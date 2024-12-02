https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ginede-futbol-macinda-cikan-olaylarda-cocuklar-da-dahil-onlarca-kisi-oldu-1091047917.html

Gine'de futbol maçında çıkan olaylarda çocuklar da dahil onlarca kişi öldü

Gine'de futbol maçında çıkan olaylarda çocuklar da dahil onlarca kişi öldü

Sputnik Türkiye

Gine'nin ikinci en büyük şehrinde, futbol maçı sırasında arbede çıktı. Yüzlerce taraftarın sahaya inmesiyle oluşan izdihamda aralarında çocukların da olduğu... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T09:49+0300

2024-12-02T09:49+0300

2024-12-02T09:49+0300

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can kaybı

sivil can kaybı

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Güney Gine'nin en büyük şehri N'zérékoré'de bir futbol maçı sırasında çıkan çatışmaların ardından izdiham oldu, çocuklar da dahil onlarca futbol taraftarı öldü. Pazar günü geç saatlerde yaşanan olay hakkında Gine Başbakanı Amadou Oury Bah, Labe ve Nzerekore takımları arasında kavga çıktığını, izdiham sırasında taraftarların öldüğünü duyurdu.Gine Geçici Devlet Başkanı Mamadi Doumbouya onuruna düzenlenen yerel bir turnuva sırasında meydana gelen olayda can kayıpları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Yetkililer bölgede sakinliğin korunması için uyarılarda bulundu.Yerel medya, taraftarları kızdıran tartışmalı bir penaltının ardından kaos yaşandığını, birçoğunun çatıştığını ve kalabalık stadyumdaki açık futbol sahasına akın ettiğini bildirdi. Olay yeri görüntülerinde izdiham sırasında aralarında çocuklarında göründüğü onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bulunan bir hastanede tedavi gören yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğu açıklandı. Yetkililer çatışmalarda ölen kişi sayısını açıklamadı.

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afrika, batı afrika, gine, çatışma, arbede, izdiham, polis, can kaybı, sivil can kaybı, ölü