https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/macin-15-dakikasinda-yurekler-agza-geldi-genc-futbolcu-yere-yigildi-mac-tatil-edildi-1091039120.html

Maçın 15. dakikasında genç futbolcu yere yığıldı: Maç tatil edildi, takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Maçın 15. dakikasında genç futbolcu yere yığıldı: Maç tatil edildi, takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Sputnik Türkiye

Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelenin 15. dakikasında yere yığılan Edoardo Bove yürekleri ağza getirdi. Her iki takım oyuncuları ve... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T21:29+0300

2024-12-01T21:29+0300

2024-12-01T21:35+0300

spor

futbol

edoardo bove

fiorentina

inter

seri a

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Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı. Takım arkadaşları Bove'un ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.Edoarda Bove sahada kramponunu bağlıyorduLautaro Martinez'in iptal edilen golüne ilişkin olası bir VAR kontrolünün incelenmesi için stadyumda oyun durdurulduğunda, 22 yaşındaki oyuncu kramponunu çıkarmak için eğilmiş gibi görünürken aniden yere yığıldı ve oyun durduruldu.Sağlık ekipleri müdahale ettiHer iki takım oyuncuları ve sağlık görevlileri orta saha oyuncusunun etrafında bir duvar oluştururken, ilk müdahale yapıldı.Maç tatil edildiBove, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.Edoardo Bove'a ne oldu?22 yaşındaki genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.Sky Sport Italia, Bove'nin Floransa'daki Stadio Franchi yakınlarındaki Careggi Hastanesi'ne nakledildiğini ve nefes alabildiğini ancak henüz bilincinin yerine gelmediğini bildirdi.

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