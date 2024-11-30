https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-ve-uzmanlar-uyardi-bu-kokuya-dikkat-cok-tehlikeli-bir-hava-kirliligi-maske-takin-1091004978.html
Uzmanlar uyardı, bu kokuya dikkat: 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği, maske takın'
Uzmanlar uyardı, bu kokuya dikkat: 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği, maske takın'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin batı ve orta kesinlerinde puslu havanın etkisiyle hissedilecek olan kötü kokuya karşı uzmanlar uyardı. Azot dioksit kaynaklı 'klor'benzeri koku... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:39+0300
2024-11-30T11:39+0300
2024-11-30T12:11+0300
yaşam
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meteoroloji
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orhan şen
azot dioksit
puslu hava
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Yüksek basınçlı hava kütlesiyle birlikte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok bölgede azot dioksit kaynaklı puslu hava etkisini gösterecek. Havada 'kötü bir kokunun' hissedileceği konusunda uyarılar yapılırken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği' dedi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah ve iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde “fotokimyasal smog” ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömur yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerini kullandı.Çok tehlikeli bir hava kirliliği uyarısı: Maske takınProf. Dr. Şen canlı yayında ise şu bilgileri aktardı:Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunda Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için "azot dioksit" uyarısında bulunduğu iddia edilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını sosyal medya hesabından açıkladı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Azot dioksit nedir? Azot dioksit nasıl kokar?Kokusu klor gazını andıran azot dioksit, yüksek basınçlı hava koşullarında kendini daha belirgin gösteriyor. Azot dioksit düşük miktarlarda insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, havadaki artışı klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir. Kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gaz olan azot dioksit, atmosferin alt tabakalarında endüstriyel kaynaklardan yayılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/meteoroloji-uyardi-azot-dioksit-gazi-yarin-sabahtan-itibarin-kotu-kokusuyla-kendini-hissettirecek-1090971542.html
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Uzmanlar uyardı, bu kokuya dikkat: 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği, maske takın'
11:39 30.11.2024 (güncellendi: 12:11 30.11.2024)
Türkiye'nin batı ve orta kesinlerinde puslu havanın etkisiyle hissedilecek olan kötü kokuya karşı uzmanlar uyardı. Azot dioksit kaynaklı 'klor'benzeri koku İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirde hissedilecek.
Yüksek basınçlı hava kütlesiyle birlikte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok bölgede azot dioksit kaynaklı puslu hava etkisini gösterecek. Havada 'kötü bir kokunun' hissedileceği konusunda uyarılar yapılırken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği' dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah ve iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde “fotokimyasal smog” ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömur yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerini kullandı.
Çok tehlikeli bir hava kirliliği uyarısı: Maske takın
Prof. Dr. Şen canlı yayında ise şu bilgileri aktardı:
"Bu mevsim hava kirliğinin arttığı mevsimi. Meteorolojik hadiselerde hava kirliliğini artırıyor. 3-4 gündür Türkiye'nin üzerinde yüksek basınç sistemi var. Bu yüksek basınç sistemi atmosferde kararlı atmosfer haline getiriyor. Bu hava kirliliğinin kaynağı büyükşehirlerde ulaştırma. Bunlar sabah saatlerinde güneş ışığıyla birlikte ayrışmaya giriyorlar ve fotokimyasal smog adı verilen çok tehlikeli bir hava kirliliği meydana getiriyor. Motorlu taşıtlardan çıkan hava kirliliği var. Bunlar sabah saatlerinde ayrışmaya girip çok tehlikeli oluyorlar. Trafiği çok olan şehirlerde bu hava kirliliği olur. Trafiğin çok olduğu yerlerde durmayalım. Maske takalım. Maske de kovid maskesi değil, N95 denilen maske var. Onun takılması lazım. Ciğerlerinize ve solunum sisteminizde hasarlar meydana getirebilir. Bu hava kirliliği zehirler sizi. Kömür yakılan yerlerden de kükürt oksitler çıkıyor. Sabah saatlerinde işiniz yoksa dışarı çıkmayacaksınız. Meteoroloji ve Çevre Bakanlığı'nın sitesinden öğrenebilirsiniz. Trafiği yoğun olan yerlerde fazla durmayın."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunda Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için "azot dioksit" uyarısında bulunduğu iddia edilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını sosyal medya hesabından açıkladı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır."
Azot dioksit nedir? Azot dioksit nasıl kokar?
Kokusu klor gazını andıran azot dioksit, yüksek basınçlı hava koşullarında kendini daha belirgin gösteriyor. Azot dioksit düşük miktarlarda insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, havadaki artışı klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir. Kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gaz olan azot dioksit, atmosferin alt tabakalarında endüstriyel kaynaklardan yayılıyor.