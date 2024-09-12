https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/umit-ozlale-iyi-partiden-istifa-etti-1087949093.html
Ümit Özlale, İyi Parti'den istifa etti
Ümit Özlale, İyi Parti'den istifa etti
Sputnik Türkiye
İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bugün partisinden istifa ettiğini duyurdu. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T16:50+0300
2024-09-12T16:50+0300
2024-09-12T16:50+0300
politika
ümit özlale
iyi parti
milletvekili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087948909_0:3:400:228_1920x0_80_0_0_11bfd77e97312db049519066e02ea2db.jpg
Prof. Dr. Özlale yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kanser-tedavisi-goren-ankarali-turgut-son-durumunu-paylasti-ilac-parasi-icin-sikistik-cunku-tanesi-1087948251.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087948909_0:0:400:301_1920x0_80_0_0_eac34317568841b74e11e6fa302851d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ümit özlale, iyi parti, milletvekili
ümit özlale, iyi parti, milletvekili
Ümit Özlale, İyi Parti'den istifa etti
İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bugün partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Prof. Dr. Özlale yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerini kullandı.