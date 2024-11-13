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SON DAKİKA | ÖSYM Başkanı açıkladı: 2025 YKS tarihi belli oldu
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ÖSYM Başkanı sınav takvimini açıkladı: 2025 YKS ve KPSS tarihleri belli oldu
ÖSYM Başkanı sınav takvimini açıkladı: 2025 YKS ve KPSS tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
ÖSYM 2025 Sınav Takvimi şimdiden sınav hazırlıklarına başlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika 2025 YKS açıklaması... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:20+0300
2024-11-13T11:31+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
ösym başkanı bayram ali ersoy
kpss
dikey geçiş sınavı (dgs)
ales
milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1090333605.jpg?1731486690
Merakla beklenen 2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy son dakika Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihlerini açıkladı. Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. Buna göre, YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak. 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?Paylaşılan sınav takvimine göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, ösym başkanı bayram ali ersoy, kpss, dikey geçiş sınavı (dgs), ales, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym, ösym başkanı bayram ali ersoy, kpss, dikey geçiş sınavı (dgs), ales, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

ÖSYM Başkanı sınav takvimini açıkladı: 2025 YKS ve KPSS tarihleri belli oldu

11:20 13.11.2024 (güncellendi: 11:31 13.11.2024)
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ÖSYM 2025 Sınav Takvimi şimdiden sınav hazırlıklarına başlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika 2025 YKS açıklaması geldi. Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı. 2025-KPSS A Grubu 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Merakla beklenen 2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy son dakika Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihlerini açıkladı. Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. Buna göre, YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak.

2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?

Paylaşılan sınav takvimine göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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