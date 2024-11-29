https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ucakta-ortaligi-birbirine-katan-yolcu-zor-zapt-edildi-suresiz-kara-listeye-alindi-1090986112.html

Uçakta ortalığı birbirine katan yolcu zor zapt edildi: Süresiz kara listeye alındı

Uçakta ortalığı birbirine katan yolcu zor zapt edildi: Süresiz kara listeye alındı

Sputnik Türkiye

Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta, kabin ekibine saldıran ve acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu etkisiz hale getirildi. Yolcu süresiz olarak... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T17:59+0300

2024-11-29T17:59+0300

2024-11-29T17:59+0300

türkiye

türkiye

sabiha gökçen

tahran

sabiha gökçen havalimanı

thy

pegasus havayolları

kara liste

uçuş yasağı

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Pegasus Havayolları'nın Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçağında bir yolcu, uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunan yolcu, diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kural dışı davranan yolcu, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.Uçuşlardan süresiz men edildi, kara liste alındıPegasus Havayolları konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: Kuralları ihlal edenler bu listeye giriyorDünyada olduğu gibi Türkiye'de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise kara listeye alınıyor. Hangi davranışlar kara listeye girilmesine neden oluyor?Uçuş öncesinde aşırı alkol alma, havayolu ekipmanlarına zarar verme, uçuş güvenliğini riske atan eylemlerde bulunma, cinsel taciz, fiziksel ya da sözlü saldırı, uçakta propaganda amaçlı eylemlerde bulunmak, yasalara aykırı elektronik eşya kullanımı, sigara içmek gibi hareketler kara listeye girmeye neden oluyor.Yine emniyet kemeri takmayı reddetmek, acil çıkışlara müdahale etmek gibi kuralları ihlal eden yolcular kara listeye alınabilir.Kabin ekibine ya da diğer yolculara yönelik sözlü taciz, hakaret ve ayrımcı söylemler de kara listeye alınmaya neden olabilir. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlar, saldırgan ve hakaret içeren konuşmalar yapan yolcular, uçuş yasağı ile karşı karşıya kalabiliyor.Havayolu şirketleri güvenlik, düzeni sağlamak ve personeli korumak için kara liste uygulamasını hayata geçiriyor. Şiddet gösteren veya kurallara uymayan yolcular diğer yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir yine personele yönelik sözlü ve fiziksel saldırılarda uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilir.Onlar da kara listeye girmiştiBir televizyon programıyla tanınan 'Şırdancı Mehmet' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Mehmet Sur, THY uçağında tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yerken çektiği videosunu yine sosyal medyasından paylaşmıştı. Bu paylaşım sonrasında ise THY, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye almış ve altı ay boyunca uçuş yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/thyden-aciklama-yolcu-hakkinda-hukuki-surec-baslatilmis-olup-kara-listeye-alinmistir-1088048284.html

türkiye

tahran

sabiha gökçen havalimanı

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uçak kara liste, kimler kara listeye girer, kara listeye girmek ne demek, hangi kurallar geçerli, uçaklarda kara liste nedir, hangi davranışlar kara listeye girmeye neden olur, kara listeden çıkılır mı