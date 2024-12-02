https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/emlak-vergisi-ikinci-taksit-odemeleri-icin-son-tarih-geciken-daha-fazla-odeyecek-1091061516.html

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih: Geciken daha fazla ödeyecek

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih: Geciken daha fazla ödeyecek

Sputnik Türkiye

1 Kasım'da başlayan emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Mülk sahipleri, ödemelerini belediyelere giderek, e-Devlet üzerinden ya da... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T13:02+0300

2024-12-02T13:02+0300

2024-12-02T13:08+0300

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Türkiye genelinde bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi 2'nci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün doluyor. Vergi mükelleflerinin cezai işleme maruz kalmaması için ödemelerini gün bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Vergiler, mülk değerine göre hesaplanırken, ödeme işlemleri peşin ya da taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere aylık yüzde 4.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor.Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden entegre olan belediyeler aracılığıyla da online ödeme imkanı sunuluyor. Belediyenin kendi internet sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebiliyor.

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