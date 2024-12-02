https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/musiaddan-asgari-ucret-aciklamasi-yuzde-25in-uzerinde-artis-dogru-degil-1091070226.html
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: 'Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil'
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: 'Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil'
Sputnik Türkiye
Asgari ücrette ilk toplantı gelecek hafta yapılacak. Toplantı öncesi zam oranına ilişkin farklı sesler yükselmeye devam ediyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T16:05+0300
2024-12-02T16:05+0300
2024-12-02T16:05+0300
ekonomi
asgari ücret
mahmut asmalı
müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
asgari ücret tespit komisyonu
enflasyon
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Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantı öncesi iş dünyasından zam oranına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.MÜSİAD: Yüzde 25 altı uygun değilMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtti. Bloomberght'de bir programa katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulun-enflasyonu-aciklandi-en-cok-artis-hangi-kalemde-oldu-1091028445.html
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asgari ücret, asgari ücret toplantı, müsiad asgari ücret
asgari ücret, asgari ücret toplantı, müsiad asgari ücret
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: 'Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil'
Asgari ücrette ilk toplantı gelecek hafta yapılacak. Toplantı öncesi zam oranına ilişkin farklı sesler yükselmeye devam ediyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışı doğru bulmayacağını açıkladı.
Milyonları ilgilendiren asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantı öncesi iş dünyasından zam oranına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.
MÜSİAD: Yüzde 25 altı uygun değil
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtti. Bloomberght'de bir programa katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti.
Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.