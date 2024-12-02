https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/eski-iyi-partili-umit-ozlale-yeni-partisini-duyurdu-1091075947.html
Eski İYİ Partili Ümit Özlale yeni partisini duyurdu
Eski İYİ Partili Ümit Özlale yeni partisini duyurdu
Sputnik Türkiye
Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağı ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T17:50+0300
2024-12-02T17:50+0300
2024-12-02T17:51+0300
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İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye rozetini salı günü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Ümit Özlale kimdir?İzmir Milletvekili Ümit Özlale 31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Ancak seçimi kazanamayan Ümit Özlale parti içindeki tartışmalar sonrası 12 Eylül 2024 tarihinde parti üyeliğinden istifa etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/umit-ozlale-iyi-partiden-istifa-etti-1087949093.html
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Eski İYİ Partili Ümit Özlale yeni partisini duyurdu
17:50 02.12.2024 (güncellendi: 17:51 02.12.2024)
Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağı ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından salı günü rozet takılacağı belirtilen Ümit Özlale bağımsız olarak milletvekilliği görevinde bulunuyordu.
İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye rozetini salı günü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.
İzmir Milletvekili Ümit Özlale 31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Ancak seçimi kazanamayan Ümit Özlale parti içindeki tartışmalar sonrası 12 Eylül 2024 tarihinde parti üyeliğinden istifa etmişti.