https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/chpden-bassavci-akin-gurlek-ile-ilgili-aciklama-yargi-yoluna-da-basvurulacaktir-1091079676.html

CHP'den Başsavcı Akın Gürlek ile ilgili açıklama: 'Yargı yoluna da başvurulacaktır'

CHP'den Başsavcı Akın Gürlek ile ilgili açıklama: 'Yargı yoluna da başvurulacaktır'

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bakan yardımcılığından yargı mensubu olarak atanmasının yasaya aykırı olduğunu belirtti ve HSK... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T20:36+0300

2024-12-02T20:36+0300

2024-12-02T20:37+0300

politika

savcı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

akın gürlek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Özgür Özel'in 'Mutlaka avukatlığa dönsün' yorumunda bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili Adalet Bakan Yardımcılığından hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildiğini ifade etti.Bu durumun yasaya aykırı olduğunu belirten CHP Sözcüsü, partilerince HSK başvurusu yapıldığını ve başvurunun sonucuna göre yargı yoluna da başvurulacağını şu sözlerle açıkladı:Özel'e soruşturmaYücel, CHP lideri Özel hakkında, Gürlek için kullandığı ifadeler sebebiyle açılan resen soruşturmaya ilişkin "Genel Başkanımızın, bu ülkenin Anayasa'sında yazan 'hukuk devleti' ilkesine vurgu yaptığı, 'bağımsız ve tarafsız yapısı yine Anayasa ile teminat altına alınmış yargı sistemini hatırlattığı açıklamalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i rahatsız etmiş" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakani-tunctan-chp-lideri-ozelin-istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-gurlek-hakkindaki-sozlerine-tepki-1091039864.html

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savcı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, akın gürlek