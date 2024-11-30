https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-ve-uzmanlar-uyardi-bu-kokuya-dikkat-cok-tehlikeli-bir-hava-kirliligi-maske-takin-1091004978.html

Uzmanlar uyardı, bu kokuya dikkat: 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği, maske takın'

Uzmanlar uyardı, bu kokuya dikkat: 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği, maske takın'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin batı ve orta kesinlerinde puslu havanın etkisiyle hissedilecek olan kötü kokuya karşı uzmanlar uyardı. Azot dioksit kaynaklı 'klor'benzeri koku... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T11:39+0300

2024-11-30T11:39+0300

2024-11-30T12:11+0300

yaşam

ankara

izmir

istanbul

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kömür

orhan şen

azot dioksit

puslu hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/13/1050978949_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6056818c2b8f226277edb5431fac8107.jpg

Yüksek basınçlı hava kütlesiyle birlikte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok bölgede azot dioksit kaynaklı puslu hava etkisini gösterecek. Havada 'kötü bir kokunun' hissedileceği konusunda uyarılar yapılırken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Çok tehlikeli bir hava kirliliği' dedi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah ve iç bölgelerde yüksek basıncın etkisi hava kalitesini bozuyor. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerde “fotokimyasal smog” ve Azot Oksitler NOx denilen kirlilik artıyor. Kömur yakılan bölgelerde kükürt dioksit SO2 kirliliği artıyor. Maske takın N95" ifadelerini kullandı.Çok tehlikeli bir hava kirliliği uyarısı: Maske takınProf. Dr. Şen canlı yayında ise şu bilgileri aktardı:Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunda Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için "azot dioksit" uyarısında bulunduğu iddia edilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına ilişkin bir uyarısının bulunmadığını sosyal medya hesabından açıkladı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Azot dioksit nedir? Azot dioksit nasıl kokar?Kokusu klor gazını andıran azot dioksit, yüksek basınçlı hava koşullarında kendini daha belirgin gösteriyor. Azot dioksit düşük miktarlarda insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, havadaki artışı klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir. Kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gaz olan azot dioksit, atmosferin alt tabakalarında endüstriyel kaynaklardan yayılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/meteoroloji-uyardi-azot-dioksit-gazi-yarin-sabahtan-itibarin-kotu-kokusuyla-kendini-hissettirecek-1090971542.html

ankara

izmir

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava kirliliği, puslu hava nedir, azot dioksit nasıl kokar, azot dioksit insan sağlığına zararlı mı, azot dioksit etkileri, azot dioksit nedir, maske, prof. dr. orhan şen, meteoroloji hava durumu, hava durumu son dakika, hava kirliliği son dakika