https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbulun-zam-sampiyonu-patlican-oldu-1091054348.html
İstanbul'un zam şampiyonu patlıcan oldu
İstanbul'un zam şampiyonu patlıcan oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kasım ayında en çok patlıcanın fiyatı artarken, en çok fiyatı düşen ürün ise limon oldu. Domates ve palto da fiyatı en çok yükselen ürünler... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:21+0300
2024-12-02T11:21+0300
2024-12-02T11:21+0300
ekonomi
domates
patlıcan
istanbul ticaret odası (ito)
enflasyon
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İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, kasım ayında patlıcan zam şampiyonu oldu. Patlıcan yüzde 48.95 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Toplam 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün ise fiyatı değişmedi. Kışlık ihtiyaçların fiyatı yükseldiEndekse göre, fiyat artışı yaşanan diğer ürünler ise şöyle sıralandı: Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,44 ile domates, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 33,72 ile manto, çocuk giyim harcamaları alt grubundan yüzde 31,34 ile palto, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 27,81 ile kabak, giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 26,47 ile palto ve gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,52 ile yaş üzüm oldu.Kasım ayında limon yüzde 17,78 ucuzladı2024 Kasım ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,78 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 10,58 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 7,79 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 7,31 ile muz, yüzde 4,26 ile ayva ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 2,41 ile otel oda konaklama ücreti oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-asgari-ucrete-zam-icin-konusulan-rakamlar-ortaya-1091047273.html
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domates, patlıcan, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon
domates, patlıcan, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon
İstanbul'un zam şampiyonu patlıcan oldu
İstanbul'da kasım ayında en çok patlıcanın fiyatı artarken, en çok fiyatı düşen ürün ise limon oldu. Domates ve palto da fiyatı en çok yükselen ürünler arasında yer buldu.
İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, kasım ayında patlıcan zam şampiyonu oldu. Patlıcan yüzde 48.95 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Toplam 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün ise fiyatı değişmedi.
Kışlık ihtiyaçların fiyatı yükseldi
Endekse göre, fiyat artışı yaşanan diğer ürünler ise şöyle sıralandı: Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,44 ile domates, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 33,72 ile manto, çocuk giyim harcamaları alt grubundan yüzde 31,34 ile palto, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 27,81 ile kabak, giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 26,47 ile palto ve gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,52 ile yaş üzüm oldu.
Kasım ayında limon yüzde 17,78 ucuzladı
2024 Kasım ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,78 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 10,58 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 7,79 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 7,31 ile muz, yüzde 4,26 ile ayva ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 2,41 ile otel oda konaklama ücreti oldu.