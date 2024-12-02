https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/esenyurtta-cinsel-istismardan-gozaltina-alinmak-istenen-supheli-polis-memurunu-silahla-yaraladi-1091040151.html
Esenyurt'ta gözaltına alınmak istenen şüpheli polise saldırdı
Esenyurt'ta gözaltına alınmak istenen şüpheli polise saldırdı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta şüpheli gözaltına alınmak istenince polis memurunu silahla yaraladı. Şüpheli özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T01:49+0300
2024-12-02T01:49+0300
2024-12-02T02:52+0300
türkiye
esenyurt
polis
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4d4e1fb66d0ff7cdd07fb1c4a7e1d1.jpg
Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında cinsel istismar suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere evinw gitti.Operasyon sırasında şüpheli M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli M.Ö. etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/ankarada-16-yasindaki-cocuk-taksi-duragina-silahli-saldiri--1091039299.html
türkiye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091040747_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bae4fffadedd6958aa8030117938bad1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt, polis, yaralı
Esenyurt'ta gözaltına alınmak istenen şüpheli polise saldırdı
01:49 02.12.2024 (güncellendi: 02:52 02.12.2024)
İstanbul Esenyurt'ta şüpheli gözaltına alınmak istenince polis memurunu silahla yaraladı. Şüpheli özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında cinsel istismar suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere evinw gitti.
Operasyon sırasında şüpheli M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli M.Ö. etkisiz hale getirildi.