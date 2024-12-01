https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/macin-15-dakikasinda-yurekler-agza-geldi-genc-futbolcu-yere-yigildi-mac-tatil-edildi-1091039120.html
Maçın 15. dakikasında genç futbolcu yere yığıldı: Maç tatil edildi, takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Maçın 15. dakikasında genç futbolcu yere yığıldı: Maç tatil edildi, takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelenin 15. dakikasında yere yığılan Edoardo Bove yürekleri ağza getirdi. Her iki takım oyuncuları ve... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T21:29+0300
2024-12-01T21:29+0300
2024-12-01T21:35+0300
spor
futbol
edoardo bove
fiorentina
inter
seri a
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Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı. Takım arkadaşları Bove'un ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.Edoarda Bove sahada kramponunu bağlıyorduLautaro Martinez'in iptal edilen golüne ilişkin olası bir VAR kontrolünün incelenmesi için stadyumda oyun durdurulduğunda, 22 yaşındaki oyuncu kramponunu çıkarmak için eğilmiş gibi görünürken aniden yere yığıldı ve oyun durduruldu.Sağlık ekipleri müdahale ettiHer iki takım oyuncuları ve sağlık görevlileri orta saha oyuncusunun etrafında bir duvar oluştururken, ilk müdahale yapıldı.Maç tatil edildiBove, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.Edoardo Bove'a ne oldu?22 yaşındaki genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.Sky Sport Italia, Bove'nin Floransa'daki Stadio Franchi yakınlarındaki Careggi Hastanesi'ne nakledildiğini ve nefes alabildiğini ancak henüz bilincinin yerine gelmediğini bildirdi.
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Maçın 15. dakikasında genç futbolcu yere yığıldı: Maç tatil edildi, takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
21:29 01.12.2024 (güncellendi: 21:35 01.12.2024)
Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelenin 15. dakikasında yere yığılan Edoardo Bove yürekleri ağza getirdi. Her iki takım oyuncuları ve sağlık ekipleri İtalyan futbolcunun etrafında duvar olurken, 22 yaşındaki oyuncu futbolcuların gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı. Takım arkadaşları Bove'un ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Edoarda Bove sahada kramponunu bağlıyordu
Lautaro Martinez'in iptal edilen golüne ilişkin olası bir VAR kontrolünün incelenmesi için stadyumda oyun durdurulduğunda, 22 yaşındaki oyuncu kramponunu çıkarmak için eğilmiş gibi görünürken aniden yere yığıldı ve oyun durduruldu.
Sağlık ekipleri müdahale etti
Her iki takım oyuncuları ve sağlık görevlileri orta saha oyuncusunun etrafında bir duvar oluştururken, ilk müdahale yapıldı.
Bove, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.
22 yaşındaki genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
Sky Sport Italia, Bove'nin Floransa'daki Stadio Franchi yakınlarındaki Careggi Hastanesi'ne nakledildiğini ve nefes alabildiğini ancak henüz bilincinin yerine gelmediğini bildirdi.