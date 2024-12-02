https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/deprem-bilimci-30-milyonun-yasadigi-bolge-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1091062969.html

Deprem bilimci '30 milyonun yaşadığı bölge' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı, 11 ili vuracak

Deprem bilimci '30 milyonun yaşadığı bölge' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı, 11 ili vuracak

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin deprem risk hariyasıyla ilgili deprem bilimcilerden peşi sıra açıklamalar gelse de gözler olası İstanbul depremi uyarılarında. Deprem uzmanı Prof... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T13:56+0300

2024-12-02T13:56+0300

2024-12-02T14:10+0300

türkiye

marmara denizi

marmara depremi

kuzey anadolu fayı

deprem

istanbul

kocaeli

yalova

bursa

diri fay

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Deprem uzmanları olası İstanbul depremi uyarılarına her geçen gün yenilerini eklerken 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekleniyor. Türkiye'de 485 diri fay hattı olduğu belirtilirken İstanbul ikinci deredecen deprem riskli iller arasında yer alıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara depreminin 11 ili etkileyeceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Eyidoğan, Trakya'da yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fayı'nı işaret ederek 7 ve üzeri bir depremde etkilenecek bazı illeri şu şekilde sıraladı: "Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale..."7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısıBölgede bir depremin beklendiğine işaret eden Eyidoğan, "Marmara coğrafyasındaki 11 il büyük bir depremde etkilenecek. Son yaşanan 6 Şubat depremi bölge depremiydi, 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde depremler oldu. Marmara içinde 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Konuyla ilgili bilim insanları çalışmalar yapıyor. Böyle bir beklentimiz var ama tam olarak tarihi ve yeri kesin belli değil ama böyle yüksek bir tehlike var" dedi.Eyidoğan, Marmara'daki olası depremin İstanbul kadar denize kıyısı olan diğer illeri de etkileyeceğine dikkati çekti.KAF'ı işaret etti: Deprem 11 ili etkileyecek uyarısıBölgede büyük bir nüfusun yaşadığını hatırlatan Eyidoğan, şunları kaydetti:"Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir deprem olması durumunda bundan yalnız İstanbul değil, Marmara'daki 11 il etkilenecek. İstanbul ne kadar etkilenecekse Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de etkilenecek. Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirler etkilenecek. Marmara Bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor bunun büyük çoğunluğu İstanbul'da. Dolayısıyla 30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bir bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü Marmara Bölgesi'nin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 50 civarındadır. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir."Prof. Dr. Naci Görür de uyarmıştı: 7 ve üzeri deprem riskiYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de hemen hemen her açıklamasında İstanbul'la ilgili uyarıda bulunuyor. İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunu doldurduğuna dikkat çeken Görür, bu bölgenin mutlaka kırılmak mecburiyetinde olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/prof-dr-ahmet-ercan-turkiyenin-afet-haritasini-cikartti-deprem-basi-cekti-riskli-ve-guvenli-iller-1091050931.html

türkiye

marmara denizi

kuzey anadolu fayı

istanbul

kocaeli

yalova

bursa

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