https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/hizbullah-ateskesin-baslamasindan-bu-yana-ilk-kez-israil-ordusunun-mevzilerine-saldirdi-1091079437.html

Hizbullah, ateşkesin başlamasından bu yana ilk kez İsrail ordusunun mevzilerine saldırdı

Hizbullah, ateşkesin başlamasından bu yana ilk kez İsrail ordusunun mevzilerine saldırdı

Sputnik Türkiye

Hizbullah güçlerinin, İsrail ve Lübnan’ın 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T20:04+0300

2024-12-02T20:04+0300

2024-12-02T20:04+0300

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lübnan

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ateşkes ihlali

misilleme

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Hizbullah basın servisinden yapılan açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki mevzisine saldırı düzenlendi.Açıklamada, “İslami Direniş Pazartesi akşamı, düşman İsrail ordusunun Lübnan’da işgal altındaki Kfar Şuba Tepeleri’nde bulunan Ruveysat mevziine misilleme niteliğinde bir uyarı saldırısı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca saldırının, sınırdaki sivilleri hedef alan bombardımanlar, Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları ve Beyrut semalarında keşif uçuşları dahil olmak üzere hava sahası ihlalleri şeklinde devam eden İsrail’in ateşkes ihlallerine misilleme olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/israil-basini-israil-lubnandaki-hizbullah-ile-ateskesi-prensipte-kabul-etti-1090795924.html

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ortadoğu, israil, lübnan, hizbullah, ateşkes, ateşkes anlaşması, ateşkes ihlali, misilleme