https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/havacilik-sektorunu-uzen-kaza-thynin-kaptan-pilotu-hayatini-kaybetti-1091052716.html
Havacılık sektörünü üzen kaza: THY'nin kaptan pilotu hayatını kaybetti
Havacılık sektörünü üzen kaza: THY'nin kaptan pilotu hayatını kaybetti
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Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan minibüs, otomobil ile çarpıştı. Kazada, kaptan pilot Hasan Eren hayatını kaybetti. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:06+0300
2024-12-02T11:06+0300
2024-12-02T11:06+0300
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adana
thy
kaptan pilot
kaptan pilot hasan eren
trafik kazası
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İstanbul - Çukurova seferini tamamlayan THY ekibini otele taşıyan servis minibüsAdana Öğretmenler Bulvarı'ndaki kavşakta kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, THY kaptan pilotu Hasan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan ekip üyeleri Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.Kazanın duyulmasının ardından havacılık sektöründe büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/mhpli-tokat-belediye-baskani-yazicioglu-trafik-kazasi-gecirdi-1091037646.html
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türkiye, adana, thy, kaptan pilot, kaptan pilot hasan eren, trafik kazası
türkiye, adana, thy, kaptan pilot, kaptan pilot hasan eren, trafik kazası
Havacılık sektörünü üzen kaza: THY'nin kaptan pilotu hayatını kaybetti
Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan minibüs, otomobil ile çarpıştı. Kazada, kaptan pilot Hasan Eren hayatını kaybetti.
İstanbul - Çukurova seferini tamamlayan THY ekibini otele taşıyan servis minibüsAdana Öğretmenler Bulvarı'ndaki kavşakta kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, THY kaptan pilotu Hasan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan ekip üyeleri Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazanın duyulmasının ardından havacılık sektöründe büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.