https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbulun-zam-sampiyonu-patlican-oldu-1091054348.html

İstanbul'un zam şampiyonu patlıcan oldu

İstanbul'un zam şampiyonu patlıcan oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kasım ayında en çok patlıcanın fiyatı artarken, en çok fiyatı düşen ürün ise limon oldu. Domates ve palto da fiyatı en çok yükselen ürünler... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T11:21+0300

2024-12-02T11:21+0300

2024-12-02T11:21+0300

ekonomi

domates

patlıcan

istanbul ticaret odası (ito)

enflasyon

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İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, kasım ayında patlıcan zam şampiyonu oldu. Patlıcan yüzde 48.95 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Toplam 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün ise fiyatı değişmedi. Kışlık ihtiyaçların fiyatı yükseldiEndekse göre, fiyat artışı yaşanan diğer ürünler ise şöyle sıralandı: Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,44 ile domates, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 33,72 ile manto, çocuk giyim harcamaları alt grubundan yüzde 31,34 ile palto, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 27,81 ile kabak, giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 26,47 ile palto ve gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,52 ile yaş üzüm oldu.Kasım ayında limon yüzde 17,78 ucuzladı2024 Kasım ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,78 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 10,58 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 7,79 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 7,31 ile muz, yüzde 4,26 ile ayva ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 2,41 ile otel oda konaklama ücreti oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-asgari-ucrete-zam-icin-konusulan-rakamlar-ortaya-1091047273.html

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Sputnik Türkiye

domates, patlıcan, istanbul ticaret odası (ito), enflasyon