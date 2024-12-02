https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/kiziyla-filistin-yanlisi-gosteriye-katilan-ingiliz-kadin-gozaltinda-yasadiklarini-anlatti-5-gun-1091055495.html

Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum

Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Bristol bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki İngiliz kadın, Filistin yanlısı bir gösteriye katıldıktan sonra 'terör suçlamasıyla' kızıyla birlikte... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T12:29+0300

2024-12-02T12:29+0300

2024-12-02T12:31+0300

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Emma Kamio, sağlıklı yaşam konusunda kendi pilates işini yürüten 57 yaşındaki İngiliz bir anne. Kamio'nun yaşadığı travma, 29 yaşındaki kızıyla Ağustos ayında Bristol'daki İsrail merkezli silah şirketi Elbit Systems UK'e karşı düzenlenen Filistin yanlısı protestoya katılmakla başladı. Gözaltında yaşadığı travma sonrası ilk defa bu konu hakkında konuşabildiğini ifade eden Kamio, ilk olarak 6 Ağustos'ta gözaltına alındı. O anları İngiltere merkezli medya organı Guardian'a anlatan Kamio, kızı Leona'nın Bristol'daki farklı bir karakola getirildiğini ve ikisinin de birbirlerini göremeyecekleri şekilde minibüsün arkasındaki kafeslere konduğunu ve yüksek hızda bir yolculuk yaptıklarını ifade etti. Kamio, polis aracında yaptığı yolculuğu şöyle tasvir ediyor:Newbury'deki hücrede ilk olarak iki gün boyunca tutulan Kamio, 'kirli hücereye' her girip çıktığında baştan aşağı tekrar arandığını ifade ederek toplamda 5 gün boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı: Kızı Leona Kamio, "terör" suçlamasıyla gözaltına alındığı protestoyla ilgili olarak cezai hasar, şiddet içeren düzensizlik ve ağırlaştırılmış hırsızlıkla suçlandı. Bu suçlar, gözaltına alındıkları Terörizm Yasası kapsamında yer almıyor. Toplamda, 6 Ağustos olayıyla ilgili olarak yüzlerce kişi gözaltına alınmasına rağmen 18 kişi suçlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20170323/ingiltere-savunma-bakani-bir-sekilde-islami-terorle-iliskili-oldugunu-varsayiyoruz-1027764727.html

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