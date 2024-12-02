https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/is-insani-duyurdu-yks-birincisi-olana-sifir-otomobil-hediye-1091077997.html

İş insanı duyurdu: YKS birincisi olana sıfır otomobil hediye

İş insanı duyurdu: YKS birincisi olana sıfır otomobil hediye

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da yaşayan iş insanı Yusuf Kayabaşı, Bolvadın Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yükseköğretim Kurumları... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T18:43+0300

2024-12-02T18:43+0300

2024-12-02T18:43+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

okul

araba

hediye

kampanya

ödül

büyük ödül

altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1053995715_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45345b5bcee83d02d06bc3a2bf09b5e1.jpg

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci olan öğrenciye sıfır araba hediyesi sosyal medyada gündem oldu.Afyonkarahisarlı hayırsever iş insanı Yusuf Kayabaşı, Bolvadın Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dereceye girenlere ödül vereceğini duyurdu. İş insanı Yusuf Kayabaşı YKS'de birinci olan öğrenciye sıfır araba vereceğini açıkladı. Sınavda dereceye giren öğrencilere ise gram altın, çeyrek altın ve tam altın vereceğini belirtti. Okulu yaptıran iş insanı Yusuf Kayabaşı bu ödüllerin öğrencilerin başarısını takdir etmek ve onları motive etmek adına önemli olduğunu söyledi. Hedefin 2025 YKS'de öğrencilerin derece almasını teşvik etmek olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/osym-baskani-acikladi-2025-yks-tarihi-belli-oldu-1090333605.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, okul, araba, hediye, kampanya, ödül, büyük ödül, altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın