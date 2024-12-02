https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/eyt-kapsami-disinda-kalanlar-kademeli-emeklilik-bekliyor-bursada-buyuk-miting-icin-geri-sayim-1091045332.html

EYT kapsamı dışında kalanlar kademeli emeklilik bekliyor: Büyük miting için geri sayım başladı

EYT kapsamı dışında kalanlar kademeli emeklilik bekliyor: Büyük miting için geri sayım başladı

Sputnik Türkiye

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik taleplerini duyurmak için 8 Aralık Pazar günü Bursa’da miting düzenliyor. 1999 sonrası sigortalı... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T08:27+0300

2024-12-02T08:27+0300

2024-12-02T08:28+0300

ekonomi

hasan öztürk

chp

türkiye

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Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999-2008 yılları arasında sigortalı çalışmaya başlayan ve EYT kapsamına girmeyen çalışanların mağduriyetlerini gündeme taşımak amacıyla 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Bursa Kent Meydanı’nda bir miting düzenliyor.Katılımı artırmak amacıyla İstanbul’dan ücretsiz ulaşım sağlanacağı açıklandı. EMADDER’den yapılan açıklamada, sınırlı yer nedeniyle katılmak isteyenlerin İstanbul İl Temsilcisi’ne bilgi vermeleri istendi.'Bir gün farkla 20 yıl fazla çalışma kabul edilemez'CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Öztürk, düzenlemenin yalnızca 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanları kapsadığını, bir gün farkla çalışanların 17-20 yıl daha fazla çalışma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldığını vurguladı:Kademeli emeklilik tekrar gündemdeDaha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilikle ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını açıklamıştı. Ancak CHP’li Hasan Öztürk, bu konunun Meclis’te tekrar ele alınmasını istedi:Bütçe eleştirisi: Kamu-özel i̇şbirliği projeleri masadaHasan Öztürk, bakanlıkların 2025 bütçelerinde kamu-özel işbirliği projelerine ayrılan ödenekleri de eleştirdi. Öztürk, bu kaynakların doğru planlanarak emeklilik mağduriyetlerinin giderilmesinde kullanılabileceğini belirtti.Kademeli emeklilik beklentisi artıyorEYT düzenlemesiyle milyonlarca çalışan emeklilik hakkına kavuşurken, 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Kademeli emeklilik sistemiyle, 2008 öncesi işe başlayanlar için daha hakkaniyetli bir emeklilik modeli hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ssk-ve-bag-kur-emeklileri-dikkat-uzmani-tek-tek-acikladi-ocakta-maaslar-ne-kadar-artacak-kim-ne-1091043384.html

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