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Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum
Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Bristol bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki İngiliz kadın, Filistin yanlısı bir gösteriye katıldıktan sonra 'terör suçlamasıyla' kızıyla birlikte... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T12:29+0300
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Emma Kamio, sağlıklı yaşam konusunda kendi pilates işini yürüten 57 yaşındaki İngiliz bir anne. Kamio'nun yaşadığı travma, 29 yaşındaki kızıyla Ağustos ayında Bristol'daki İsrail merkezli silah şirketi Elbit Systems UK'e karşı düzenlenen Filistin yanlısı protestoya katılmakla başladı. Gözaltında yaşadığı travma sonrası ilk defa bu konu hakkında konuşabildiğini ifade eden Kamio, ilk olarak 6 Ağustos'ta gözaltına alındı. O anları İngiltere merkezli medya organı Guardian'a anlatan Kamio, kızı Leona'nın Bristol'daki farklı bir karakola getirildiğini ve ikisinin de birbirlerini göremeyecekleri şekilde minibüsün arkasındaki kafeslere konduğunu ve yüksek hızda bir yolculuk yaptıklarını ifade etti. Kamio, polis aracında yaptığı yolculuğu şöyle tasvir ediyor:Newbury'deki hücrede ilk olarak iki gün boyunca tutulan Kamio, 'kirli hücereye' her girip çıktığında baştan aşağı tekrar arandığını ifade ederek toplamda 5 gün boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı: Kızı Leona Kamio, "terör" suçlamasıyla gözaltına alındığı protestoyla ilgili olarak cezai hasar, şiddet içeren düzensizlik ve ağırlaştırılmış hırsızlıkla suçlandı. Bu suçlar, gözaltına alındıkları Terörizm Yasası kapsamında yer almıyor. Toplamda, 6 Ağustos olayıyla ilgili olarak yüzlerce kişi gözaltına alınmasına rağmen 18 kişi suçlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20170323/ingiltere-savunma-bakani-bir-sekilde-islami-terorle-iliskili-oldugunu-varsayiyoruz-1027764727.html
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filistin, ingiltere, protesto gösterisi, protesto
Kızıyla Filistin yanlısı gösteriye katılan İngiliz kadın, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 5 gün ortadan kayboldum
12:29 02.12.2024 (güncellendi: 12:31 02.12.2024)
İngiltere'nin Bristol bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki İngiliz kadın, Filistin yanlısı bir gösteriye katıldıktan sonra 'terör suçlamasıyla' kızıyla birlikte gözaltına alındı. Ağustos ayındaki olaydan sonra geçirdiği travmadan dolayı henüz konuşabildiğini ifade eden Emma Kamio, yaşadıklarını basına anlattı: Dünyayla ilişkim 5 gün boyunca kesildi.
Emma Kamio, sağlıklı yaşam konusunda kendi pilates işini yürüten 57 yaşındaki İngiliz bir anne. Kamio'nun yaşadığı travma, 29 yaşındaki kızıyla Ağustos ayında Bristol'daki İsrail merkezli silah şirketi Elbit Systems UK'e karşı düzenlenen Filistin yanlısı protestoya katılmakla başladı.
Gözaltında yaşadığı travma sonrası ilk defa bu konu hakkında konuşabildiğini ifade eden Kamio, ilk olarak 6 Ağustos'ta gözaltına alındı. O anları İngiltere merkezli medya organı Guardian'a anlatan Kamio, kızı Leona'nın Bristol'daki farklı bir karakola getirildiğini ve ikisinin de birbirlerini göremeyecekleri şekilde minibüsün arkasındaki kafeslere konduğunu ve yüksek hızda bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.
Kamio, polis aracında yaptığı yolculuğu şöyle tasvir ediyor:
"Sadece bir elim paneldeydi ve kendimi desteklemek için ayağım öndeydi çünkü kucak kayışı veya emniyet kemeri yoktu ve tek düşündüğüm tek bir yanlış hareket, (diğer) çocuklarımın tek bir kazada annelerini ve kız kardeşlerini kaybetmeleriydi."
Newbury'deki hücrede ilk olarak iki gün boyunca tutulan Kamio, 'kirli hücereye' her girip çıktığında baştan aşağı tekrar arandığını ifade ederek toplamda 5 gün boyunca yaşadıklarını şöyle anlattı:
"(Serbest kaldığında) birkaç gün iyiydim ve sonra titrediğimi fark ettim, ayakta duramıyordum. Eşyalarınızı sizden aldıklarında kafesteki bir hayvan gibi hissediyorsunuz, ancak böyle tarif edebilirim. Masum olduğumu tespit etmeleri beş gün sürdü. Sonunda suçlama olmadan, eşyalarım olmadan ve özür dilemeden serbest bırakıldım, Newbury sokaklarına ameliyathane önlüğümle bırakıldım."
Kızı Leona Kamio, "terör" suçlamasıyla gözaltına alındığı protestoyla ilgili olarak cezai hasar, şiddet içeren düzensizlik ve ağırlaştırılmış hırsızlıkla suçlandı. Bu suçlar, gözaltına alındıkları Terörizm Yasası kapsamında yer almıyor. Toplamda, 6 Ağustos olayıyla ilgili olarak yüzlerce kişi gözaltına alınmasına rağmen 18 kişi suçlandı.