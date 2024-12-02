https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/chpden-bassavci-akin-gurlek-ile-ilgili-aciklama-yargi-yoluna-da-basvurulacaktir-1091079676.html
CHP'den Başsavcı Akın Gürlek ile ilgili açıklama: 'Yargı yoluna da başvurulacaktır'
CHP'den Başsavcı Akın Gürlek ile ilgili açıklama: 'Yargı yoluna da başvurulacaktır'
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bakan yardımcılığından yargı mensubu olarak atanmasının yasaya aykırı olduğunu belirtti ve HSK... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T20:36+0300
2024-12-02T20:36+0300
2024-12-02T20:37+0300
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Özgür Özel'in 'Mutlaka avukatlığa dönsün' yorumunda bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili Adalet Bakan Yardımcılığından hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildiğini ifade etti.Bu durumun yasaya aykırı olduğunu belirten CHP Sözcüsü, partilerince HSK başvurusu yapıldığını ve başvurunun sonucuna göre yargı yoluna da başvurulacağını şu sözlerle açıkladı:Özel'e soruşturmaYücel, CHP lideri Özel hakkında, Gürlek için kullandığı ifadeler sebebiyle açılan resen soruşturmaya ilişkin "Genel Başkanımızın, bu ülkenin Anayasa'sında yazan 'hukuk devleti' ilkesine vurgu yaptığı, 'bağımsız ve tarafsız yapısı yine Anayasa ile teminat altına alınmış yargı sistemini hatırlattığı açıklamalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i rahatsız etmiş" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakani-tunctan-chp-lideri-ozelin-istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-gurlek-hakkindaki-sozlerine-tepki-1091039864.html
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savcı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, akın gürlek
savcı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, akın gürlek
CHP'den Başsavcı Akın Gürlek ile ilgili açıklama: 'Yargı yoluna da başvurulacaktır'
20:36 02.12.2024 (güncellendi: 20:37 02.12.2024)
CHP Sözcüsü Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bakan yardımcılığından yargı mensubu olarak atanmasının yasaya aykırı olduğunu belirtti ve HSK başvurusunun sonucuna göre yargı yoluna da başvuracaklarını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Özgür Özel'in 'Mutlaka avukatlığa dönsün' yorumunda bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili Adalet Bakan Yardımcılığından hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildiğini ifade etti.
Bu durumun yasaya aykırı olduğunu belirten CHP Sözcüsü, partilerince HSK başvurusu yapıldığını ve başvurunun sonucuna göre yargı yoluna da başvurulacağını şu sözlerle açıkladı:
"Akın Gürlek herhangi bir savcı değil. Bu şahıs, İstanbul eski İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Sözcü Gazetesi, Çağdaş Hukukçular Derneği gibi davalarda özel olarak görevlendirilmiş bir kişidir. Bu davalardaki performansı nedeniyle ödüllendirilmiş, Adalet Bakan Yardımcısı yapılmış, bir süre sonra yeni bir görev emri çıkmış ve Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e karşı yürütülen siyasi soruşturma ve operasyonu yönetmek için Adalet Bakan Yardımcılığından hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmiş bir kişidir. Bu kişinin bakan yardımcılığı gibi siyasi bir görevden, yargı mensubu olarak atamasının yapılması yasaya aykırıdır. Bu konuda partimizce HSK başvurusu yapılmıştır. HSK başvurusunun sonucuna göre, yargı yoluna da başvurulacaktır."
Yücel, CHP lideri Özel hakkında, Gürlek için kullandığı ifadeler sebebiyle açılan resen soruşturmaya ilişkin "Genel Başkanımızın, bu ülkenin Anayasa'sında yazan 'hukuk devleti' ilkesine vurgu yaptığı, 'bağımsız ve tarafsız yapısı yine Anayasa ile teminat altına alınmış yargı sistemini hatırlattığı açıklamalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i rahatsız etmiş" dedi.