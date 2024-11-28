https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/nato-genel-sekreteri-rutte-ittifak-kuvvetlerini-ukraynaya-gondermek-akillica-bir-karar-degil-1090933188.html

NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermek akıllıca bir karar değil

NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermek akıllıca bir karar değil

Sputnik Türkiye

Rutte, İttifak kuvvetlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı, ancak Kiev'e silah konusunda yardımın sürdürülmesi çağrısında bulundu. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T15:35+0300

2024-11-28T15:35+0300

2024-11-28T15:35+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

kiev

nato

fox news

mark rutte

rusya

fransa

emmanuel macron

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084809830_0:83:2981:1760_1920x0_80_0_0_fe820f1b62f8aebebed48b996b0cca61.jpg

ABD merkezli Fox News televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO birliklerini Kiev'in safında savaşmak üzere Ukrayna'ya göndermenin akıllıca bir karar olmayacağını vurguladı.Rutte, üçüncü ülkelerin Rusya'ya desteğinin sürmesi halinde NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, "Bunun akıllıca bir karar olmayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.Bununla beraber Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerine ancak 'güçlü bir konumda' olduğunu hissettiğinde başlayacağını da kaydetti. NATO Genel Sekreteri, "Şu anda onlar (Ukrayna) dezavantajlı durumda" diye ekledi.Kiev'e her türlü askeri ve mali desteği sağlayan NATO'da bazı üyeler, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin ele alınması için baskısını sürdürüyor. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneği üzerinde durduklarını ve bunun için 2 bin kişilik bir birlik hazırladıklarını belirtmişti.Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında görülmesi durumunda Rusya ile İttifak arasında silahlı bir çatışmanın kaçınılmaz olacağı konusunda uyarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İttifak'la çatışmak istemediklerini defalarca dile getirmişti. Rus lider, NATO ülkeleriyle savaşmanın Rusya'nın jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları için uygun olmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/soygu-rusyanin-nukleer-semsiyesinin-hangi-ulkeleri-kapsadigini-acikladi-1090921723.html

ukrayna

kiev

rusya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, kiev, nato, fox news, mark rutte, rusya, fransa, emmanuel macron, kremlin, vladimir putin