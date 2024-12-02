'İsrail, Suriye semalarındaki İran uçağını geri döndürdü'
© AP Photo / Leo Correaİsrail savaş uçağı
© AP Photo / Leo Correa
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İsrail Hava Kuvvetleri'nin önceki gece Hizbullah'a silah taşıdığından şüphe duyduğu bir İran uçağını Suriye hava sahasından geri döndürdüğü belirtildi.
Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, cumartesiyi pazara bağlayan gece Suriye hava sahasında seyreden bir İran uçağını, Lübnan Hizbullah'ı için silah taşıdığı şüphesiyle geri çevirdi.
Gazete, İsrail savaş uçaklarının Suriye semalarındaki İran uçağına yaklaşarak geri dönmesi yönünde talimat verdiğini yazdı.
Times of Israel, İran uçağının bir süre sonra yönünü değiştirdiğini kaydetti.
Gazete, İsrail ordusunun son aylarda Hizbullah'a silah taşıdığı şüphesiyle Suriye ve Irak semalarında seyreden İran uçaklarını birçok kez geri döndürdüğünü de belirtti.
Gazete, İsrail savaş uçaklarının Suriye semalarındaki İran uçağına yaklaşarak geri dönmesi yönünde talimat verdiğini yazdı.
Times of Israel, İran uçağının bir süre sonra yönünü değiştirdiğini kaydetti.
Gazete, İsrail ordusunun son aylarda Hizbullah'a silah taşıdığı şüphesiyle Suriye ve Irak semalarında seyreden İran uçaklarını birçok kez geri döndürdüğünü de belirtti.
Husiler: ABD'ye ait 1 muhrip ve 3 ikmal gemisini vurduk
Husiler, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD'ye ait 1 muhrip ve 3 ikmal gemisini hedef aldı.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD'ye ait 1 muhrip ve Stena İmpeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı 3 ikmal gemisinin vurulduğunu söyledi.
Seri, saldırıların 16 balistik füze ve 1 İHA'yla gerçekleştirildiğini ve tam isabet sağlandığını kaydetti.
ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD'ye ait 1 muhrip ve Stena İmpeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı 3 ikmal gemisinin vurulduğunu söyledi.
Seri, saldırıların 16 balistik füze ve 1 İHA'yla gerçekleştirildiğini ve tam isabet sağlandığını kaydetti.
ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.