlandığı davada kendisine yöneltilen suçlamaların hepsini kabul etti. Biden hakkında karar 16 Aralıkta verilecek.
Hunter Biden 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlandığı federal vergi davasında, dava kapsamında kendisine yönetilen 9 suçlamanın tamamını kabul etti.
Los Angeles Federal Mahkemesi Yargıcı Mark Scarsi, Hunter Biden'ın 17 yıla kadar hapis ve 450 bin dolara kadar para cezası alabileceğini söyleyerek kararın 16 Aralıkta verileceğini açıkladı.

Suçlamalar, Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma ile yaptığı işlere de odaklanıyor

Hunter Biden hakkındaki suçlamaların, babası Joe Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma ile gerçekleştirilen ticari ilişkiler ve diğer benzer bağlantıları da içerdiği iddia ediliyor.

Yöneltilen suçlamaları duruşmaya çıkmamak için kabullendi

ABD’de ceza davalarında suçunu kabul eden sanıklar, savcılarla anlaşarak daha düşük cezalar alabiliyor. Bu yöntemi hakim karşısına çıkmak istemeyen kişiler tercih ediyor. Hunter Biden’ın, 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde babasına ve Demokrat Parti'ye karşı siyasi koz olarak kullanılabilecek detayların haftalar sürecek duruşmalarda ortaya çıkmasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyor

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olduğu bilinen Hunter Biden, 2016'dan 2019'a kadar uyuşturucu maddeler, hayat kadınları, lüks oteller ve pahalı kişisel eşyalara büyük meblağlar harcadığı halde, 1.4 milyon dolar tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyor.
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
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Vergi kaçakçılığı, yasa dışı silah satın alma, yalan beyan: Hunter Biden davası denetimli serbestlikle sonuçlanabilir
22 Ağustos, 00:12
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