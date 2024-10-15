https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/karabukte-magaza-acilisinda-indirim-izdihami-1089264153.html

Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı

Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı

Sputnik Türkiye

Karabük'te yeni açılan mağazanın yaptığı indirim kampanyası izdihama neden oldu. Kentte açılışa özel birçok ürünün indirimli satışa çıkaracağının duyurulması... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T21:07+0300

2024-10-15T21:07+0300

2024-10-15T21:07+0300

türkiye

indirim

mağaza

kuyruk

satış

perakende satış

satış fiyatı

tanzim satış

karabük

kavga

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089263979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a87dea4aff3136703136cacfb40b6801.jpg

Karabük'te indirimli ürünleri almak isteyen halk mağaza önüne saatler öncesinden kuyruğa girdi.Yeni açılışı yapılan mağazanın reklam kampanyası için ürünlerde indirim yapması bölge halkının AVM önünde izdihamına neden oldu. Açılışta dualar ile kurdele kesilmesi sonrası müşteriler indirimli ürünler için birbirlerini ezerek kavga etti. Çocuk ve kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.Kampanya 1 hafta sürecekMağaza sahibi Ahmet Salt ise yaşanan izdiham hakkında, beklemedikleri bir yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi. Firma sahibi Ahmet Salt, kampanyanın 1 hafta süreceğini belirterek izdihama gerek olmadığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/icecek-zannetti-fare-zehri-icti-genc-adam-yogun-bakima-alindi-1089259116.html

türkiye

karabük

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

indirim, mağaza, kuyruk, satış, perakende satış, satış fiyatı, tanzim satış, karabük, kavga, tartışma, avm