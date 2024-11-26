https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/pakistanda-imran-han-destekcileri-protesto-duzenledi-cikan-catismalarda-80-kisi-gozaltina-alindi-5-1090845224.html
Pakistan'da İmran Han destekçileri protesto düzenledi: Çıkan çatışmalarda 80 kişi gözaltına alındı, 5 kişi öldü
Pakistan'da İmran Han destekçileri protesto düzenledi: Çıkan çatışmalarda 80 kişi gözaltına alındı, 5 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Pakistan'da polis ve eski Başbakan İmran Han destekçileri arasında çatışma çıktı. Yetkililer çıkan çatışmada, 80 kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Pakistan'da polis, İmran Han destekçileri tarafından düzenlenen gösterilerde yaklaşık 80 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan çatışmalarda 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı. Pakistan'da bir yıldan uzun bir süredir tutuklu olan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin dört bir yanından binlerce kişi başkent İslamabad'da toplandı. İmran Han'ın hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor, ancak eski başbakanın siyasi partisi Pakistan Adalet Hareketi, kısaca PTI, bu davaların 'siyasi amaçlı' olduğunu savunuyor.İmran Han destekçilerinin araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla İslamabad yakınlarında güvenlik güçleriyle çarpıştığı bildirildi. Pakistan polisi başkent girişine konuşlanırken, binlerce göstericinin bariyerleri aşmaya çalıştığı açıklandı. Çıkan çatışmalarda 5 kişi öldü, onlarcası yaralandı.Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi , göstericilerin başkente girişlerine izin verilmeyeceğini ve 'aşırı güç' kullanılacağı uyarısında bulundu. Protestocular arasında İmran Han'ın eşi Büşra Bibi'nin de bulunduğu, ve bir kamyonun üzerine çıkarak açıklamalarda bulunduğu bildirildi. Bibi, göstericilerden Han serbest kalana kadar hedeflerinden şaşmamaları konusunda kararlı olmalarını istedi.Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/pakistanda-imran-hanin-serbest-birakilmasi-icin-duzenlenen-mitingde-arbede-1087803745.html
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asya & pasifik, asya, pakistan, imran han, imran khan, gösteri, protesto, tutuklu, gözaltı, islamabad, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)
asya & pasifik, asya, pakistan, imran han, imran khan, gösteri, protesto, tutuklu, gözaltı, islamabad, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)
Pakistan'da İmran Han destekçileri protesto düzenledi: Çıkan çatışmalarda 80 kişi gözaltına alındı, 5 kişi öldü
Pakistan'da polis ve eski Başbakan İmran Han destekçileri arasında çatışma çıktı. Yetkililer çıkan çatışmada, 80 kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin öldüğünü bildirdi. Binlerce kişinin katıldığı gösteriler, Cumartesi gününden beri devam ediyor.
Pakistan'da polis, İmran Han destekçileri tarafından düzenlenen gösterilerde yaklaşık 80 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan çatışmalarda 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.
Pakistan'da bir yıldan uzun bir süredir tutuklu olan eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin dört bir yanından binlerce kişi başkent İslamabad'da toplandı. İmran Han'ın hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor, ancak eski başbakanın siyasi partisi Pakistan Adalet Hareketi, kısaca PTI, bu davaların 'siyasi amaçlı' olduğunu savunuyor.
İmran Han destekçilerinin araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla İslamabad yakınlarında güvenlik güçleriyle çarpıştığı bildirildi. Pakistan polisi başkent girişine konuşlanırken, binlerce göstericinin bariyerleri aşmaya çalıştığı açıklandı. Çıkan çatışmalarda 5 kişi öldü, onlarcası yaralandı.
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi , göstericilerin başkente girişlerine izin verilmeyeceğini ve 'aşırı güç' kullanılacağı uyarısında bulundu. Protestocular arasında İmran Han'ın eşi Büşra Bibi'nin de bulunduğu, ve bir kamyonun üzerine çıkarak açıklamalarda bulunduğu bildirildi. Bibi, göstericilerden Han serbest kalana kadar hedeflerinden şaşmamaları konusunda kararlı olmalarını istedi.
Eski Başbakan Han hakkında devlet sırlarını ifşa etmek, yasa dışı evlilik yapmak gibi suçlamalarla daha önce dava açılmıştı. Han, yargılandığı çeşitli davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.