https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/israil-basini-israil-lubnandaki-hizbullah-ile-ateskesi-prensipte-kabul-etti-1090795924.html
İsrail basını: İsrail, Lübnan'daki Hizbullah ile ateşkesi prensipte kabul etti
İsrail basını: İsrail, Lübnan'daki Hizbullah ile ateşkesi prensipte kabul etti
Sputnik Türkiye
İsrail basını, Netanyahu hükümetinin Hizbullah ile ateşkesi 'prensipte' kabul ettiğini ve Başbakan Netanyahu'nun 'ABD destekli' olduğu belirtilen bu ateşkesi... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T13:22+0300
2024-11-25T13:22+0300
2024-11-25T13:23+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil-filistin
hizbullah
ateşkes
ateşkes anlaşması
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'ABD destekli' Hizbullah ile ateşkesi prensipte kabul ettiğini duyuran İsrail basının 'Kudüs, Washington ve Beyrut'taki yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin ateşkesle ilgili 24 Kasım Pazar günü üst düzey bir toplantı yaptığı açıklandı. Söz konusu ateşkes teklifin onayının nihai olmadığı ve hala birkaç konunun çözülmesi gerektiği habere yansırken 'Kudüs yönetiminin teklifin ana ilkelerini onayladığı ve Lübnan'a ilettiği' belirtildi. İsrail merkezli medya organı Haaretz, önerinin üç aşamadan oluşacağı vurgulandı. Buna göre Hizbullah'ın güçlerini Litani Nehri'nin kuzeyine çekmesi, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesi ve İsrail-Lübnan arasında tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesine ilişkin müzakereler yürütülmesi şeklinde olduğu kaydedildi. 'ABD'den mektup bekleniyor'ABD liderliğindeki uluslararası bir kurumun ateşkesi izlemekle görevlendirileceği iddia edilen haberde 'İsrail'in Washington'dan Hizbullah'ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi durumunda askeri olarak hareket etme hakkını teyit eden bir mektup almayı beklediği' vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ucm-israil-basbakani-netanyahu-ve-eski-savunma-bakani-gallant-hakkinda-savas-suclari-nedeniyle-1090658365.html
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benyamin netanyahu, israil-filistin, hizbullah, ateşkes, ateşkes anlaşması
benyamin netanyahu, israil-filistin, hizbullah, ateşkes, ateşkes anlaşması
İsrail basını: İsrail, Lübnan'daki Hizbullah ile ateşkesi prensipte kabul etti
13:22 25.11.2024 (güncellendi: 13:23 25.11.2024)
İsrail basını, Netanyahu hükümetinin Hizbullah ile ateşkesi 'prensipte' kabul ettiğini ve Başbakan Netanyahu'nun 'ABD destekli' olduğu belirtilen bu ateşkesi nasıl kamuya duyuracağına dair çalıştığını yazdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'ABD destekli' Hizbullah ile ateşkesi prensipte kabul ettiğini duyuran İsrail basının 'Kudüs, Washington ve Beyrut'taki yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin ateşkesle ilgili 24 Kasım Pazar günü üst düzey bir toplantı yaptığı açıklandı.
Söz konusu ateşkes teklifin onayının nihai olmadığı ve hala birkaç konunun çözülmesi gerektiği habere yansırken 'Kudüs yönetiminin teklifin ana ilkelerini onayladığı ve Lübnan'a ilettiği' belirtildi.
İsrail merkezli medya organı Haaretz, önerinin üç aşamadan oluşacağı vurgulandı. Buna göre Hizbullah'ın güçlerini Litani Nehri'nin kuzeyine çekmesi, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesi ve İsrail-Lübnan arasında tartışmalı sınır bölgelerinin belirlenmesine ilişkin müzakereler yürütülmesi şeklinde olduğu kaydedildi.
'ABD'den mektup bekleniyor'
ABD liderliğindeki uluslararası bir kurumun ateşkesi izlemekle görevlendirileceği iddia edilen haberde 'İsrail'in Washington'dan Hizbullah'ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi durumunda askeri olarak hareket etme hakkını teyit eden bir mektup almayı beklediği' vurgulandı.