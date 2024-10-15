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Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı
Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı
Sputnik Türkiye
Karabük'te yeni açılan mağazanın yaptığı indirim kampanyası izdihama neden oldu. Kentte açılışa özel birçok ürünün indirimli satışa çıkaracağının duyurulması... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Karabük'te indirimli ürünleri almak isteyen halk mağaza önüne saatler öncesinden kuyruğa girdi.Yeni açılışı yapılan mağazanın reklam kampanyası için ürünlerde indirim yapması bölge halkının AVM önünde izdihamına neden oldu. Açılışta dualar ile kurdele kesilmesi sonrası müşteriler indirimli ürünler için birbirlerini ezerek kavga etti. Çocuk ve kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.Kampanya 1 hafta sürecekMağaza sahibi Ahmet Salt ise yaşanan izdiham hakkında, beklemedikleri bir yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi. Firma sahibi Ahmet Salt, kampanyanın 1 hafta süreceğini belirterek izdihama gerek olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/icecek-zannetti-fare-zehri-icti-genc-adam-yogun-bakima-alindi-1089259116.html
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indirim, mağaza, kuyruk, satış, perakende satış, satış fiyatı, tanzim satış, karabük, kavga, tartışma, avm
indirim, mağaza, kuyruk, satış, perakende satış, satış fiyatı, tanzim satış, karabük, kavga, tartışma, avm

Karabük'te mağaza açılışında indirim izdihamı

21:07 15.10.2024
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW308582İzdiham
İzdiham - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / RIDVAN BOSTANCI-AW308582
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Karabük'te yeni açılan mağazanın yaptığı indirim kampanyası izdihama neden oldu. Kentte açılışa özel birçok ürünün indirimli satışa çıkaracağının duyurulması üzerine halk ürünleri almak için sıraya girdi. Açılış sonrası alışveriş için giren müşteriler ürünler için kavga etti.
Karabük'te indirimli ürünleri almak isteyen halk mağaza önüne saatler öncesinden kuyruğa girdi.
Yeni açılışı yapılan mağazanın reklam kampanyası için ürünlerde indirim yapması bölge halkının AVM önünde izdihamına neden oldu. Açılışta dualar ile kurdele kesilmesi sonrası müşteriler indirimli ürünler için birbirlerini ezerek kavga etti. Çocuk ve kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kampanya 1 hafta sürecek

Mağaza sahibi Ahmet Salt ise yaşanan izdiham hakkında, beklemedikleri bir yoğunlukla karşılaştıklarını söyledi. Firma sahibi Ahmet Salt, kampanyanın 1 hafta süreceğini belirterek izdihama gerek olmadığını belirtti.
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