Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü romancı Hikmet Hükümenoğlu: Dönem romanlarını yazmaya başlamadan önce uzun bir hazırlık evresi oluyor
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgari yaşam mücadelesi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/kiziyla-filistin-yanlisi-gosteriye-katilan-ingiliz-kadin-gozaltinda-yasadiklarini-anlatti-5-gun-1091055495.html
Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum
Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Bristol bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki İngiliz kadın, Filistin yanlısı bir gösteriye katıldıktan sonra 'terör suçlamasıyla' kızıyla birlikte... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T12:29+0300
2024-12-02T12:31+0300
dünya
filistin
ingiltere
protesto gösterisi
protesto
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091059167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f7966d5c77410d972fd11c3e632e29.jpg
Emma Kamio, sağlıklı yaşam konusunda kendi pilates işini yürüten 57 yaşındaki İngiliz bir anne. Kamio'nun yaşadığı travma, 29 yaşındaki kızıyla Ağustos ayında Bristol'daki İsrail merkezli silah şirketi Elbit Systems UK'e karşı düzenlenen Filistin yanlısı protestoya katılmakla başladı. Gözaltında yaşadığı travma sonrası ilk defa bu konu hakkında konuşabildiğini ifade eden Kamio, ilk olarak 6 Ağustos'ta gözaltına alındı. O anları İngiltere merkezli medya organı Guardian'a anlatan Kamio, kızı Leona'nın Bristol'daki farklı bir karakola getirildiğini ve ikisinin de birbirlerini göremeyecekleri şekilde minibüsün arkasındaki kafeslere konduğunu ve yüksek hızda bir yolculuk yaptıklarını ifade etti. Kamio, polis aracında yaptığı yolculuğu şöyle tasvir ediyor:Newbury'deki hücrede ilk olarak iki gün boyunca tutulan Kamio, 'kirli hücereye' her girip çıktığında baştan aşağı tekrar arandığını ifade ederek toplamda 5 gün boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı: Kızı Leona Kamio, "terör" suçlamasıyla gözaltına alındığı protestoyla ilgili olarak cezai hasar, şiddet içeren düzensizlik ve ağırlaştırılmış hırsızlıkla suçlandı. Bu suçlar, gözaltına alındıkları Terörizm Yasası kapsamında yer almıyor. Toplamda, 6 Ağustos olayıyla ilgili olarak yüzlerce kişi gözaltına alınmasına rağmen 18 kişi suçlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20170323/ingiltere-savunma-bakani-bir-sekilde-islami-terorle-iliskili-oldugunu-varsayiyoruz-1027764727.html
filistin
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091059167_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_771fe78e4f18dbc5630e43efdb3e54aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, ingiltere, protesto gösterisi, protesto
filistin, ingiltere, protesto gösterisi, protesto

Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum

12:29 02.12.2024 (güncellendi: 12:31 02.12.2024)
© AP Photo / Alberto PezzaliKızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan kadın, terör suçlaması sonrası yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum
Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan kadın, terör suçlaması sonrası yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Abone ol
İngiltere'nin Bristol bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki İngiliz kadın, Filistin yanlısı bir gösteriye katıldıktan sonra 'terör suçlamasıyla' kızıyla birlikte gözaltına alındı. Ağustos ayındaki olaydan sonra geçirdiği travmadan dolayı henüz konuşabildiğini ifade eden Emma Kamio, yaşadıklarını basına anlattı: Dünyayla ilişkim 5 gün boyunca kesildi.
Emma Kamio, sağlıklı yaşam konusunda kendi pilates işini yürüten 57 yaşındaki İngiliz bir anne. Kamio'nun yaşadığı travma, 29 yaşındaki kızıyla Ağustos ayında Bristol'daki İsrail merkezli silah şirketi Elbit Systems UK'e karşı düzenlenen Filistin yanlısı protestoya katılmakla başladı.
Gözaltında yaşadığı travma sonrası ilk defa bu konu hakkında konuşabildiğini ifade eden Kamio, ilk olarak 6 Ağustos'ta gözaltına alındı. O anları İngiltere merkezli medya organı Guardian'a anlatan Kamio, kızı Leona'nın Bristol'daki farklı bir karakola getirildiğini ve ikisinin de birbirlerini göremeyecekleri şekilde minibüsün arkasındaki kafeslere konduğunu ve yüksek hızda bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.
Kamio, polis aracında yaptığı yolculuğu şöyle tasvir ediyor:
"Sadece bir elim paneldeydi ve kendimi desteklemek için ayağım öndeydi çünkü kucak kayışı veya emniyet kemeri yoktu ve tek düşündüğüm tek bir yanlış hareket, (diğer) çocuklarımın tek bir kazada annelerini ve kız kardeşlerini kaybetmeleriydi."
Newbury'deki hücrede ilk olarak iki gün boyunca tutulan Kamio, 'kirli hücereye' her girip çıktığında baştan aşağı tekrar arandığını ifade ederek toplamda 5 gün boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı:

"(Serbest kaldığında) birkaç gün iyiydim ve sonra titrediğimi fark ettim, ayakta duramıyordum. Eşyalarınızı sizden aldıklarında kafesteki bir hayvan gibi hissediyorsunuz, ancak böyle tarif edebilirim. Masum olduğumu tespit etmeleri beş gün sürdü. Sonunda suçlama olmadan, eşyalarım olmadan ve özür dilemeden serbest bırakıldım, Newbury sokaklarına ameliyathane önlüğümle bırakıldım."

Kızı Leona Kamio, "terör" suçlamasıyla gözaltına alındığı protestoyla ilgili olarak cezai hasar, şiddet içeren düzensizlik ve ağırlaştırılmış hırsızlıkla suçlandı. Bu suçlar, gözaltına alındıkları Terörizm Yasası kapsamında yer almıyor. Toplamda, 6 Ağustos olayıyla ilgili olarak yüzlerce kişi gözaltına alınmasına rağmen 18 kişi suçlandı.
İngiletere Savunma Bakanı Michael Fallon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2017
DÜNYA
İngiltere Savunma Bakanı: Bir şekilde İslami terörle ilişkili olduğunu varsayıyoruz
23 Mart 2017, 11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала