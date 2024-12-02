https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/eksi-22-derece-goruldu-kaynar-su-havada-dondu-kiyafetler-buz-tuttu-1091055688.html
Eksi 22 derece görüldü: Kaynar su havada dondu, kıyafetler buz tuttu
Eksi 22 derece görüldü: Kaynar su havada dondu, kıyafetler buz tuttu
Sputnik Türkiye
Kar yağışıyla birlikte Türkiye^nin doğusu adeta donuyor. Erzincan ve Erzurum’da araçlar ve kıyafetler buz tuttu, havaya serpilen kaynar su yere buz taneciği... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:39+0300
2024-12-02T11:39+0300
2024-12-02T11:39+0300
türkiye
kar
kar yağışı
soğuk
meteoroloji
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Doğu Anadolu’da kar yağışının ardından aşırı soğuk hava etkisini artırdı. Erzincan’da gece sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar, soğuk havanın etkisini göstermek için havaya sıcak su serperek denemeler yaptı. Serpilen suyun yere düşmeden buz taneciğine dönüşmesi, dondurucu soğukları gözler önüne serdi.Giyisilerini donmuş olarak bulduErzurum’un Aşkale ilçesinde sinema oyuncusu ve fenomen Arif Arifoğulları’da, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde buldu. Erzincan’da ise vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine kilim, battaniye ve branda sererek önlem aldı.Maske taktılarSoğuk hava nedeniyle birçok vatandaş, koronavirüs yıllarını andıran şekilde maske takarak yüzlerini korudu. Araç sahipleri sabah saatlerinde buz tutan camlarını kazımak ve donmuş kapıları açmak için mücadele etti. Bölge halkı, son 15 yılda kasım ve aralık aylarında böyle soğuklarla karşılaşmadıklarını ifade etti.Öte yandan Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Sivas, Altınyayla’da eksi 23,2 derece olarak kaydedildi.Türkiye'nin en soğuk yeriMeteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 23.2 derece ile Sivas, Altınyayla olarak kayıtlara geçti.Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:Kayseri, Pınarbaşı - 22.7Erzincan, Çayırlı - 22.5Erzincan, Otlukbeli - 22.4Erzincan, Refahiye, - 21.6Erzurum, Çat - 21.0Tokat, Artova - 20.7Bayburt, Aydıntepe - 20.6Malatya, Kuluncak - 20.6Ardahan, Göle - 19.4Adana, Tufanbeyli - 16.7Malatya, Darende - 16.4Gümüşhane, Köse - 15.6Giresun, Alucra - 15.1Niğde, Konaklı Beldesi - 14.2Kahramanmaraş, Elbistan - 14.0Nevşehir, Derinkuyu - 14.0Bingöl, Yedisu - 13.8Yozgat, Akdağmadeni - 13.4Ordu, Mesudiye - 13.2Tunceli, Ovacık - 13.2Van, Özalp - 12.4Muş, Varto - 12.3Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 11.7
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kar, kar yağışı, soğuk, meteoroloji
kar, kar yağışı, soğuk, meteoroloji
Eksi 22 derece görüldü: Kaynar su havada dondu, kıyafetler buz tuttu
Kar yağışıyla birlikte Türkiye^nin doğusu adeta donuyor. Erzincan ve Erzurum’da araçlar ve kıyafetler buz tuttu, havaya serpilen kaynar su yere buz taneciği olarak düştü. Sivas, Altınyayla’da eksi 23.2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti.
Doğu Anadolu’da kar yağışının ardından aşırı soğuk hava etkisini artırdı. Erzincan’da gece sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar, soğuk havanın etkisini göstermek için havaya sıcak su serperek denemeler yaptı. Serpilen suyun yere düşmeden buz taneciğine dönüşmesi, dondurucu soğukları gözler önüne serdi.
Giyisilerini donmuş olarak buldu
Erzurum’un Aşkale ilçesinde sinema oyuncusu ve fenomen Arif Arifoğulları’da, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetleri unutunca almak için döndüğünde giysilerini donmuş halde buldu. Erzincan’da ise vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine kilim, battaniye ve branda sererek önlem aldı.
Soğuk hava nedeniyle birçok vatandaş, koronavirüs yıllarını andıran şekilde maske takarak yüzlerini korudu. Araç sahipleri sabah saatlerinde buz tutan camlarını kazımak ve donmuş kapıları açmak için mücadele etti. Bölge halkı, son 15 yılda kasım ve aralık aylarında böyle soğuklarla karşılaşmadıklarını ifade etti.
Öte yandan Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Sivas, Altınyayla’da eksi 23,2 derece olarak kaydedildi.
Türkiye'nin en soğuk yeri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 23.2 derece ile Sivas, Altınyayla olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:
Kayseri, Pınarbaşı - 22.7
Erzincan, Otlukbeli - 22.4
Erzincan, Refahiye, - 21.6
Bayburt, Aydıntepe - 20.6
Niğde, Konaklı Beldesi - 14.2
Kahramanmaraş, Elbistan - 14.0
Nevşehir, Derinkuyu - 14.0
Yozgat, Akdağmadeni - 13.4
Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 11.7