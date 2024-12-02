https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/kendisinden-haber-alinamayinca-polis-itfaiye-ve-afad-kapisina-geldi-yatmak-da-mi-sorun-ya-1091056216.html

Kendisinden haber alınamayınca polis, itfaiye ve AFAD kapısına geldi: 'Yatmak da mı sorun ya'

Kendisinden haber alınamayınca polis, itfaiye ve AFAD kapısına geldi: 'Yatmak da mı sorun ya'

Sputnik Türkiye

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan bir kişi için alarma geçen sağlık ve kurtarma ekipleri tüm imkanlarıyla seferber oldu. Tam kapı açılıp daireye... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T11:40+0300

2024-12-02T11:40+0300

2024-12-02T11:40+0300

türkiye

polis

doğalgaz

aksaray

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Aksaray'da yaşayan H.M.A. evde uyuduğu esnada, yakınları kendisine ulaşamadı. Polis ve itfaiyeye haber verildi. Ses de gelmeyen kapının kırılacağı esnada kapıyı açan kişi, “Yatmak da mı sorun ya, kapkaççı gibi” deyip azarladı.Apartmanda gaz kokusu alındıÇerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Çelik Apartmanı'nda dairelerde gaz kokusu alan bina sakinleri apartmanda tek doğal gaz kullanan 3. kattaki dairede oturan H.M.A. isimli şahsın kapısını çaldı.Komşular dakikalarca ısrarla kapıyı çaldı ama açan olmayınca endişeleri daha da arttı ve dairede yalnız yaşayan şahsın başına bir iş gelmiş olabileceğinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye polis ve AFAD geldiİhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN), doğal gaz acil ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ekiplerin adeta alarma geçtiği ihbarda ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, KBRN ve doğal gaz acil ekipleri bina ve dairede gaz ölçümleri yaptı.Kapı açılacakken uyandıSağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği seferberlikte ekiplerin de şahıstan haber alamaması üzerine ev sahibine ulaşılarak evin anahtarları getirildi. Yapılan gaz ölçümünün ardından polis ekipleri çift kapısı olan dairenin önce demir kapısını açtı, sonra da dairenin ahşap kasasını açmak isterken evde yaşayan H.M.A. kapıyı açtı. 'Uykusuzdum'Şahsın kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin şahsa durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, “Senin için geldik” diyen ve kendisi için seferber olan tüm ekiplere, “Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani? Kapkaççı gibi” deyip azarladı.

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