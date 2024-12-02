https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/havacilik-sektorunu-uzen-kaza-thynin-kaptan-pilotu-hayatini-kaybetti-1091052716.html

Havacılık sektörünü üzen kaza: THY'nin kaptan pilotu hayatını kaybetti

Havacılık sektörünü üzen kaza: THY'nin kaptan pilotu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan minibüs, otomobil ile çarpıştı. Kazada, kaptan pilot Hasan Eren hayatını kaybetti. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T11:06+0300

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türkiye

türkiye

adana

thy

kaptan pilot

kaptan pilot hasan eren

trafik kazası

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İstanbul - Çukurova seferini tamamlayan THY ekibini otele taşıyan servis minibüsAdana Öğretmenler Bulvarı'ndaki kavşakta kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, THY kaptan pilotu Hasan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan ekip üyeleri Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.Kazanın duyulmasının ardından havacılık sektöründe büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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türkiye, adana, thy, kaptan pilot, kaptan pilot hasan eren, trafik kazası