https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/karabukte-magaza-acilisinda-indirim-izdihami-1089264153.html
Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı
Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı
Sputnik Türkiye
Karabük'te yeni açılan mağazanın yaptığı indirim kampanyası izdihama neden oldu. Kentte açılışa özel birçok ürünün indirimli satışa çıkaracağının duyurulması... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:07+0300
2024-10-15T21:07+0300
2024-10-15T21:07+0300
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indirim
mağaza
kuyruk
satış
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satış fiyatı
tanzim satış
karabük
kavga
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Karabük'te indirimli ürünleri almak isteyen halk mağaza önüne saatler öncesinden kuyruğa girdi.Yeni açılışı yapılan mağazanın reklam kampanyası için ürünlerde indirim yapması bölge halkının AVM önünde izdihamına neden oldu. Açılışta dualar ile kurdele kesilmesi sonrası müşteriler indirimli ürünler için birbirlerini ezerek kavga etti. Çocuk ve kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.Kampanya 1 hafta sürecekMağaza sahibi Ahmet Salt ise yaşanan izdiham hakkında, beklemedikleri bir yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi. Firma sahibi Ahmet Salt, kampanyanın 1 hafta süreceğini belirterek izdihama gerek olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/icecek-zannetti-fare-zehri-icti-genc-adam-yogun-bakima-alindi-1089259116.html
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indirim, mağaza, kuyruk, satış, perakende satış, satış fiyatı, tanzim satış, karabük, kavga, tartışma, avm
indirim, mağaza, kuyruk, satış, perakende satış, satış fiyatı, tanzim satış, karabük, kavga, tartışma, avm
Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı
Karabük'te yeni açılan mağazanın yaptığı indirim kampanyası izdihama neden oldu. Kentte açılışa özel birçok ürünün indirimli satışa çıkaracağının duyurulması üzerine halk ürünleri almak için sıraya girdi. Açılış sonrası alışveriş için giren müşteriler ürünler için kavga etti.
Karabük'te indirimli ürünleri almak isteyen halk mağaza önüne saatler öncesinden kuyruğa girdi.
Yeni açılışı yapılan mağazanın reklam kampanyası için ürünlerde indirim yapması bölge halkının AVM önünde izdihamına neden oldu. Açılışta dualar ile kurdele kesilmesi sonrası müşteriler indirimli ürünler için birbirlerini ezerek kavga etti. Çocuk ve kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.
Mağaza sahibi Ahmet Salt ise yaşanan izdiham hakkında, beklemedikleri bir yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi. Firma sahibi Ahmet Salt, kampanyanın 1 hafta süreceğini belirterek izdihama gerek olmadığını belirtti.