https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/emlak-vergisi-ikinci-taksit-odemeleri-icin-son-tarih-geciken-daha-fazla-odeyecek-1091061516.html
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih: Geciken daha fazla ödeyecek
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih: Geciken daha fazla ödeyecek
Sputnik Türkiye
1 Kasım'da başlayan emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Mülk sahipleri, ödemelerini belediyelere giderek, e-Devlet üzerinden ya da... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T13:02+0300
2024-12-02T13:02+0300
2024-12-02T13:08+0300
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Türkiye genelinde bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün doluyor. Vergi mükelleflerinin cezai işleme maruz kalmaması için ödemelerini gün bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Vergiler, mülk değerine göre hesaplanırken, ödeme işlemleri peşin ya da taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere aylık yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor.Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakan-isikhandan-yeni-asgari-ucret-aciklamasi-asgari-ucrete-zam-icin-konusulan-rakamlar-ortaya-1091047273.html
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Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih: Geciken daha fazla ödeyecek
13:02 02.12.2024 (güncellendi: 13:08 02.12.2024)
1 Kasım'da başlayan emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Mülk sahipleri, ödemelerini belediyelere giderek, e-Devlet üzerinden ya da belediyelerin çevrimiçi sistemlerinden gerçekleştirebilir.
Türkiye genelinde bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün doluyor. Vergi mükelleflerinin cezai işleme maruz kalmaması için ödemelerini gün bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor.
Vergiler, mülk değerine göre hesaplanırken, ödeme işlemleri peşin ya da taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere aylık yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor.
Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?
Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.