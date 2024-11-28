NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifak kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermek akıllıca bir karar değil
© AP Photo / Mindaugas KulbisMark Rutte
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Rutte, İttifak kuvvetlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktı, ancak Kiev'e silah konusunda yardımın sürdürülmesi çağrısında bulundu.
ABD merkezli Fox News televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO birliklerini Kiev'in safında savaşmak üzere Ukrayna'ya göndermenin akıllıca bir karar olmayacağını vurguladı.
Rutte, üçüncü ülkelerin Rusya'ya desteğinin sürmesi halinde NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, "Bunun akıllıca bir karar olmayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.
Bununla beraber Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerine ancak 'güçlü bir konumda' olduğunu hissettiğinde başlayacağını da kaydetti. NATO Genel Sekreteri, "Şu anda onlar (Ukrayna) dezavantajlı durumda" diye ekledi.
Kiev'e her türlü askeri ve mali desteği sağlayan NATO'da bazı üyeler, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin ele alınması için baskısını sürdürüyor. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneği üzerinde durduklarını ve bunun için 2 bin kişilik bir birlik hazırladıklarını belirtmişti.
Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında görülmesi durumunda Rusya ile İttifak arasında silahlı bir çatışmanın kaçınılmaz olacağı konusunda uyarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İttifak'la çatışmak istemediklerini defalarca dile getirmişti. Rus lider, NATO ülkeleriyle savaşmanın Rusya'nın jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları için uygun olmadığını vurgulamıştı.
Rutte, üçüncü ülkelerin Rusya'ya desteğinin sürmesi halinde NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, "Bunun akıllıca bir karar olmayacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.
Bununla beraber Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerine ancak 'güçlü bir konumda' olduğunu hissettiğinde başlayacağını da kaydetti. NATO Genel Sekreteri, "Şu anda onlar (Ukrayna) dezavantajlı durumda" diye ekledi.
Kiev'e her türlü askeri ve mali desteği sağlayan NATO'da bazı üyeler, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin ele alınması için baskısını sürdürüyor. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneği üzerinde durduklarını ve bunun için 2 bin kişilik bir birlik hazırladıklarını belirtmişti.
Kremlin, NATO birliklerinin Ukrayna topraklarında görülmesi durumunda Rusya ile İttifak arasında silahlı bir çatışmanın kaçınılmaz olacağı konusunda uyarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İttifak'la çatışmak istemediklerini defalarca dile getirmişti. Rus lider, NATO ülkeleriyle savaşmanın Rusya'nın jeopolitik, ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları için uygun olmadığını vurgulamıştı.