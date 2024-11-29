https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ucakta-ortaligi-birbirine-katan-yolcu-zor-zapt-edildi-suresiz-kara-listeye-alindi-1090986112.html
Uçakta ortalığı birbirine katan yolcu zor zapt edildi: Süresiz kara listeye alındı
Uçakta ortalığı birbirine katan yolcu zor zapt edildi: Süresiz kara listeye alındı
Sputnik Türkiye
Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta, kabin ekibine saldıran ve acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu etkisiz hale getirildi. Yolcu süresiz olarak... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T17:59+0300
2024-11-29T17:59+0300
2024-11-29T17:59+0300
türkiye
türkiye
sabiha gökçen
tahran
sabiha gökçen havalimanı
thy
pegasus havayolları
kara liste
uçuş yasağı
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Pegasus Havayolları'nın Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçağında bir yolcu, uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunan yolcu, diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kural dışı davranan yolcu, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.Uçuşlardan süresiz men edildi, kara liste alındıPegasus Havayolları konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: Kuralları ihlal edenler bu listeye giriyorDünyada olduğu gibi Türkiye'de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise kara listeye alınıyor. Hangi davranışlar kara listeye girilmesine neden oluyor?Uçuş öncesinde aşırı alkol alma, havayolu ekipmanlarına zarar verme, uçuş güvenliğini riske atan eylemlerde bulunma, cinsel taciz, fiziksel ya da sözlü saldırı, uçakta propaganda amaçlı eylemlerde bulunmak, yasalara aykırı elektronik eşya kullanımı, sigara içmek gibi hareketler kara listeye girmeye neden oluyor.Yine emniyet kemeri takmayı reddetmek, acil çıkışlara müdahale etmek gibi kuralları ihlal eden yolcular kara listeye alınabilir.Kabin ekibine ya da diğer yolculara yönelik sözlü taciz, hakaret ve ayrımcı söylemler de kara listeye alınmaya neden olabilir. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlar, saldırgan ve hakaret içeren konuşmalar yapan yolcular, uçuş yasağı ile karşı karşıya kalabiliyor.Havayolu şirketleri güvenlik, düzeni sağlamak ve personeli korumak için kara liste uygulamasını hayata geçiriyor. Şiddet gösteren veya kurallara uymayan yolcular diğer yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir yine personele yönelik sözlü ve fiziksel saldırılarda uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilir.Onlar da kara listeye girmiştiBir televizyon programıyla tanınan 'Şırdancı Mehmet' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Mehmet Sur, THY uçağında tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yerken çektiği videosunu yine sosyal medyasından paylaşmıştı. Bu paylaşım sonrasında ise THY, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye almış ve altı ay boyunca uçuş yasağı uygulanacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/thyden-aciklama-yolcu-hakkinda-hukuki-surec-baslatilmis-olup-kara-listeye-alinmistir-1088048284.html
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uçak kara liste, kimler kara listeye girer, kara listeye girmek ne demek, hangi kurallar geçerli, uçaklarda kara liste nedir, hangi davranışlar kara listeye girmeye neden olur, kara listeden çıkılır mı
uçak kara liste, kimler kara listeye girer, kara listeye girmek ne demek, hangi kurallar geçerli, uçaklarda kara liste nedir, hangi davranışlar kara listeye girmeye neden olur, kara listeden çıkılır mı
Uçakta ortalığı birbirine katan yolcu zor zapt edildi: Süresiz kara listeye alındı
Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta, kabin ekibine saldıran ve acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu etkisiz hale getirildi. Yolcu süresiz olarak uçuşlardan men edildi, kara listeye alındı. Kara liste nedir? Kimler kara listeye girer? Hangi davranışlar kara listeye girilmesine neden oluyor?
Pegasus Havayolları'nın Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçağında bir yolcu, uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunan yolcu, diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kural dışı davranan yolcu, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Uçuşlardan süresiz men edildi, kara liste alındı
Pegasus Havayolları konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"28 Kasım 2024 tarihinde Pegasus Hava Yollarının PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen (IKA-SAW) uçuşunda bir yolcu kural dışı davranışlar sergilemiş ve kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunmuştur. Uçak içerisinde kontrol altına alınan yolcu, İstanbul Sabiha Gökçen'e inişin ardından güvenlik kuvvetlerine teslim edilmiş ve Pegasus Hava Yolları ile uçması süresiz olarak yasaklanmıştır."
Kuralları ihlal edenler bu listeye giriyor
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de havayolları şirketleri, uçuş öncesinde bilet alımı sürecinde yolcularıyla bir sözleşme yapıyor. Bu sözleşmede de, kurallara uymayan yolcuların ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu kurallara uymayan yolcular ise kara listeye alınıyor.
Hangi davranışlar kara listeye girilmesine neden oluyor?
Uçuş öncesinde aşırı alkol alma, havayolu ekipmanlarına zarar verme, uçuş güvenliğini riske atan eylemlerde bulunma, cinsel taciz, fiziksel ya da sözlü saldırı, uçakta propaganda amaçlı eylemlerde bulunmak, yasalara aykırı elektronik eşya kullanımı, sigara içmek gibi hareketler kara listeye girmeye neden oluyor.
Yine emniyet kemeri takmayı reddetmek, acil çıkışlara müdahale etmek gibi kuralları ihlal eden yolcular kara listeye alınabilir.
Kabin ekibine ya da diğer yolculara yönelik sözlü taciz, hakaret ve ayrımcı söylemler de kara listeye alınmaya neden olabilir. Irkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlar, saldırgan ve hakaret içeren konuşmalar yapan yolcular, uçuş yasağı ile karşı karşıya kalabiliyor.
Havayolu şirketleri güvenlik, düzeni sağlamak ve personeli korumak için kara liste uygulamasını hayata geçiriyor. Şiddet gösteren veya kurallara uymayan yolcular diğer yolcuların ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye atabilir yine personele yönelik sözlü ve fiziksel saldırılarda uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebilir.
Onlar da kara listeye girmişti
Bir televizyon programıyla tanınan 'Şırdancı Mehmet' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan Mehmet Sur, THY uçağında tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yerken çektiği videosunu yine sosyal medyasından paylaşmıştı. Bu paylaşım sonrasında ise THY, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye almış ve altı ay boyunca uçuş yasağı uygulanacağını açıklamıştı.