https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/efsane-kasimda-saniyede-12-urun-satildi-1091067631.html

'Efsane Kasım'da saniyede 12 ürün satıldı

'Efsane Kasım'da saniyede 12 ürün satıldı

Sputnik Türkiye

Kasım ayı içerisinde tüketiciler alışveriş çılgınlığı yaşarken, bir alışveriş platformunun verilerine göre saniyede 12 ürün satıldı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T15:06+0300

2024-12-02T15:06+0300

2024-12-02T15:06+0300

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Tüketiciler kasım ayı sonunda gerçekleştirilen indirimlerden faydalanmak için e-ticaret platformlarını yoğun bir şekilde kullandı. Hepsiburada da bu dönemdeki kampanya sonuçlarını açıkladı. Buna göre saniyede 12 ürün satılırken, beyaz eşya paketi, halı yıkama makinesi ve altın geçtiğimiz yıla göre satışlarını en çok artıran ürünler oldu. Küçük ev aletleri, süpermarket, moda ve kozmetik ise en çok talep gören kategoriler olarak dikkat çekti.Pazartesi en yoğun gün olduKasım ayı boyunca, en yoğun alışveriş günü Pazartesi olarak dikkat çekerken, kullanıcıların en çok alışveriş yaptığı saat ise 17.00-18.00 aralığı oldu. Şehir bazında ise 3 büyük il dışında Bursa, alışverişte liderliği kimseye bırakmazken onu Kocaeli, Antalya, Adana ve Konya takip etti.Robot süpürgelere olan talep artmaya devam ederken robot süpürge satışları geçtiğimiz yıla göre ikiye katladı ve 49 bine yakın satış adedine ulaştı. Diğer yandan, Kasım ayında satılan halı yıkama makinesi sayısı geçtiğimiz yıla göre 11 katlık bir artışla 33 bini, satılan süpürge adedi 100 bini buldu.

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