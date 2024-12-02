https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/musiaddan-asgari-ucret-aciklamasi-yuzde-25in-uzerinde-artis-dogru-degil-1091070226.html

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: 'Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil'

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: 'Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil'

Sputnik Türkiye

Asgari ücrette ilk toplantı gelecek hafta yapılacak. Toplantı öncesi zam oranına ilişkin farklı sesler yükselmeye devam ediyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T16:05+0300

2024-12-02T16:05+0300

2024-12-02T16:05+0300

ekonomi

asgari ücret

mahmut asmalı

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

asgari ücret tespit komisyonu

enflasyon

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Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantı öncesi iş dünyasından zam oranına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.MÜSİAD: Yüzde 25 altı uygun değilMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtti. Bloomberght'de bir programa katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

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