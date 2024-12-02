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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/nato-disisleri-bakanlari-toplantisi-turkiye-nato-uyelerinden-farkli-goruslerini-gundeme-getirecek-1091060171.html
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Türkiye, NATO üyelerinden farklı görüşlerini gündeme getirecek
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Türkiye, NATO üyelerinden farklı görüşlerini gündeme getirecek
Sputnik Türkiye
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel’de gerçekleşecek. Toplantıda, Ortadoğu, Suriye, İsrail- Filistin, Ukrayna sorunu ve müttefiklerin Türkiye'ye silah... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T12:56+0300
2024-12-02T12:56+0300
türkiye
türkiye
mark rutte
kaja kallas
suriye
israil
ukrayna
nato
federal meclis (rusya)
ab
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık 2024 tarihlerinde Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim 2024 tarihinde devralan Mark Rutte’nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı üç oturum halinde gerçekleştirilecek. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu Ürdün Kralı II. Abdullah’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplantının ikinci oturumu NATO-Ukrayna Konseyi formatında gerçekleşecek Son oturum ise Avrupa - Atlantik bölgesine yönelik risk ve tehditler ele alınacak.NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu Ürdün Kralı II.Abdullah’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Orta Doğu’daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.‘Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele ’Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye’nin gündeme getireceği ilk başlık Filistin, Suriye ve Ortadoğu olacak. Ürdün Kralı II.Abdullah’ın dat katılacağı toplantıda Bakan Fidan’ın, “Terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye’deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiği, NATO’nun güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığı ve Türkiye’nin Suriye’de yaşanan gelişmeleri ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası ile terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü” vurgulayacak.‘İsrail’in işlediği savaş suçları’Türkiye’nin bu oturumda dile getireceği başlıklar arasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da yer alacak. İsrail’e destek veren NATO üyelerinin aksine Türkiye’nin görüşünü dile getirecek olan Fidan’ın İsrail’in işlediği savaş suçları ile Gazze’de yaşanan insani dram başta olmak üzere, Türkiye’nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşleri paylaşması bekleniyor. Ayrıca Fidan’ın “Orta Doğu’daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkat çekmesi, Amman’da bir İrtibat Ofisi açılması dahil olmak üzere, Türkiye’nin NATO ile Ürdün arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine verdiği desteği yinelemesi” öngörülüyor.‘Rusya- Ukrayna çatışmalarına diplomasi önerisi’Toplantı gündeme gelecek ana başlıklardan bir tanesi de Rusya- Ukrayna çatışmaları ve NATO'nun tutumu olacak. NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da katılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna çatışmalarında sahadaki son durum görüşüleceği oturumda diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteği, çatışmanın sonlandırılması için her halde diplomasiye imkan tanınması gerektiği, Ayrıca, AB’nin, AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine dikkat çekeceği” öğrenildi.‘Müttefiklerin ambargosuna tepki’Müttefik üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacağı son oturumda ise Türkiye'ye yönelik müttefik ülkeler tarafından uygulanan ambargoyu kaldırmaları da istenecek. Buna göre Fidan “2023 Vilnius ve 2024 Vaşington Zirvelerinde alınan kararlar uyarınca, Müttefikler arasında savunma ürünlerinin ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini” vurgulayacak. Terörizme karşı mücadelede tam dayanışma sergilenmesi de istenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/nato-genel-sekreteri-rutte-ittifak-kuvvetlerini-ukraynaya-gondermek-akillica-bir-karar-degil-1090933188.html
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nato dışişleri bakanları toplantısı, nato toplantısı, nato ülkeleri, nato açılımı, nato ne zaman kuruldu, nato israil, nato ukrayna ilişkileri
nato dışişleri bakanları toplantısı, nato toplantısı, nato ülkeleri, nato açılımı, nato ne zaman kuruldu, nato israil, nato ukrayna ilişkileri

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı: Türkiye, NATO üyelerinden farklı görüşlerini gündeme getirecek

12:56 02.12.2024
© AATürkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylandığı belgeyi ABD'ye teslim etti
Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylandığı belgeyi ABD'ye teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel’de gerçekleşecek. Toplantıda, Ortadoğu, Suriye, İsrail- Filistin, Ukrayna sorunu ve müttefiklerin Türkiye'ye silah ambargosu gibi başlıklar konusunda Türkiye’nin görüşleri ortaya konulacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık 2024 tarihlerinde Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim 2024 tarihinde devralan Mark Rutte’nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı üç oturum halinde gerçekleştirilecek. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu Ürdün Kralı II. Abdullah’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplantının ikinci oturumu NATO-Ukrayna Konseyi formatında gerçekleşecek Son oturum ise Avrupa - Atlantik bölgesine yönelik risk ve tehditler ele alınacak.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu Ürdün Kralı II.Abdullah’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Orta Doğu’daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.

‘Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele ’

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye’nin gündeme getireceği ilk başlık Filistin, Suriye ve Ortadoğu olacak. Ürdün Kralı II.Abdullah’ın dat katılacağı toplantıda Bakan Fidan’ın, “Terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye’deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiği, NATO’nun güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığı ve Türkiye’nin Suriye’de yaşanan gelişmeleri ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası ile terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü” vurgulayacak.

‘İsrail’in işlediği savaş suçları’

Türkiye’nin bu oturumda dile getireceği başlıklar arasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da yer alacak. İsrail’e destek veren NATO üyelerinin aksine Türkiye’nin görüşünü dile getirecek olan Fidan’ın İsrail’in işlediği savaş suçları ile Gazze’de yaşanan insani dram başta olmak üzere, Türkiye’nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşleri paylaşması bekleniyor. Ayrıca Fidan’ın “Orta Doğu’daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkat çekmesi, Amman’da bir İrtibat Ofisi açılması dahil olmak üzere, Türkiye’nin NATO ile Ürdün arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine verdiği desteği yinelemesi” öngörülüyor.

‘Rusya- Ukrayna çatışmalarına diplomasi önerisi’

Toplantı gündeme gelecek ana başlıklardan bir tanesi de Rusya- Ukrayna çatışmaları ve NATO'nun tutumu olacak. NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da katılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna çatışmalarında sahadaki son durum görüşüleceği oturumda diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteği, çatışmanın sonlandırılması için her halde diplomasiye imkan tanınması gerektiği, Ayrıca, AB’nin, AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine dikkat çekeceği” öğrenildi.

‘Müttefiklerin ambargosuna tepki’

Müttefik üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacağı son oturumda ise Türkiye'ye yönelik müttefik ülkeler tarafından uygulanan ambargoyu kaldırmaları da istenecek. Buna göre Fidan 2023 Vilnius ve 2024 Vaşington Zirvelerinde alınan kararlar uyarınca, Müttefikler arasında savunma ürünlerinin ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini” vurgulayacak. Terörizme karşı mücadelede tam dayanışma sergilenmesi de istenecek.
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