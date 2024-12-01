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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulun-enflasyonu-aciklandi-en-cok-artis-hangi-kalemde-oldu-1091028445.html
İstanbul'un enflasyonu açıklandı: En çok artış hangi kalemde oldu?
İstanbul'un enflasyonu açıklandı: En çok artış hangi kalemde oldu?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kasım ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3.07, toptan fiyatlar ise yüzde 2.68 artış gösterdi. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T14:22+0300
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ekonomi
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İstanbul'un enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,68 arttı.İstanbul'un enflasyonu belli olduGeçen yıl kasıma göre değişim oranlarını gösteren İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 57,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 42,72 olarak gerçekleşti.Giyim harcamaları 5.65 arttıKasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 5,65, konut harcamalarında yüzde 5,25, gıda harcamalarında yüzde 3,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,08, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış gerçekleşirken, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,81, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,27 azalış kaydedildi.Kasımda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddelerde yüzde 8,08, inşaat malzemelerinde yüzde 5,44, gıda maddelerinde yüzde 2,41, madenlerde yüzde 1,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,55 artış, kimyevi maddelerde yüzde 7,57 azalış gerçekleşirken, mensucatta ise fiyat değişimi görülmedi.
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istanbul enflasyon oranı, 2024 istanbul enflasyonu, istanbul'da fiyat artışları, enflasyon nedenleri istanbul, istanbul'da yaşam maliyeti, enflasyon karşısında tasarruf yöntemleri, ekonomi ve enflasyon istanbul, enflasyondan etkilenen sektörler

İstanbul'un enflasyonu açıklandı: En çok artış hangi kalemde oldu?

14:22 01.12.2024
© Arda Küçükkayapazar
pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© Arda Küçükkaya
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İstanbul'da kasım ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3.07, toptan fiyatlar ise yüzde 2.68 artış gösterdi.
İstanbul'un enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,68 arttı.

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

Geçen yıl kasıma göre değişim oranlarını gösteren İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 57,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 42,72 olarak gerçekleşti.

Giyim harcamaları 5.65 arttı

Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 5,65, konut harcamalarında yüzde 5,25, gıda harcamalarında yüzde 3,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,08, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış gerçekleşirken, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,81, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,27 azalış kaydedildi.

Kasımda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddelerde yüzde 8,08, inşaat malzemelerinde yüzde 5,44, gıda maddelerinde yüzde 2,41, madenlerde yüzde 1,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,55 artış, kimyevi maddelerde yüzde 7,57 azalış gerçekleşirken, mensucatta ise fiyat değişimi görülmedi.
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