https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/eski-iyi-partili-umit-ozlale-yeni-partisini-duyurdu-1091075947.html

Eski İYİ Partili Ümit Özlale yeni partisini duyurdu

Eski İYİ Partili Ümit Özlale yeni partisini duyurdu

Sputnik Türkiye

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağı ifade edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T17:50+0300

2024-12-02T17:50+0300

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İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını duyuran İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye rozetini salı günü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Ümit Özlale kimdir?İzmir Milletvekili Ümit Özlale 31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Ancak seçimi kazanamayan Ümit Özlale parti içindeki tartışmalar sonrası 12 Eylül 2024 tarihinde parti üyeliğinden istifa etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/umit-ozlale-iyi-partiden-istifa-etti-1087949093.html

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