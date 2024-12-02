https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/is-insani-duyurdu-yks-birincisi-olana-sifir-otomobil-hediye-1091077997.html
İş insanı duyurdu: YKS birincisi olana sıfır otomobil hediye
İş insanı duyurdu: YKS birincisi olana sıfır otomobil hediye
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da yaşayan iş insanı Yusuf Kayabaşı, Bolvadın Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yükseköğretim Kurumları... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T18:43+0300
2024-12-02T18:43+0300
2024-12-02T18:43+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
okul
araba
hediye
kampanya
ödül
büyük ödül
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1053995715_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45345b5bcee83d02d06bc3a2bf09b5e1.jpg
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci olan öğrenciye sıfır araba hediyesi sosyal medyada gündem oldu.Afyonkarahisarlı hayırsever iş insanı Yusuf Kayabaşı, Bolvadın Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dereceye girenlere ödül vereceğini duyurdu. İş insanı Yusuf Kayabaşı YKS'de birinci olan öğrenciye sıfır araba vereceğini açıkladı. Sınavda dereceye giren öğrencilere ise gram altın, çeyrek altın ve tam altın vereceğini belirtti. Okulu yaptıran iş insanı Yusuf Kayabaşı bu ödüllerin öğrencilerin başarısını takdir etmek ve onları motive etmek adına önemli olduğunu söyledi. Hedefin 2025 YKS'de öğrencilerin derece almasını teşvik etmek olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/osym-baskani-acikladi-2025-yks-tarihi-belli-oldu-1090333605.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1053995715_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_139377edf27377281f724d255c39822b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, okul, araba, hediye, kampanya, ödül, büyük ödül, altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, okul, araba, hediye, kampanya, ödül, büyük ödül, altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın
İş insanı duyurdu: YKS birincisi olana sıfır otomobil hediye
Afyonkarahisar'da yaşayan iş insanı Yusuf Kayabaşı, Bolvadın Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dereceye girenlere ödül vereceğini duyurdu. Hayırsever iş insanı YKS'de birinci olan öğrenciye sıfır araba verirken en başarılı olanlara ise altın hediye edeceğini açıkladı.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci olan öğrenciye sıfır araba hediyesi sosyal medyada gündem oldu.
Afyonkarahisarlı hayırsever iş insanı Yusuf Kayabaşı, Bolvadın Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dereceye girenlere ödül vereceğini duyurdu. İş insanı Yusuf Kayabaşı YKS'de birinci olan öğrenciye sıfır araba vereceğini açıkladı. Sınavda dereceye giren öğrencilere ise gram altın, çeyrek altın ve tam altın vereceğini belirtti.
Okulu yaptıran iş insanı Yusuf Kayabaşı bu ödüllerin öğrencilerin başarısını takdir etmek ve onları motive etmek adına önemli olduğunu söyledi. Hedefin 2025 YKS'de öğrencilerin derece almasını teşvik etmek olduğunu açıkladı.