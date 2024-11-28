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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/nato-genel-sekreteri-rutte-ittifak-kuvvetlerini-ukraynaya-gondermek-akillica-bir-karar-degil-1090933188.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermek akıllıca bir karar değil
NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermek akıllıca bir karar değil
Sputnik Türkiye
Rutte, İttifak kuvvetlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı, ancak Kiev'e silah konusunda yardımın sürdürülmesi çağrısında bulundu. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T15:35+0300
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ABD merkezli Fox News televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO birliklerini Kiev'in safında savaşmak üzere Ukrayna'ya göndermenin akıllıca bir karar olmayacağını vurguladı.Rutte, üçüncü ülkelerin Rusya'ya desteğinin sürmesi halinde NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, "Bunun akıllıca bir karar olmayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.Bununla beraber Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerine ancak 'güçlü bir konumda' olduğunu hissettiğinde başlayacağını da kaydetti. NATO Genel Sekreteri, "Şu anda onlar (Ukrayna) dezavantajlı durumda" diye ekledi.Kiev'e her türlü askeri ve mali desteği sağlayan NATO'da bazı üyeler, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin ele alınması için baskısını sürdürüyor. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneği üzerinde durduklarını ve bunun için 2 bin kişilik bir birlik hazırladıklarını belirtmişti.Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında görülmesi durumunda Rusya ile İttifak arasında silahlı bir çatışmanın kaçınılmaz olacağı konusunda uyarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İttifak'la çatışmak istemediklerini defalarca dile getirmişti. Rus lider, NATO ülkeleriyle savaşmanın Rusya'nın jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları için uygun olmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/soygu-rusyanin-nukleer-semsiyesinin-hangi-ulkeleri-kapsadigini-acikladi-1090921723.html
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abd, ukrayna, kiev, nato, fox news, mark rutte, rusya, fransa, emmanuel macron, kremlin, vladimir putin
abd, ukrayna, kiev, nato, fox news, mark rutte, rusya, fransa, emmanuel macron, kremlin, vladimir putin

NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermek akıllıca bir karar değil

15:35 28.11.2024
© AP Photo / Mindaugas KulbisMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Rutte, İttifak kuvvetlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı, ancak Kiev'e silah konusunda yardımın sürdürülmesi çağrısında bulundu.
ABD merkezli Fox News televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO birliklerini Kiev'in safında savaşmak üzere Ukrayna'ya göndermenin akıllıca bir karar olmayacağını vurguladı.

Rutte, üçüncü ülkelerin Rusya'ya desteğinin sürmesi halinde NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, "Bunun akıllıca bir karar olmayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Bununla beraber Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerine ancak 'güçlü bir konumda' olduğunu hissettiğinde başlayacağını da kaydetti. NATO Genel Sekreteri, "Şu anda onlar (Ukrayna) dezavantajlı durumda" diye ekledi.

Kiev'e her türlü askeri ve mali desteği sağlayan NATO'da bazı üyeler, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin ele alınması için baskısını sürdürüyor. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneği üzerinde durduklarını ve bunun için 2 bin kişilik bir birlik hazırladıklarını belirtmişti.

Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında görülmesi durumunda Rusya ile İttifak arasında silahlı bir çatışmanın kaçınılmaz olacağı konusunda uyarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İttifak'la çatışmak istemediklerini defalarca dile getirmişti. Rus lider, NATO ülkeleriyle savaşmanın Rusya'nın jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları için uygun olmadığını vurgulamıştı.
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