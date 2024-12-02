https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ginede-futbol-macinda-cikan-olaylarda-cocuklar-da-dahil-onlarca-kisi-oldu-1091047917.html
Gine'de futbol maçında çıkan olaylarda çocuklar da dahil onlarca kişi öldü
Gine'de futbol maçında çıkan olaylarda çocuklar da dahil onlarca kişi öldü
Sputnik Türkiye
Gine'nin ikinci en büyük şehrinde, futbol maçı sırasında arbede çıktı. Yüzlerce taraftarın sahaya inmesiyle oluşan izdihamda aralarında çocukların da olduğu... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T09:49+0300
2024-12-02T09:49+0300
2024-12-02T09:49+0300
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izdiham
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can kaybı
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Güney Gine'nin en büyük şehri N'zérékoré'de bir futbol maçı sırasında çıkan çatışmaların ardından izdiham oldu, çocuklar da dahil onlarca futbol taraftarı öldü. Pazar günü geç saatlerde yaşanan olay hakkında Gine Başbakanı Amadou Oury Bah, Labe ve Nzerekore takımları arasında kavga çıktığını, izdiham sırasında taraftarların öldüğünü duyurdu.Gine Geçici Devlet Başkanı Mamadi Doumbouya onuruna düzenlenen yerel bir turnuva sırasında meydana gelen olayda can kayıpları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Yetkililer bölgede sakinliğin korunması için uyarılarda bulundu.Yerel medya, taraftarları kızdıran tartışmalı bir penaltının ardından kaos yaşandığını, birçoğunun çatıştığını ve kalabalık stadyumdaki açık futbol sahasına akın ettiğini bildirdi. Olay yeri görüntülerinde izdiham sırasında aralarında çocuklarında göründüğü onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bulunan bir hastanede tedavi gören yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğu açıklandı. Yetkililer çatışmalarda ölen kişi sayısını açıklamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/pakistanda-imran-han-destekcileri-protesto-duzenledi-cikan-catismalarda-80-kisi-gozaltina-alindi-5-1090845224.html
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afrika, batı afrika, gine, çatışma, arbede, izdiham, polis, can kaybı, sivil can kaybı, ölü
afrika, batı afrika, gine, çatışma, arbede, izdiham, polis, can kaybı, sivil can kaybı, ölü
Gine'de futbol maçında çıkan olaylarda çocuklar da dahil onlarca kişi öldü
Gine'nin ikinci en büyük şehrinde, futbol maçı sırasında arbede çıktı. Yüzlerce taraftarın sahaya inmesiyle oluşan izdihamda aralarında çocukların da olduğu onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, resmi can kaybı rakamı açıklamadı.
Güney Gine'nin en büyük şehri N'zérékoré'de bir futbol maçı sırasında çıkan çatışmaların ardından izdiham oldu, çocuklar da dahil onlarca futbol taraftarı öldü. Pazar günü geç saatlerde yaşanan olay hakkında Gine Başbakanı Amadou Oury Bah, Labe ve Nzerekore takımları arasında kavga çıktığını, izdiham sırasında taraftarların öldüğünü duyurdu.
Gine Geçici Devlet Başkanı Mamadi Doumbouya onuruna düzenlenen yerel bir turnuva sırasında meydana gelen olayda can kayıpları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Yetkililer bölgede sakinliğin korunması için uyarılarda bulundu.
Yerel medya, taraftarları kızdıran tartışmalı bir penaltının ardından kaos yaşandığını, birçoğunun çatıştığını ve kalabalık stadyumdaki açık futbol sahasına akın ettiğini bildirdi. Olay yeri görüntülerinde izdiham sırasında aralarında çocuklarında göründüğü onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bulunan bir hastanede tedavi gören yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğu açıklandı. Yetkililer çatışmalarda ölen kişi sayısını açıklamadı.