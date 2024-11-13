https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/osym-baskani-acikladi-2025-yks-tarihi-belli-oldu-1090333605.html

ÖSYM Başkanı sınav takvimini açıkladı: 2025 YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı sınav takvimini açıkladı: 2025 YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

ÖSYM 2025 Sınav Takvimi şimdiden sınav hazırlıklarına başlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika 2025 YKS açıklaması... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T11:20+0300

2024-11-13T11:20+0300

2024-11-13T11:31+0300

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

ösym başkanı bayram ali ersoy

kpss

dikey geçiş sınavı (dgs)

ales

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1090333605.jpg?1731486690

Merakla beklenen 2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy son dakika Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihlerini açıkladı. Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. Buna göre, YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak. 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?Paylaşılan sınav takvimine göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Sputnik Türkiye

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