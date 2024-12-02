https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/israil-ordusu-lubnanin-guneyine-bir-dizi-saldiri-duzenledi-1091081126.html
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine bir dizi saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine bir dizi saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Hizbullah’ın saldırısının ardından Pazartesi akşamı Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T21:29+0300
2024-12-02T21:29+0300
2024-12-02T21:29+0300
dünya
ortadoğu
israil
lübnan
hizbullah
israil ordusu (idf)
saldırı
benyamin netanyahu
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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İsrail ordusu, Hizbullah’ın daha önce duyurduğu saldırısının ardından Pazartesi akşamı Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.Hizbullah daha önce bir açıklama yayınlayarak, İsrail ve Lübnan’ın 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez bugün İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki mevziine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.Açıklamada, saldırının sınırdaki sivilleri hedef alan bombardımanlar, Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları ve Beyrut semalarında keşif uçuşları dahil olmak üzere hava sahası ihlalleri şeklinde devam eden İsrail’in ateşkes ihlallerine misilleme olduğu belirtilmişti.Lübnan yetkililerinin daha öce duyurduğu üzere, İsrail’in ülkenin kuzeydoğusundaki 2 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucunda bir ordu mensubu yaralandı, güney kesimde ise bir devlet güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Daha erken saatlerde ise Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ordusunun yürürlüğe girdiğinden bu yana ateşkesi 50’den fazla kez ihlal ettiğini duyurarak, uluslararası izleme komitesinden İsrail’i yükümlülüklerine uymaya zorlamasını talep etmişti.Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) temsilcileri, ‘birkaç olaya rağmen ateşkese uyulduğunu’ açıklamıştı. Duruma ilişkin yorum yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İsrail’in ‘ateşkese bağlı kalmaya kararlı olduğunu ancak Hizbullah’ın en ufak bir ihlaline kararlı bir şekilde karşılık vereceğini’ ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/hizbullah-ateskesin-baslamasindan-bu-yana-ilk-kez-israil-ordusunun-mevzilerine-saldirdi-1091079437.html
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ortadoğu, israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu (idf), saldırı, benyamin netanyahu, abd savunma bakanlığı (pentagon)
ortadoğu, israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu (idf), saldırı, benyamin netanyahu, abd savunma bakanlığı (pentagon)
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine bir dizi saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Hizbullah’ın saldırısının ardından Pazartesi akşamı Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.
İsrail ordusu, Hizbullah’ın daha önce duyurduğu saldırısının ardından Pazartesi akşamı Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşimlere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.
Hizbullah daha önce bir açıklama yayınlayarak, İsrail ve Lübnan’ın 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez bugün İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki mevziine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
Açıklamada, saldırının sınırdaki sivilleri hedef alan bombardımanlar, Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları ve Beyrut semalarında keşif uçuşları dahil olmak üzere hava sahası ihlalleri şeklinde devam eden İsrail’in ateşkes ihlallerine misilleme olduğu belirtilmişti.
Lübnan yetkililerinin daha öce duyurduğu üzere, İsrail’in ülkenin kuzeydoğusundaki 2 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucunda bir ordu mensubu yaralandı, güney kesimde ise bir devlet güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Daha erken saatlerde ise Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ordusunun yürürlüğe girdiğinden bu yana ateşkesi 50’den fazla kez ihlal ettiğini duyurarak, uluslararası izleme komitesinden İsrail’i yükümlülüklerine uymaya zorlamasını talep etmişti.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) temsilcileri, ‘birkaç olaya rağmen ateşkese uyulduğunu’ açıklamıştı. Duruma ilişkin yorum yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İsrail’in ‘ateşkese bağlı kalmaya kararlı olduğunu ancak Hizbullah’ın en ufak bir ihlaline kararlı bir şekilde karşılık vereceğini’ ifade etmişti.