https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/irakin-suriyeye-asker-gonderdigi-iddia-edilmisti-sinir-kuvvetlerinden-olaya-iliskin-aciklama-geldi-1091061884.html
Irak’ın Suriye’ye asker gönderdiği iddia edilmişti: Sınır Kuvvetleri’nden olaya ilişkin açıklama geldi
Irak’ın Suriye’ye asker gönderdiği iddia edilmişti: Sınır Kuvvetleri’nden olaya ilişkin açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Irak yönetimi, Haşdi Şabi milislerinin Suriye'ye destek için sınırı geçtiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti ve sınır güvenliğinin tamamen kontrol... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T13:10+0300
2024-12-02T13:10+0300
2024-12-02T13:10+0300
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Irak hükümeti, Haşdi Şabi’ye bağlı milis güçlerin Suriye'ye destek vermek amacıyla bu ülkenin topraklarına girdiğine dair iddiaları reddetti. Başkent Bağdat’ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri ve Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Muhammed Abdulvahab Sukkar, Irak sınırındaki güvenlik önlemlerine dair açıklamalarda bulundu.Sosyal medyada dolaşan ve Haşdi Şabi’ye bağlı milislerin Suriye’ye geçtiğini öne süren iddiaları yalanlayan Mikdad Miri, bu tür haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.'Sınırımız kontrol altında'Basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden sınır güvenliği için yardım alınıp alınmadığı sorusuna cevap veren Miri, “Herhangi bir dış desteğe ihtiyacımız yok. Sınırlarımız Haşdi Şabi, Çevik Kuvvet ve ordu birliklerimiz tarafından korunuyor. Koalisyon güçlerinin uçak desteğine gerek duymuyoruz” dedi.Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Sukkar ise Irak’ın Suriye sınırında tam güvenliğin sağlandığını ifade etti.Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde, Haşdi Şabi’ye bağlı milislerin Suriye'ye destek için Irak’tan Suriye’ye geçtiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/israil-suriye-semalarindaki-iran-ucagini-geri-dondurdu-1091061636.html
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irak, irak türkmen cephesi (itc), kuzey irak, içişleri bakanlığı, suriye, htş, heyet tahrir şam (htş), suriye milli ordusu, esad, beşar esad, türkiye, irak, abd, haşdi şabi, çevik kuvvet, koalisyon
Irak’ın Suriye’ye asker gönderdiği iddia edilmişti: Sınır Kuvvetleri’nden olaya ilişkin açıklama geldi
Irak yönetimi, Haşdi Şabi milislerinin Suriye'ye destek için sınırı geçtiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti ve sınır güvenliğinin tamamen kontrol altında olduğunu vurguladı.
Irak hükümeti, Haşdi Şabi’ye bağlı milis güçlerin Suriye'ye destek vermek amacıyla bu ülkenin topraklarına girdiğine dair iddiaları reddetti. Başkent Bağdat’ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri ve Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Muhammed Abdulvahab Sukkar, Irak sınırındaki güvenlik önlemlerine dair açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyada dolaşan ve Haşdi Şabi’ye bağlı milislerin Suriye’ye geçtiğini öne süren iddiaları yalanlayan Mikdad Miri, bu tür haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.
'Sınırımız kontrol altında'
Basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden sınır güvenliği için yardım alınıp alınmadığı sorusuna cevap veren Miri, “Herhangi bir dış desteğe ihtiyacımız yok. Sınırlarımız Haşdi Şabi, Çevik Kuvvet ve ordu birliklerimiz tarafından korunuyor. Koalisyon güçlerinin uçak desteğine gerek duymuyoruz” dedi.
Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Sukkar ise Irak’ın Suriye sınırında tam güvenliğin sağlandığını ifade etti.
Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde, Haşdi Şabi’ye bağlı milislerin Suriye'ye destek için Irak’tan Suriye’ye geçtiği iddia edilmişti.