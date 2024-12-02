https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/macta-bir-anda-yere-yigilmisti-fiorentinadan-edoardo-bove-hakkinda-24-saat-aciklamasi-1091050601.html
Maçta bir anda yere yığılmıştı: Fiorentina'dan Edoardo Bove hakkında '24 saat' açıklaması
Maçta bir anda yere yığılmıştı: Fiorentina'dan Edoardo Bove hakkında '24 saat' açıklaması
Sputnik Türkiye
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, sahada rahatsızlanarak hastaneye... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T10:29+0300
2024-12-02T10:29+0300
2024-12-02T10:29+0300
spor
edoardo bove
fiorentina
sakatlık
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Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan ve ligin iddialı iki takımının mücadelesi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle yarım kaldı.Edoardo Bove aniden yere yığıldıMaçın 17. dakikasında durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı.Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.Sahadaki oyuncular gözyaşlarını tutamadıBove'nin durumu büyük endişeyle takip edilirken sahadaki oyuncuların arkadaşları için üzüldükleri görüldü.Fiorentina-Inter müsabakası ertelendi.Kulüpten açıklamaFiorentina kulübü ve Careggi Hastanesi’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina - Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Edoardo Bove'nin durumu önümüzdeki 24 saat içinde yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.Bove'ye spor dünyası başta olmak üzere pek çok kesimden destek mesajları geldi.İtalya Serie A Yönetimi, X hesabından "Haydi Bove, senin yanındayız" mesajını paylaşırken Inter kulübü de X hesabından "Haydi Bove" paylaşımını yaptı.'Seninleyiz' mesajlarıABD’de bulunan Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Haydi Edoardo, seninleyiz. Sen harika bir karaktere sahip güçlü bir çocuksun." paylaşımında bulundu.Commisso'nun Bove'nin ailesiyle sürekli temasta olduğu da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/macin-15-dakikasinda-yurekler-agza-geldi-genc-futbolcu-yere-yigildi-mac-tatil-edildi-1091039120.html
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Maçta bir anda yere yığılmıştı: Fiorentina'dan Edoardo Bove hakkında '24 saat' açıklaması
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Takımdan yapılan açıklamada "Edoardo Bove'nin durumu önümüzdeki 24 saat içinde yeniden değerlendirilecektir." denildi.
Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan ve ligin iddialı iki takımının mücadelesi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle yarım kaldı.
Edoardo Bove aniden yere yığıldı
Maçın 17. dakikasında durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı.
Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.
Sahadaki oyuncular gözyaşlarını tutamadı
Bove'nin durumu büyük endişeyle takip edilirken sahadaki oyuncuların arkadaşları için üzüldükleri görüldü.
Fiorentina-Inter müsabakası ertelendi.
Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesi’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina - Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Edoardo Bove'nin durumu önümüzdeki 24 saat içinde yeniden değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Bove'ye spor dünyası başta olmak üzere pek çok kesimden destek mesajları geldi.
İtalya Serie A Yönetimi, X hesabından "Haydi Bove, senin yanındayız" mesajını paylaşırken Inter kulübü de X hesabından "Haydi Bove" paylaşımını yaptı.
ABD’de bulunan Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Haydi Edoardo, seninleyiz. Sen harika bir karaktere sahip güçlü bir çocuksun." paylaşımında bulundu.
Commisso'nun Bove'nin ailesiyle sürekli temasta olduğu da belirtildi.